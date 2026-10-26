Η CENTCOM ανακοίνωσε την ασφαλή εξαγωγή 1,5 δισεκ. βαρελιών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι παρείχε συνδρομή για την ασφαλή εξαγωγή 1,5 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη διέλευση άνω των 3.000 εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν παρά το de facto κλείσιμο της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού από το Ιράν, σύμφωνα με την ίδια την CENTCOM, με την Τεχεράνη να επιμένει στον έλεγχο του στρατηγικού περάσματος.

Η συνδρομή της CENTCOM στα Στενά του Ορμούζ

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) γνωστοποίησε την Κυριακή τη συνδρομή της προς τις χώρες του Κόλπου, η οποία οδήγησε στην εξαγωγή 1,5 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Η εν λόγω ποσότητα πετρελαίου εξήχθη από το καλοκαίρι, με την υποστήριξη που παρείχαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στους εταίρους τους στην περιοχή του Κόλπου.

Επιπλέον, η CENTCOM ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι πάνω από 3.000 εμπορικά πλοία διέσχισαν με επιτυχία το στενό του Ορμούζ. Αυτό συνέβη με την υποστήριξη των δυνάμεων της CENTCOM κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών. Στην ίδια ανακοίνωση, υποστηρίχθηκε ότι «πάνω από το 95%» των πλοίων που διέσχισαν το πέρασμα το έκαναν «με πλήρη ασφάλεια».

Η θέση του Ιράν για τον έλεγχο του περάσματος

Την ίδια στιγμή, το Ιράν επιμένει στον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, απαιτώντας ειδική άδεια διέλευσης για τα πλοία. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της ελέγχουν το στενό, μια θέση που ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου. Το ξέσπασμα του πολέμου περιλάμβανε βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Προπολεμικά, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών αργού πετρελαίου. Η απαίτηση του Ιράν για άδεια διέλευσης και ο ισχυρισμός της CENTCOM για de facto κλείσιμο της οδού υπογραμμίζουν τις αυξημένες εντάσεις στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ

Ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διαβεβαίωσε ότι οι κυριότερες οδοί ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ παραμένουν απαλλαγμένες από ιρανικές νάρκες. Ο ναύαρχος Κούπερ προέβη σε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στους αμερικανούς στρατιωτικούς που είναι αναπτυγμένοι στην περιοχή.

Στην τοποθέτησή του, ο ναύαρχος Κούπερ τόνισε τις «απίστευτες προσπάθειες» των αμερικανικών δυνάμεων που συνέβαλαν στη διατήρηση της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τον ρόλο των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Κλιμάκωση εντάσεων και αντίποινα στην περιοχή

Σε αντίποινα για τον ιρανικό αποκλεισμό, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την επιβολή αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο. Οι εντάσεις στην περιοχή έχουν κλιμακωθεί, με επιθέσεις εναντίον πλοίων που αψηφούν τις ιρανικές απαιτήσεις να επαναλαμβάνονται με έντονο ρυθμό τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Τεχεράνη επιδιώκει να δείξει πως είναι σε θέση πάντα να εμποδίζει την κίνηση των πλοίων. Αυτή η προσπάθεια, κατά τους ίδιους αναλυτές, εντείνεται καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου η άνοδος των τιμών των καυσίμων εντείνει τη δυσαρέσκεια στο πολιτικό στρατόπεδο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από: Enikos