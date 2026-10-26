Μακρόν: Να μην επαναληφθούν οι σκηνές χάους – Σε επιφυλακή οι αρχές για νέες κινητοποιήσεις

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε δηλώσεις του σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2026, τόνισε πως η κατάσταση που επικρατεί στη Γαλλία δεν είναι «φυσιολογική». Συγκεκριμένα, εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται «εν βρασμώ» μόλις έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε έκκληση να μην επαναληφθούν «ποτέ ξανά» οι σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν σε πολλές πόλεις την 17η Οκτωβρίου.

Η έκκληση του προέδρου για ηρεμία

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της τάξης, δηλώνοντας ότι «δεν είναι φυσιολογικό έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, η χώρα μας να είναι εν βρασμώ». Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στις εκτεταμένες κινητοποιήσεις και τα επεισόδια που σημειώθηκαν πρόσφατα.

Ο πρόεδρος ζήτησε με έμφαση να μην αναπαραχθούν οι σκηνές χάους της 17ης Οκτωβρίου, οι οποίες έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις της χώρας. Η κυβέρνηση και οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση για την αποτροπή παρόμοιων καταστάσεων.

Επίσκεψη στη Μασσαλία και ευχαριστίες στις αρχές

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, ο Εμανουέλ Μακρόν απευθύνθηκε σε μέλη των δυνάμεων της τάξης. Εκεί, ευχαρίστησε το προσωπικό για την κινητοποίησή του και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα συνεχίσουμε να κρατάμε γερά».

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το κίνημα θα ηρεμήσει, εφόσον «κάνουμε καλά τη δουλειά μας, συλλογικά», ανταποκριθούμε στις «μόνιμες προσδοκίες» και «τηρηθεί η τάξη». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το «ερχόμενο Σάββατο είναι ακόμη ένα επικίνδυνο Σάββατο», υποδηλώνοντας την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση.

Οι προηγούμενες και οι επερχόμενες κινητοποιήσεις

Αναφερόμενος στις συγκεντρώσεις της 24ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος Μακρόν έκρινε ότι «η τάξη τηρήθηκε» και το δικαίωμα της διαδήλωσης «διαφυλάχτηκε». Οι συγκεκριμένες συγκεντρώσεις ήταν πιο ήρεμες από ό,τι αρχικά αναμενόταν, γεγονός που αποδίδεται στην αποτελεσματική δράση των αρχών.

Ωστόσο, έχουν ήδη ανακοινωθεί και άλλες συγκεντρώσεις για το προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένα, κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, διατηρώντας σε επιφυλακή τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το θέμα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και οι βανδαλισμοί

Σχετικά με το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ο Γάλλος πρόεδρος έκρινε ότι δεν είναι απαραίτητη επί του παρόντος, παρότι διευκρίνισε ότι δεν συνιστά «μια απαγόρευση». Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρέχει αυξημένες εξουσίες στην αστυνομία, αλλά η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν έχει φτάσει ακόμη το σημείο να την εφαρμόσει.

Οι δηλώσεις του έγιναν στο δημαρχείο της Μασσαλίας, ένα κτίριο που υπέστη βανδαλισμούς και στο οποίο διαδηλωτές εισέβαλαν για λίγο την 17η Οκτωβρίου. Τα γεγονότα αυτά συνέβησαν στο περιθώριο της κινητοποίησης που είχε ως αιτήματα την αγοραστική δύναμη και την υπεράσπιση των δημοσίων υπηρεσιών.

Η κυβερνητική ανταπόκριση και το κίνημα των μαθητών

Αναφορικά με την έξοδο από την κρίση, ο πρόεδρος Μακρόν παραδέχτηκε «σίγουρα» «ένα πρόβλημα κακού συγχρονισμού» στην ανταπόκριση της κυβέρνησης στο κίνημα των μαθητών Λυκείων. Οι μαθητές έχουν βγει στους δρόμους εδώ και έναν και πλέον μήνα, απαιτώντας περισσότερα μέσα για την εκπαίδευση.

Παρά την αναγνώριση του προβλήματος, ο πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι πλέον «κοιτάζει μπροστά» και ότι η κυβέρνηση «προχωράει» για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Με πληροφορίες από: Newsit