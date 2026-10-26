Η Σρι Λάνκα συντόνισε τη διάσωση και τον επαναπατρισμό 40 Ιρανών ναυτικών

Οι αρχές της Σρι Λάνκα συντόνισαν τη διάσωση και τον άμεσο επαναπατρισμό σαράντα Ιρανών ναυτικών, οι οποίοι βρίσκονταν σε εμπορικά πλοία που έπλεαν σε διεθνή ύδατα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της ιρανικής πρεσβείας, λόγω επειγόντων ιατρικών περιστατικών που αντιμετώπιζαν οι ναυτικοί. Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών στο λιμάνι Γκάλε, οι ναυτικοί αναχώρησαν για το Ιράν.

Το αίτημα της ιρανικής πρεσβείας και ο συντονισμός

Η διάσωση των 40 Ιρανών ναυτικών, οι οποίοι επέβαιναν σε εμπορικά πλοία στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα, συντονίστηκε από τις αρχές της χώρας. Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Τουσάρα Ροντρίγκο, το υπουργείο έλαβε σχετικό αίτημα από την ιρανική πρεσβεία. Το αίτημα διαβιβάστηκε μέσω διπλωματικών διαύλων και αφορούσε επείγοντα ιατρικά περιστατικά που αντιμετώπιζαν οι ναυτικοί.

Οι αρχές της Σρι Λάνκα μερίμνησαν όχι μόνο για τη διάσωση, αλλά και για τον άμεσο επαναπατρισμό των ναυτικών. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση των ιατρικών περιστατικών ή τις ακριβείς συνθήκες που κατέστησαν αναγκαία την επιχείρηση διάσωσης. Το υπουργείο δεν παρείχε επιπλέον λεπτομέρειες ούτε διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους οι ναυτικοί χρειάζονταν «διάσωση».

Τα πλοία και οι αναφορές για κυρώσεις

Οι ναυτικοί προέρχονταν από συνολικά 19 πλοία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η ινδική εφημερίδα The Hindu, τα πλοία αυτά φέρονται να ήταν δεξαμενόπλοια στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβάλει κυρώσεις. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στην ιρανική ναυτιλία, στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν.

Η πληροφορία αυτή, περί κυρώσεων, προέρχεται από τις αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, καθώς οι επίσημες αρχές της Σρι Λάνκα δεν παρείχαν τέτοιες λεπτομέρειες. Η επιχείρηση διάσωσης, ωστόσο, προχώρησε κανονικά, με τις αρχές της Σρι Λάνκα να ανταποκρίνονται στο ανθρωπιστικό αίτημα.

Παροχή ιατρικής βοήθειας και επαναπατρισμός

Οι σαράντα Ιρανοί ναυτικοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Γκάλε, το οποίο βρίσκεται περίπου 126 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κολόμπο. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες για τα ιατρικά περιστατικά που αντιμετώπιζαν. Αφού έλαβαν την ιατρική φροντίδα, οι ναυτικοί επέστρεψαν στο Ιράν σήμερα το πρωί.

Η επιχείρηση αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα της υποστήριξης που παρέχουν συχνά το πολεμικό ναυτικό και η ακτοφυλακή της Σρι Λάνκα σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, όπως ανέφερε κυβερνητική πηγή στο πρακτορείο Reuters. Η χώρα έχει ιστορικό παροχής βοήθειας σε ανάλογες περιπτώσεις.

Προηγούμενα περιστατικά ανθρωπιστικής βοήθειας

Νωρίτερα μέσα στον ίδιο χρόνο, η Σρι Λάνκα είχε διασώσει δεκάδες Ιρανούς ναυτικούς μετά από ένα σοβαρό περιστατικό. Συγκεκριμένα, το ιρανικό πολεμικό πλοίο IRIS Dena βυθίστηκε από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου στις 4 Μαρτίου. Οι σοροί περισσότερων από 80 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση αυτή στάλθηκαν στο Ιράν στα μέσα του Μαρτίου.

Τον επόμενο μήνα, 32 επιζώντες του βυθισμένου πλοίου, καθώς και 208 ναυτικοί από ένα άλλο πλοίο, επέστρεψαν στο Ιράν. Αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν τον ρόλο της Σρι Λάνκα στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη συνεργασία της σε διεθνείς διασώσεις, ειδικά σε περιπτώσεις που αφορούν ναυτικούς σε διεθνή ύδατα.

Με πληροφορίες από: Enikos