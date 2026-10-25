Ένας νεκρός στη Σκωτία από την καταιγίδα Boelo – Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα στη Βρετανία

Σκωτία, 25 Οκτωβρίου 2026 – Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα στη Βρετανία, καθώς η καταιγίδα Boelo σφυροκοπούσε τη χώρα, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι σφοδροί άνεμοι έχουν δημιουργήσει σοβαρές αναταραχές στις μεταφορές. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για τους κινδύνους που εγκυμονούσε η κακοκαιρία.

Θύμα και προειδοποιήσεις

Η αστυνομία της Βρετανίας επιβεβαίωσε τον τραγικό θάνατο ενός 60χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της πτώσης ενός δέντρου. Το μοιραίο περιστατικό συνέβη στη νοτιοδυτική Σκωτία, ακριβώς την ώρα που η καταιγίδα Boelo έπληττε την περιοχή με ιδιαίτερη σφοδρότητα και επικίνδυνους ανέμους.

Λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων, οι αρχές είχαν εκδώσει πορτοκαλί συναγερμό για ισχυρούς ανέμους, ο οποίος αφορούσε τόσο τη Σκωτία όσο και ένα σημαντικό τμήμα της βόρειας Βρετανίας. Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, τονίζοντας ότι τα συντρίμμια που παρασύρονταν από τους ανέμους και τα υψηλά κύματα στις ακτές μπορούσαν να συνιστούν θανάσιμο κίνδυνο, και τους είχε προτρέψει να παραμείνουν ασφαλείς στα σπίτια τους.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Οι επιπτώσεις της καταιγίδας Boelo ήταν άμεσες και εκτεταμένες και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου, Southern Electricity Networks (SSEN), ένας μεγάλος αριθμός νοικοκυριών εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου 53.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες των ισχυρών ανέμων και των προβλημάτων που προκάλεσαν στις υποδομές. Οι διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προσέθεσαν στις δυσκολίες που δημιούργησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την πληγείσα περιοχή της Βρετανίας.

Χάος στις μεταφορές

Οι μεταφορές δέχτηκαν ένα ισχυρό πλήγμα από την κακοκαιρία, με τις συνέπειες να είναι ιδιαίτερα αισθητές στη Σκωτία. Εκεί, πτώσεις δέντρων και καλωδίων, σε συνδυασμό με εκτεταμένες πλημμύρες, οδήγησαν σε σοβαρά προβλήματα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και οι σιδηροδρομικές γραμμές ενός σταθμού στην Γλασκώβη πλημμύρισαν, αναδεικνύοντας την ένταση των φαινομένων.

Ως άμεσο αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πολλοί δρόμοι αναγκάστηκαν να κλείσουν, ενώ ακυρώθηκε και σημαντικός αριθμός δρομολογίων των τρένων. Αυτό προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις και μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες που προσπαθούσαν να μετακινηθούν στις πληγείσες περιοχές.

Ακυρώσεις πτήσεων σε Βρετανία και Ευρώπη

Το πρόβλημα των ακυρώσεων επεκτάθηκε και στις αεροπορικές μετακινήσεις, επηρεάζοντας δεκάδες πτήσεις από διάφορα αεροδρόμια τόσο της Βρετανίας όσο και της Βόρειας Ιρλανδίας. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες αντιμετώπισαν ακυρώσεις στα αεροδρόμια Λιντς-Μπράντφορντ της Αγγλίας, καθώς και στα αεροδρόμια Μπέλφαστ και Τζορτζ Μπεστ της Βόρειας Ιρλανδίας.

Στη Σκωτία, η κατάσταση ήταν ανάλογη, με ακυρώσεις πτήσεων να καταγράφονται στα αεροδρόμια της Γλασκώβης, του Εδιμβούργου, του Ινβερνές και του Αμπερντίν. Η καταιγίδα Boelo, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα σύνορα της Βρετανίας, καθώς οι επιπτώσεις της έγιναν αισθητές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το αεροδρόμιο Schiphol στο Άμστερνταμ, ένας από τους κυριότερους ευρωπαϊκούς κόμβους, αναγκάστηκε επίσης να ακυρώσει δεκάδες πτήσεις σήμερα, λόγω των θυελλωδών ανέμων που συνόδευαν την καταιγίδα. Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) κατέγραψε συνολικά 90 ακυρωμένες πτήσεις από τον ιστότοπο των αναχωρήσεων του αεροδρομίου, οι οποίες προορίζονταν κυρίως για ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Παρίσι, η Ρώμη και το Δουβλίνο.

Επιχειρήσεις σε κίνδυνο

Οι επιπτώσεις της σφοδρής κακοκαιρίας δεν περιορίστηκαν μόνο στις υποδομές και τις μεταφορές, αλλά απείλησαν και τις τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές. Η Τόνι Ντόσον, ιδιοκτήτρια του καταστήματος Geraldo's στην πόλη Largs της Σκωτίας, εξέφρασε την αγωνία της.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, οι επιχειρηματίες προσπαθούσαν να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από την καταστροφή που προκαλούσε η καταιγίδα Boelo, υπογραμμίζοντας τις οικονομικές συνέπειες που επέφεραν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην τοπική οικονομία.

Με πληροφορίες από: Newsit