Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε συνομιλίες με τη Ρωσία τον Νοέμβριο με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αντιπροσωπειών, οι οποίες θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο. Οι συζητήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν υπό την αιγίδα και τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως επιβεβαίωσε ο Ουκρανός ηγέτης. Η επιβεβαίωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε «νεκρό» σημείο εδώ και μήνες, συγκεκριμένα από τις αρχές του τρέχοντος έτους.

Επανέναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Η δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες για την επίλυση της μακροχρόνιας σύγκρουσης. Ο κ. Ζελένσκι επιβεβαίωσε την πρόθεση για επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες είχαν διακοπεί και είχαν χαρακτηριστεί ως «νεκρό» σημείο από τις αρχές του τρέχοντος έτους, χωρίς καμία ουσιαστική πρόοδο.

Οι προγραμματισμένες συνομιλίες, οι οποίες αναμένεται να λάβουν χώρα τον προσεχή Νοέμβριο, θα έχουν ως βασικό στόχο να αναζωογονήσουν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμμετοχή και η μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών κρίνεται καθοριστική για την πορεία αυτών των διαπραγματεύσεων, προσδίδοντας ένα επιπλέον επίπεδο διπλωματικής βαρύτητας στις επικείμενες συζητήσεις.

Οι προϋποθέσεις για τις συζητήσεις

Σε συνέντευξή του που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση, ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε τις προϋποθέσεις και το πλαίσιο για τη διεξαγωγή των συνομιλιών. Ο κ. Ζελένσκι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Αν πρόκειται για το εδαφικό ζήτημα, θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο ηγετών. Τα άλλα θέματα αφορούν τις τεχνικές ομάδες εργασίας. Όλα αυτά επομένως θα μπορούν να συζητηθούν τον Νοέμβριο».

Αυτή η τοποθέτηση υποδηλώνει μια σαφή διαχωριστική γραμμή στα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση. Το εδαφικό ζήτημα, ένα από τα πλέον ευαίσθητα και κρίσιμα σημεία της σύγκρουσης, προτείνεται να αντιμετωπιστεί απευθείας από τους ηγέτες των δύο κρατών, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητά του. Ταυτόχρονα, άλλα ζητήματα, πιθανώς πιο τεχνικής ή διαδικαστικής φύσης, θα ανατεθούν σε ειδικές ομάδες εργασίας, επιτρέποντας μια πιο στοχευμένη προσέγγιση.

Η αργή πρόοδος στην παράδοση πυραύλων Patriot

Πέρα από τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο πρόεδρος Ζελένσκι αναφέρθηκε και σε θέματα στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TSN, εξέφρασε την ανησυχία του για την «πολύ αργή» πρόοδο που παρατηρείται στην παράδοση των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot στη χώρα του.

Η καθυστέρηση στην προμήθεια αυτών των κρίσιμων αμυντικών συστημάτων αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την ουκρανική ηγεσία, καθώς τα Patriot θεωρούνται απαραίτητα για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας έναντι των ρωσικών επιθέσεων και την προστασία των ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Αποκατάσταση του δορυφορικού συστήματος Starshield

Σε μια πιο θετική εξέλιξη, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η ταχύτητα του δορυφορικού συστήματος Starshield της SpaceX έχει επανέλθει σε πλήρη λειτουργία. Συγκεκριμένα, η ταχύτητα του συστήματος αποκαταστάθηκε στα 420 χιλιόμετρα ανά ώρα από το πρωί του περασμένου Σαββάτου, μετά από μια περίοδο προβλημάτων.

Αυτή η αποκατάσταση έρχεται μετά από πρόσφατα προβλήματα που είχαν επηρεάσει τη λειτουργία του συστήματος. Πλέον, το Κίεβο έχει ξανά πλήρη πρόσβαση στις προειδοποιήσεις για επικείμενα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους. Ο κ. Ζελένσκι τόνισε ότι αυτή η δυνατότητα είναι «κρίσιμης σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα» της χώρας, επιτρέποντας την έγκαιρη αντίδραση και την αποτελεσματικότερη προστασία έναντι των απειλών.

Με πληροφορίες από: Topontiki