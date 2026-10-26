Ο Λούλα εξασφάλισε τέταρτη προεδρική θητεία στη Βραζιλία, αμφισβητείται το αποτέλεσμα

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα εξασφάλισε χθες Κυριακή μια άνευ προηγουμένου τέταρτη θητεία στο κορυφαίο αξίωμα της χώρας. Η επανεκλογή του ήρθε κόντρα στις προβλέψεις πολλών, όμως ο συντηρητικός αντίπαλός του, Φλάβιου Μπολσονάρου, αρνήθηκε να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα. Ο Μπολσονάρου δήλωσε πως θα απαιτήσει την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Η επανεκλογή και τα τελικά αποτελέσματα

Ο βετεράνος της πολιτικής, σχεδόν 81 ετών, διέψευσε τα προγνωστικά που τον ήθελαν να ηττάται, καταφέρνοντας να κερδίσει με 51,79% των ψήφων, συγκεντρώνοντας 64,25 εκατομμύρια. Ο αντίπαλός του, Φλάβιου Μπολσονάρου, έλαβε 48,21%, δηλαδή 59,82 εκατομμύρια ψήφους, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα.

Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ο γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου, Φλάβιου, ήταν αυτός που είχε καταλάβει την πρώτη θέση, οδηγώντας στην τελική αναμέτρηση με τον Λούλα.

Η αντίδραση του Φλάβιου Μπολσονάρου

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιου Μπολσονάρου αρνήθηκε να αναγνωρίσει την ήττα του. Προέβη σε δήλωση, ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας, υποδηλώνοντας έτσι μια συνεχιζόμενη δικαστική διένεξη.

Η προεκλογική εκστρατεία ανέδειξε ότι η Βραζιλία παραμένει μια διχασμένη και πολωμένη χώρα. Αυτή η πόλωση ήταν εμφανής και την ημέρα των προεδρικών εκλογών, καθώς μια δικαστική διένεξη προκάλεσε σύγχυση στους ψηφοφόρους.

Δικαστική διένεξη και προβλήματα στην ψηφοφορία

Την ημέρα των εκλογών, μια απόφαση δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου προκάλεσε την παράταση της ψηφοφορίας για δύο επιπλέον ώρες. Αυτή η κίνηση ήρθε ως απάντηση σε προσφυγή που υπέβαλε η ομάδα του Λούλα.

Η προσφυγή κατήγγειλε πως ψηφοφόροι εμποδίζονταν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι είχαν αποσυρθεί από την κυκλοφορία λεωφορεία σε διάφορες πόλεις, ειδικά σε πολιτικά οχυρά του Λούλα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, γεγονός που δυσχέρανε τη μετακίνηση των πολιτών προς τα εκλογικά κέντρα.

Προοδευτικό οχυρό στη Λατινική Αμερική

Με την επανεκλογή του Λούλα, η Βραζιλία δεν ακολούθησε την τάση για στροφή στη δεξιά που παρατηρήθηκε σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Αργεντινή, η Χιλή και η Κολομβία. Σε αυτές τις χώρες, οι υποψήφιοι υποστηρίχθηκαν σθεναρά από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Έτσι, η Βραζιλία παραμένει ένα από τα λιγοστά προοδευτικά οχυρά στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής. Ο Λούλα, στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη μεγαλούπολη Σάου Πάουλου, τόνισε ότι οι Βραζιλιάνοι «πήγαν να ψηφίσουν επειδή καταφέραμε να τους πείσουμε ότι η ψήφος ήταν πολύ σημαντική για να εγγυηθούν τη δημοκρατία».

Περιορισμένα περιθώρια ελιγμών και το παρελθόν του Ζαΐχ Μπολσονάρου

Παρά την ιστορική του νίκη, τα περιθώρια ελιγμών για τον Λούλα στην τέταρτη θητεία του αναγγέλλονται περιορισμένα. Αυτό οφείλεται στο «τσουνάμι της δεξιάς» που σημειώθηκε στις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν πριν από τρεις εβδομάδες, διαμορφώνοντας ένα δύσκολο πολιτικό τοπίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου, πατέρας του Φλάβιου Μπολσονάρου, εκτίει κατ’ οίκον ποινή κάθειρξης 27 ετών. Η ποινή του επιβλήθηκε διότι αποπειράθηκε να αγκιστρωθεί στην εξουσία, ανατρέποντας με πραξικόπημα τον Λούλα μετά την ήττα του στις προηγούμενες εκλογές το 2022.

Με πληροφορίες από: News.gr