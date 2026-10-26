Συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι για την πολύνεκρη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Ιορδανίας πραγματοποίησαν επιχείρηση τις πρώτες πρωινές ώρες, συλλαμβάνοντας τρεις υπόπτους που φέρονται να εμπλέκονται στην πρόσφατη πολύνεκρη επίθεση εναντίον ελληνορθόδοξης εκκλησίας. Η επίθεση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως άνευ προηγουμένου ενέργεια βίας κατά χριστιανών στη χώρα, διαπράχθηκε την Παρασκευή στο χωριό Χαμούντ, με τραγικό απολογισμό εννέα νεκρούς και 25 τραυματίες.

Οι αρχές του χασεμιτικού βασιλείου ανακοίνωσαν τις συλλήψεις, ενώ ο Ιορδανός υπουργός Εσωτερικών, Μάζεν αλ Φαράγια, τόνισε μέσω X τη δέσμευση των αρχών να ερευνήσουν όλες τις συνθήκες που οδήγησαν τους δράστες στον εξτρεμισμό και να αποδώσουν ευθύνες σε όποιον αποδειχθεί ότι ενέχεται.

Η επιχείρηση των αρχών και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών υπόπτων νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, οι «τρεις τρομοκράτες που είναι υπεύθυνοι» για την επίθεση συνελήφθησαν μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Το σπίτι αυτό βρισκόταν στην επαρχία Καράκ, την ίδια περιοχή όπου βρίσκεται και η εκκλησία που έγινε στόχος της επίθεσης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των υπόπτων. Όπως μετέδωσε η ίδια πηγή, και οι τρεις συλληφθέντες τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κανένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας δεν υπέστη τραυματισμό κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης.

Η επίθεση και ο τραγικός απολογισμός

Η πολύνεκρη επίθεση έλαβε χώρα την Παρασκευή, όταν ένοπλοι εισέβαλαν στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του χωριού Χαμούντ, το οποίο βρίσκεται στα νότια της Ιορδανίας. Η επίθεση διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια κηδείας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενέργεια.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός των αρχών του βασιλείου κάνει λόγο για εννέα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Επιπλέον, 25 άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίστηκε ως άνευ προηγουμένου επίθεση εναντίον χριστιανών στη χώρα.

Οι δηλώσεις του βασιλιά Αμπντάλα Β΄

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας καταδίκασε απερίφραστα την «τρομοκρατική» ενέργεια. Ο μονάρχης επισκέφθηκε τους τραυματίες που νοσηλεύονταν στην Καράκ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα θύματα και τις οικογένειές τους. Μέσω ανάρτησής του στο X την Παρασκευή, ο βασιλιάς τόνισε τη δέσμευση της χώρας του να αντιμετωπίσει το περιστατικό με αποφασιστικότητα.

Συγκεκριμένα, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ δήλωσε πως η Ιορδανία θα επιβάλει τις «σκληρότερες» ποινές στους δράστες αυτής της αποτρόπαιας πράξης. Υπογράμμισε επίσης την ενότητα και τη σταθερότητα του ιορδανικού λαού, αναφέροντας πως «όποιος φαντάστηκε ότι οι σφαίρες της προδοσίας θα διασπάσουν τις τάξεις των Ιορδανών, απέτυχε μπροστά στη σκληρότητα και την ενότητά μας» και πρόσθεσε ότι «όλοι οι Ιορδανοί από τον βορρά μέχρι τον νότο της πατρίδας είναι εταίροι στη γη και τη στάση και καμία προδοσία δεν θα περάσει ανάμεσά τους».

Οι τοποθετήσεις του υπουργού Εσωτερικών

Ο Ιορδανός υπουργός Εσωτερικών, Μάζεν αλ Φαράγια, επιβεβαίωσε τις συλλήψεις των δολοφόνων και υπογράμμισε τη σημασία της διερεύνησης των αιτιών που οδηγούν στον εξτρεμισμό. Μέσω ανάρτησής του στο X, ο υπουργός δήλωσε: «Συλλάβαμε τους δολοφόνους, ερευνούμε όλες τις περιστάσεις που έσπρωξαν αυτούς τους νέους ανθρώπους στον εξτρεμισμό, και θα φροντίσουμε να αποδοθούν ευθύνες σε όποιον αποδειχθεί ότι ενέχεται».

Ο κ. Φαράγια δεσμεύτηκε επίσης ότι αυτή η τραγωδία θα μετατραπεί σε συγκεκριμένες ενέργειες και μέτρα που θα προστατεύουν τις ζωές των πολιτών. Η δήλωσή του αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα των αρχών να διασφαλίσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στο βασίλειο, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τέτοιου είδους απειλές.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του χωριού Χαμούντ ξεκίνησε με την εισβολή των δραστών στον χώρο της λατρείας. Σύμφωνα με τη διεύθυνση δημόσιας ασφάλειας, οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ αδιακρίτως κατά τη διάρκεια της κηδείας που τελούνταν εκείνη τη στιγμή, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό πολλών παρευρισκομένων.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα για την ειρηνική συνύπαρξη θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ιορδανία και έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας, η οποία δεσμεύεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τιμωρία των υπευθύνων.

Με πληροφορίες από: News.gr