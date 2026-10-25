Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες από βομβαρδισμό σε πανεπιστήμιο της Γάζας

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα από βομβαρδισμό που σημειώθηκε σε πανεπιστήμιο της Γάζας. Το πλήγμα, το οποίο σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές πραγματοποιήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έπληξε το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας, στον βόρειο τομέα του θύλακα. Οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και φοιτητές, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας.

Το πλήγμα στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έβαλε στο στόχαστρο το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις φύλακες του πανεπιστημίου, ενώ οκτώ φοιτητές τραυματίστηκαν. Το νοσοκομείο Αλ Σίφα, στην Πόλη της Γάζας, επιβεβαίωσε την παραλαβή των τριών νεκρών και των οκτώ τραυματιών μετά το συμβάν.

Φωτογραφίες του AFP δείχνουν Παλαιστίνιους να μεταφέρουν τραυματίες πάνω σε φορεία προς το νοσοκομείο. Συγγενείς των θυμάτων απαθανατίστηκαν να κλαίνε γονατισμένοι δίπλα στις σορούς, οι οποίες ήταν τυλιγμένες σε λευκά σάβανα. Ορισμένοι από τους τραυματισμένους φοιτητές, που βρίσκονταν στο πανεπιστήμιο για να παρακολουθήσουν μαθήματα, αναφέρθηκε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η θέση του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον «ενός τρομοκράτη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη ζώνη της Πόλης της Γάζας». Ο στρατός πρόσθεσε ότι «εξέτρεψε» αυτό το πλήγμα, αφού διαπιστώθηκε «η παρουσία αμάχων» στην περιοχή.

Το συμβάν ερευνάται, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος ωστόσο δεν διευκρίνισε αν τα θύματα που βρέθηκαν στο πανεπιστήμιο χτυπήθηκαν κατά λάθος. Οι παλαιστινιακές πηγές είχαν αναφέρει ότι το πλήγμα στρεφόταν εναντίον μέλους της Χαμάς.

Καταγγελίες και απολογισμός από το υπουργείο Παιδείας της Γάζας

Το υπουργείο Παιδείας του θύλακα καταδίκασε έντονα το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «τη σιωπή του κόσμου απέναντι στις επιθέσεις εναντίον φοιτητών και πανεπιστημίων». Το υπουργείο τόνισε ότι τις δέκα τελευταίες ημέρες, δέκα φοιτητές και εκπαιδευτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους.

Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι το 95% των κτιρίων των πανεπιστημίων έχει υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια του τριετούς πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την έκταση των καταστροφών στις εκπαιδευτικές υποδομές της περιοχής.

Νέοι θάνατοι σε άλλες περιοχές του θύλακα

Πέρα από το περιστατικό στο πανεπιστήμιο, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, η οποία υπάγεται στη Χαμάς, ανακοίνωσε τον θάνατο πέντε ακόμη ανθρώπων σε άλλες περιοχές του θύλακα. Συγκεκριμένα, τρεις από αυτούς σκοτώθηκαν στο Χαν Γιουνέ, ένας στο Ντέιρ αλ Μπάλαχ και ο πέμπτος έχασε τη ζωή του από ισραηλινά πυρά στα βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός, όταν ρωτήθηκε από το AFP σχετικά με αυτές τις πληροφορίες, δήλωσε ότι «επαληθεύει» τα αναφερόμενα περιστατικά και τους θανάτους στις συγκεκριμένες περιοχές.

Καταγγελίες για παραβίαση κατάπαυσης του πυρός

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025. Η συμφωνία αυτή επετεύχθη έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στην περιοχή, ωστόσο οι εντάσεις και οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο υπάγεται στη Χαμάς, περισσότεροι από 1.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αυτόν τον χρόνο. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται αξιόπιστα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας μια εικόνα της ανθρωπιστικής κατάστασης στον θύλακα.

Με πληροφορίες από: Topontiki