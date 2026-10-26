Ο Λούλα κέρδισε ξανά την προεδρία της Βραζιλίας, άρνηση αναγνώρισης από τον Μπολσονάρου

Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κέρδισε για τέταρτη φορά την προεδρία της Βραζιλίας, επικρατώντας του συντηρητικού Φλάβιου Μπολσονάρου με ποσοστό 51,79% έναντι 48,21%. Η ιστορική αυτή εκλογική ανατροπή φέρνει τον 80χρονο ηγέτη της Κεντροαριστεράς ξανά στο τιμόνι της χώρας. Ωστόσο, η επόμενη ημέρα βρίσκει τη Βραζιλία αντιμέτωπη με νέα πολιτική ένταση, καθώς ο ηττημένος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου αρνείται να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα και προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Η εκλογική επικράτηση του Λούλα

Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ηγέτης της Κεντροαριστεράς, εξασφάλισε την τέταρτη θητεία του στην προεδρία της Βραζιλίας, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε ως ιστορική εκλογική ανατροπή. Ο 80χρονος πολιτικός επικράτησε με 51,79% των ψήφων, έναντι του συντηρητικού αντιπάλου του, Φλάβιου Μπολσονάρου, ο οποίος συγκέντρωσε 48,21%.

Αυτή η νίκη του Λούλα θεωρείται ότι έβαλε φρένο στο κύμα της Δεξιάς που παρατηρείται στη Λατινική Αμερική. Η Βραζιλία, παρά τα προγνωστικά, δεν ακολούθησε την πορεία άλλων χωρών της περιοχής, όπως η Αργεντινή, η Χιλή, ή η Κολομβία, όπου οι υποψήφιοι είχαν υποστηριχθεί σθεναρά από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, η χώρα παραμένει ένα από τα λιγοστά προοδευτικά οχυρά στην ευρύτερη περιοχή.

Άρνηση αναγνώρισης του αποτελέσματος και δικαστική προσφυγή

Παρά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η πολιτική ένταση στη Βραζιλία παραμένει υψηλή. Ο Φλάβιου Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, αρνείται να αναγνωρίσει την εκλογική του ήττα. Ο ηττημένος υποψήφιος προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, με στόχο την ακύρωση των εκλογών, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ήδη πολωμένη πολιτική σκηνή της χώρας.

Η στάση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Βραζιλία παραμένει διχασμένη, όπως φάνηκε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος από τον Μπολσονάρου δημιουργεί νέα δεδομένα και αναμένεται να απασχολήσει τις δικαστικές αρχές.

Το ιστορικό πλαίσιο και η οικογένεια Μπολσονάρου

Η πολιτική αντιπαράθεση στη Βραζιλία έχει βαθιές ρίζες, με την οικογένεια Μπολσονάρου να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο Φλάβιου Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο, είχε καταλάβει την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο πατέρας του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, διετέλεσε πρόεδρος της άκρας δεξιάς από το 2019 έως το 2022.

Ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου εκτίει αυτή τη στιγμή κατ’ οίκον ποινή κάθειρξης 27 ετών. Η ποινή του επιβλήθηκε διότι αποπειράθηκε να αγκιστρωθεί στην εξουσία, ανατρέποντας με πραξικόπημα τον Λούλα μετά την ήττα του στις προηγούμενες εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν το 2022. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει το βαρύ κλίμα και τις προηγούμενες πολιτικές εντάσεις που έχουν σημαδέψει τη Βραζιλία.

Οι δηλώσεις του Λούλα και οι προκλήσεις της νέας θητείας

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, ο Λούλα τόνισε από τη μεγαλούπολη Σάου Πάουλου ότι οι Βραζιλιάνοι «πήγαν να ψηφίσουν επειδή καταφέραμε να τους πείσουμε ότι η ψήφος ήταν πολύ σημαντική για να εγγυηθούν τη δημοκρατία». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που απέδωσε ο ίδιος στην προσέλευση των πολιτών στις κάλπες.

Ωστόσο, η τέταρτη θητεία του αρχηγού του κράτους αναμένεται να έχει περιορισμένα περιθώρια ελιγμών. Αυτό οφείλεται στο «τσουνάμι της δεξιάς» που παρατηρήθηκε στις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες είχαν διεξαχθεί πριν από τρεις εβδομάδες. Η σύνθεση του κοινοβουλίου θα επηρεάσει σημαντικά τη δυνατότητα του Λούλα να εφαρμόσει την πολιτική του ατζέντα.

Δικαστική παρέμβαση την ημέρα των εκλογών

Η προεκλογική περίοδος και η ίδια η ημέρα των εκλογών σημαδεύτηκαν από δικαστικές διενέξεις. Μια τέτοια διένεξη προκάλεσε σύγχυση και την ημέρα των προεδρικών εκλογών. Συγκεκριμένα, με απόφαση δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η ψηφοφορία παρατάθηκε για δύο ώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει την πολωμένη ατμόσφαιρα και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Βραζιλία κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, με την δικαιοσύνη να παρεμβαίνει για την επίλυση ζητημάτων που ανέκυψαν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis