Ο Ματέο Σαλβίνι επανεξελέγη επικεφαλής της Λέγκας με σαφή θέση για την Ουκρανία

Ο Ματέο Σαλβίνι εξασφάλισε την επανεκλογή του στην ηγεσία της Λέγκας, συγκεντρώνοντας ευρεία πλειοψηφία στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος. Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι συνδύασε την επικράτησή του με μια σαφή τοποθέτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η Ιταλία δεν μπορεί να συνεχίσει την αποστολή χρημάτων και όπλων στο Κίεβο, υπογραμμίζοντας τη νέα κατεύθυνση που επιθυμεί για την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Η επανεκλογή στην ηγεσία της Λέγκας

Ο Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος κατέχει τις θέσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του υπουργού Μεταφορών στην κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, ενίσχυσε σημαντικά τη θέση του εντός του κόμματος της Λέγκας. Η επανεκλογή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός έκτακτου συνεδρίου, όπου η υποψηφιότητά του έλαβε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των μελών.

Στην κρίσιμη ψηφοφορία για την ανάδειξη του γραμματέα της Λέγκας, ο Σαλβίνι συγκέντρωσε 465 ψήφους. Ο ανθυποψήφιός του, Μάσιμο Γκαραβάλια, έλαβε 146 ψήφους, γεγονός που επιβεβαιώνει την ευρεία επικράτηση και την ισχυρή στήριξη που απολαμβάνει ο Ματέο Σαλβίνι από την κομματική βάση.

Η πρωτοβουλία για το έκτακτο συνέδριο και οι εσωκομματικές προκλήσεις

Το έκτακτο συνέδριο της Λέγκας δεν ήταν τυχαίο, καθώς πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ίδιου του Ματέο Σαλβίνι. Ο βασικός του στόχος ήταν να ενισχύσει την πολιτική του θέση εντός του κόμματος, αλλά και να περιορίσει τις εσωκομματικές αμφισβητήσεις που είχαν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα, δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας.

Βασική αιτία της εσωκομματικής δυσαρέσκειας που οδήγησε σε αυτή την κίνηση αποτελεί η υποχώρηση της εκλογικής επιρροής της Λέγκας. Σύμφωνα με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το κόμμα συγκεντρώνει πλέον μόλις 5,5% στην πρόθεση ψήφου, ένα ποσοστό που έχει προκαλέσει προβληματισμό και πιέσεις στην ηγεσία.

Η ξεκάθαρη θέση για τη βοήθεια στην Ουκρανία

Αμέσως μετά την επιτυχή επανεκλογή του, ο Ματέο Σαλβίνι προανήγγειλε μια σημαντική πρωτοβουλία που αφορά την εξωτερική πολιτική της Ιταλίας. Δήλωσε ότι θα θέσει στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο το κρίσιμο ζήτημα της συνέχισης της ιταλικής βοήθειας προς την Ουκρανία, σηματοδοτώντας μια πιθανή αλλαγή στην προσέγγιση της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, η θέση της Λέγκας θα είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. «Στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιάσω τη σαφή θέση της Λέγκας, ότι η Ιταλία δεν μπορεί να συνεχίσει να στέλνει χρήματα και όπλα στην Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να σταματήσει την παροχή υλικής υποστήριξης στο Κίεβο.

Η διπλωματία ως η μόνη διέξοδος για τον πόλεμο

Πέρα από τη διακοπή της βοήθειας, ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε με έμφαση ότι η διπλωματία αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη διέξοδο για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Απέρριψε κατηγορηματικά την προοπτική στρατιωτικής επίλυσής της, τονίζοντας την ανάγκη για την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης στο ζήτημα.

«Εν έτει 2026 οι πόλεμοι δεν τελειώνουν στο πεδίο μάχης, με κανόνια και με τουφέκια. Αυτός ο καταραμένος πόλεμος θα σταματήσει στο τραπέζι της διπλωματίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ματέο Σαλβίνι, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να φέρει οριστικό τέλος. Επανέλαβε τη θέση του υπέρ της αναζήτησης πολιτικής λύσης στον πόλεμο, προσθέτοντας με έμφαση ότι «όσο πιο γρήγορα η σύρραξη αυτή καταλήξει στο τραπέζι της διπλωματικής διαπραγμάτευσης, τόσο καλύτερα για όλους», υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για διάλογο.

Με πληροφορίες από: Topontiki