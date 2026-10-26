Οι Fontaines D.C. συνεχίζουν να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη

Το ιρλανδικό συγκρότημα Fontaines D.C. συνεχίζει να εκφράζει ανοιχτά τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό, σε ένα κλίμα όπου η έκφραση αλληλεγγύης συχνά συναντά αντιδράσεις. Η στάση των καλλιτεχνών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, με τους Fontaines D.C. να αποτελούν ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα αυτής της δέσμευσης. Μέσα από συναυλίες, δηλώσεις και φιλανθρωπικές ενέργειες, το συγκρότημα διατηρεί σταθερά την παρουσία του στο πλευρό της Παλαιστίνης.

Συναυλία στη Λισαβόνα: Μηνύματα αλληλεγγύης

Πιο πρόσφατα, στις 21 Οκτωβρίου του 2026, κατά τη διάρκεια συναυλίας τους στη MEO Arena της Λισαβόνας, ο frontman Grian Chatten έλαβε ένα κεφίγιε από έναν θεατή. Το φόρεσε στον λαιμό του όσο το συγκρότημα ερμήνευε το τραγούδι «Big Shot». Στο τέλος του κομματιού, ο Chatten φώναξε «Free Palestine», με το κοινό να ανταποκρίνεται με χειροκροτήματα.

Το πρώτο μέρος της συγκεκριμένης συναυλίας ολοκληρώθηκε με το τραγούδι «Where Is Gone?» από το άλμπουμ «Dopamine Chamber», μια συνεργασία των Fontaines D.C. με τη Rosalía. Καθώς η Rosalía δεν ήταν παρούσα, ο Grian Chatten τραγούδησε και τα δύο μέρη μόνος του. Λίγο πριν το φινάλε του τραγουδιού, άρπαξε μια παλαιστινιακή σημαία που του πέταξαν από το πλήθος και τυλίχθηκε με αυτή, στέλνοντας ένα ακόμα μήνυμα στήριξης.

Μακρά πορεία στήριξης και φιλανθρωπικές δράσεις

Η δέσμευση των Fontaines D.C. στην υπόθεση της Παλαιστίνης δεν είναι πρόσφατη. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2023, το ιρλανδικό συγκρότημα συμμετείχε στο EP «Ceasefire», μαζί με τους Massive Attack και τους Young Fathers. Τα έσοδα από αυτή την κυκλοφορία διατέθηκαν στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, με σκοπό την ενίσχυση των δράσεών τους στη Γάζα.

Η φιλανθρωπική τους δράση συνεχίστηκε και το καλοκαίρι του 2024, όταν το συγκρότημα κέρδισε 2.000 δολάρια σε ένα viral μουσικό κουίζ που προβλήθηκε στο TikTok. Το ποσό αυτό δωρήθηκε επίσης στον οργανισμό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, υπογραμμίζοντας την αδιάκοπη προσπάθειά τους να συνεισφέρουν έμπρακτα.

Ακυρώσεις συναυλιών και ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις

Τον Αύγουστο του 2024, οι Fontaines D.C. προχώρησαν στην ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας τους στην Κωνσταντινούπολη. Σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι θέτουν ως προτεραιότητα την αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης και ότι οφείλουν να είναι σαφείς ως προς τις πεποιθήσεις τους. Παράλληλα, εξέφρασαν την ανοιχτή τους στήριξη στο κίνημα BDS, το οποίο προωθεί το μποϊκοτάζ, τις αποεπενδύσεις και τις κυρώσεις.

Οι πολιτικές δηλώσεις του συγκροτήματος έχουν λάβει και επίσημη μορφή. Τον Νοέμβριο του 2024, κατά την τελετή απονομής των Rolling Stone UK Awards, ο κιθαρίστας Carlos O’Connell παρέλαβε το βραβείο καλύτερου άλμπουμ για το «Romance». Από τη σκηνή, ο O’Connell δήλωσε εμφατικά: «Free Palestine. Fuck Netanyahu and fuck Zionism», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα.

Καλλιτεχνική δημιουργία με κοινωνικό μήνυμα

Η υποστήριξη της Παλαιστίνης ενσωματώθηκε και στην καλλιτεχνική δημιουργία του συγκροτήματος. Τον Δεκέμβριο του 2024, κυκλοφόρησε μια φανέλα που σχεδιάστηκε από τον Carlos O’Connell σε συνεργασία με σχεδιαστές της ιρλανδικής ομάδας Bohemian FC. Η φανέλα, εμπνευσμένη από το άλμπουμ «Romance», έφερε στο στρίφωμά της κεντημένη μια ετικέτα με την παλαιστινιακή σημαία και τη φράση «Saoirse don Phalaistín», που σημαίνει «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» στα ιρλανδικά. Το 30% των κερδών από την πώληση αυτής της φανέλας διατίθεται στη Medical Aid for Palestinians.

Ακόμα, τον Μάρτιο του 2025, όταν οι Fontaines D.C. κέρδισαν το βραβείο Irish Album of the Year στα Choice Music Prize, επέλεξαν να στείλουν στη θέση τους για την παραλαβή του βραβείου την Ιρλανδοπαλαιστίνια καλλιτέχνιδα Róisín E. Η κίνηση αυτή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της σταθερής και πολυεπίπεδης δέσμευσής τους στην ανάδειξη του παλαιστινιακού ζητήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki