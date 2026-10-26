Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαιρετίζει την επικράτηση της φοιτητικής λίστας στη Σερβία

Ο Σέρβος προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαιρέτισε την ιστορική επικράτηση της Φοιτητικής Λίστας στις εκλογές της Σερβίας, εκφράζοντας τη χαρά του για το αποτέλεσμα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ευχήθηκε στους νέους «τα καλύτερα» και έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη η χώρα του να γίνει «πραγματικά δημοκρατική». Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης media day των «πράσινων» ενόψει της αναμέτρησης με την Ολίμπια Μιλάνο για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Η δήλωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έκρυψε τη χαρά του για το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σερβία και τη μεγάλη νίκη της Φοιτητικής Λίστας. Μιλώντας κατά τη διάρκεια της media day, ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στις εκλογές και την εντυπωσιακή επικράτηση των φοιτητών, πέρα από τα αμιγώς αγωνιστικά θέματα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη χώρα μου πήγε να ψηφίσει. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πολυνίκης προπονητής. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως είναι χαρούμενος για το αποτέλεσμα και ευχήθηκε στους νέους τα καλύτερα, καλώντας τους να καταλάβουν ότι «η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε πολύ περήφανοι».

Η ιστορική επικράτηση της Φοιτητικής Λίστας

Η Φοιτητική Λίστα σημείωσε μια εντυπωσιακή επικράτηση στις σερβικές εκλογές, κατακτώντας 140 από τις συνολικά 250 έδρες του σερβικού κοινοβουλίου. Αυτό το αποτέλεσμα της εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία, σηματοδοτώντας μια σημαντική πολιτική αλλαγή στη χώρα.

Η νίκη αυτή θεωρείται ιστορική για την πολιτική ζωή της Σερβίας, καθώς ανατρέπει τα δεδομένα που ίσχυαν για πολλά χρόνια. Η Φοιτητική Λίστα κατάφερε να συγκεντρώσει την υποστήριξη ενός μεγάλου μέρους του εκλογικού σώματος, οδηγώντας σε ένα αποτέλεσμα που αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.

Το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα στην αντιπολίτευση

Αντίθετα με την επικράτηση της Φοιτητικής Λίστας, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) είδε την κυριαρχία του να τερματίζεται. Το SNS, το οποίο βρισκόταν στην εξουσία και κυριαρχούσε στην πολιτική ζωή της Σερβίας από το 2012, περιορίστηκε στις 104 έδρες.

Για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 14 χρόνια, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα περνά στην αντιπολίτευση, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της πολιτικής ανατροπής που συντελέστηκε. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς περιόδου διακυβέρνησης για το κόμμα.

Η βαρύτητα της δημόσιας τοποθέτησης

Η δήλωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο λόγω της τεράστιας δημοφιλίας που απολαμβάνει ο ίδιος στη Σερβία, αλλά και λόγω της προηγούμενης στάσης του. Ο πολυνίκης Σέρβος τεχνικός είχε εκφράσει στο παρελθόν τη συμπαράστασή του στους νέους και στο φοιτητικό κίνημα της χώρας του.

Είχε επιλέξει να τοποθετηθεί δημόσια σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης, όταν το φοιτητικό κίνημα βρισκόταν απέναντι στην κυβέρνηση. Οι φοιτητές διεκδικούσαν βαθιές θεσμικές και πολιτικές αλλαγές, και η υποστήριξη του Ομπράντοβιτς προς αυτούς ενίσχυσε τη φωνή τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki