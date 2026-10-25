Η Λιβύη αντιδρά στους χαρακτηρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ για «σκατοχώρες»

Σφοδρές αντιδράσεις τόσο στην Τρίπολη όσο και στη Βεγγάζη προκάλεσαν οι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λιβύη, τη Σομαλία, την Υεμένη και την Αϊτή. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στις τέσσερις χώρες χρησιμοποιώντας έναν χυδαίο όρο, γεγονός που οδήγησε σε έντονη καταδίκη από λιβυκές αρχές και αξιωματούχους. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Τζόρτζια.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις τέσσερις χώρες – τη Λιβύη, τη Σομαλία, την Υεμένη και την Αϊτή – με τον όρο «σκατοχώρες». Οι συγκεκριμένοι χαρακτηρισμοί εκφράστηκαν δημόσια, με τους οπαδούς του Αμερικανού προέδρου να ακούνε τις ατάκες του και να γελούν. Αυτή η ρητορική του Τραμπ προκάλεσε άμεσα πολιτικό θόρυβο και ένταση στην περιοχή.

Για τον Αμερικανό πρόεδρο, τέτοιου είδους ατάκες αποτελούν συχνά μέρος της πολιτικής του ρητορικής. Το κοινό του, όπως αναφέρεται, τις αντιμετωπίζει ως θέαμα, γεγονός που υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ επιλέγει να επικοινωνεί και να προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις του.

Η απάντηση της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, η οποία εδρεύει στη Βεγγάζη, απάντησε στις δηλώσεις του Τραμπ με ανάλογο ύφος. Συγκεκριμένα, συνέδεσε τον Αμερικανό πρόεδρο με το διαβόητο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Επστάιν, του χρηματιστή που καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα. Σύμφωνα με το Libya Review, η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «έναν από τους επισκέπτες του βρώμικου νησιού του Επστάιν».

Παράλληλα, οι αρχές της Βεγγάζης ζήτησαν από τον Αμερικανό πρόεδρο να ανακαλέσει τις δηλώσεις του και να ζητήσει συγγνώμη για τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε. Η συγκεκριμένη απάντηση αποτυπώνει το μέγεθος της οργής και της δυσαρέσκειας που προκλήθηκε από τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ.

Η καταδίκη από τον Σαντάμ Χαφτάρ

Τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε και ο Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος είναι υποδιοικητής του λιβυκού στρατού. Ο κ. Χαφτάρ χαρακτήρισε τις δηλώσεις απαράδεκτες και τόνισε ότι η εθνική αξιοπρέπεια της Λιβύης δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο προσβολών. Υπογράμμισε ότι οι εκλογικές διαφορές ή οι εσωτερικές πολιτικές σκέψεις δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προσβολή άλλων χωρών και των λαών τους, ούτε την υπονόμευση της αξιοπρέπειάς τους.

Ο Σαντάμ Χαφτάρ πρόσθεσε ότι η Λιβύη αποτελεί ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Κάλεσε επίσης τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία προς την Ουάσινγκτον. Ζήτησε επιπλέον μια σαφή απάντηση από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για επίσημη διευκρίνιση και αποκατάσταση.

Ένταση και πολιτικός θόρυβος

Η ανταλλαγή αυτών των δηλώσεων και απαντήσεων αποτυπώνει την ένταση που προκλήθηκε από την επιλογή του Τραμπ να μετατρέψει χώρες και ολόκληρους λαούς σε αντικείμενο χλευασμού. Η πολιτική αυτή ρητορική έχει δημιουργήσει ένα κλίμα δυσαρέσκειας και έχει οδηγήσει σε επίσημες αντιδράσεις από τις λιβυκές αρχές, οι οποίες απαιτούν σεβασμό στην εθνική τους κυριαρχία και αξιοπρέπεια.

Οι δηλώσεις του Τραμπ, αν και συχνά θεωρούνται μέρος της πολιτικής του επικοινωνίας, έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο στις διεθνείς σχέσεις και προκαλούν διπλωματικές αντιδράσεις, όπως φάνηκε από την άμεση και σφοδρή απάντηση τόσο από την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης όσο και από τον υποδιοικητή του λιβυκού στρατού.

Με πληροφορίες από: Topontiki