Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Νίκι Μινάζ να σηκωθεί όρθια για να θαυμάσουν τα οπίσθιά της

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για ένα σχόλιο που έκανε προς την τραγουδίστρια της ραπ, Νίκι Μινάζ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης. Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες Κυριακή, 25 Οκτωβρίου του 2026, στο Μίσιγκαν, όπου ο Τραμπ ζήτησε από την 43χρονη καλλιτέχνιδα να σηκωθεί όρθια για να θαυμάσει το πλήθος τα οπίσθιά της. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, ενώ η Μινάζ φάνηκε να μην είναι ιδιαίτερα χαρούμενη με την εξέλιξη.

Το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεκλογική συγκέντρωση

Στο πλαίσιο της περιοδείας του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας δίπλα του τη Νίκι Μινάζ, προχώρησε σε ένα σχόλιο που συζητήθηκε ευρέως. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε χαρακτηριστικά: «Παρεμπιπτόντως, είδα πριν ένα πολύ ωραίο κ@@ο. Αυτό της Νίκι Μινάζ». Το πλήθος που παρακολουθούσε τη συγκέντρωση στο Port Huron του Μίσιγκαν επευφημούσε και χειροκροτούσε κατά τη διάρκεια αυτής της δήλωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε την αναφορά του στην τραγουδίστρια, προσθέτοντας: «Είναι αδύνατον να μην τον προσέξεις». Στη συνέχεια, απευθυνόμενος απευθείας στην 43χρονη καλλιτέχνιδα, της ζήτησε: «Νίκι, σήκω όρθια να σε δουν όλοι. Πραγματικά, δεν περνά απαρατήρητος». Αυτή η στιγμή χαρακτηρίστηκε από ορισμένα δημοσιεύματα ως «ντροπιαστική και σεξιστική», αν και κάποιοι από τους υποστηρικτές του Τραμπ φαίνεται να το διασκέδασαν.

Η αντίδραση της Νίκι Μινάζ και η προσπάθεια «συμμαζέματος»

Παρόλο που το πλήθος χειροκροτούσε, η Νίκι Μινάζ δεν έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη με το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αντιλαμβανόμενος ίσως την αμηχανία ή την ενδεχόμενη προσβολή, προσπάθησε να «μαζέψει» τα λεγόμενά του. Αμέσως μετά, δήλωσε: «Ελπίζω η Νίκι να μην προσβλήθηκε, αλλά αγαπάμε τη Νίκι. Είναι μαζί μας εδώ και πολύ καιρό».

Η τραγουδίστρια, η οποία είναι γνωστή για την ένθερμη υποστήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ και στο κίνημα MAGA, βρισκόταν στην προεκλογική συγκέντρωση ως μέρος της εκστρατείας του. Το περιστατικό αυτό προστέθηκε στις στιγμές που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις του.

Η στενή σχέση της τραγουδίστριας με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η 43χρονη τραγουδίστρια της ραπ, Νίκι Μινάζ, δεν έχει κρύψει τη λατρεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η υποστήριξή της προς τον πρώην πρόεδρο είναι γνωστή, και μάλιστα έχει εκδηλωθεί με συγκεκριμένες ενέργειες. Η Μινάζ ταξίδεψε μαζί του με το προεδρικό αεροσκάφος, το Air Force One, ενόψει της εκδήλωσης στο Μίσιγκαν.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, η τραγουδίστρια ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεναγώντας τους φανς της στο εσωτερικό του προεδρικού αεροσκάφους. Αυτό το βίντεο έδωσε στους ακολούθους της μια σπάνια ματιά στο Air Force One, καθώς ταξίδευε με τον πρόεδρο στο Μίσιγκαν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η Μινάζ συμμετείπε στην εκδήλωση της εκστρατείας, ανεβαίνοντας στη σκηνή μετά το ταξίδι της με τον πρόεδρο.

Το όνομα της Νίκι Μινάζ για τη θέση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου

Πέρα από το περιστατικό στην προεκλογική συγκέντρωση, το όνομα της Νίκι Μινάζ έχει βρεθεί στο επίκεντρο και για έναν άλλο λόγο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ, το όνομα της τραγουδίστριας έπεσε στο τραπέζι από συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανή θέση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. Αυτή η πληροφορία προσθέτει μια νέα διάσταση στη σχέση της Μινάζ με τον πρώην πρόεδρο και την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Η συζήτηση για την πιθανή ανάληψη ενός τόσο σημαντικού πολιτικού ρόλου από μια προσωπικότητα του χώρου της μουσικής, δείχνει την επιρροή που μπορεί να ασκήσουν οι celebrities στην πολιτική ζωή, ειδικά στην Αμερική. Η πρόταση αυτή, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, υπογραμμίζει την ασυνήθιστη δυναμική της σχέσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Νίκι Μινάζ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki