Ρωσία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκατρείς τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις σε Μπέλγκοροντ και Βοζνεσένοφκα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκατρείς τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη μεθοριακή ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ και στο γειτονικό χωριό Βοζνεσένοφκα. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και δημόσια κτίρια. Οι τοπικές αρχές έχουν ανακοινώσει τον απολογισμό των θυμάτων και των καταστροφών, καθώς η κατάσταση στα ρωσικά σύνορα παραμένει τεταμένη.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στο Μπέλγκοροντ

Η μεθοριακή ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και δεκατρείς τραυματίες. Η επίθεση αυτή προκάλεσε άμεσα θύματα μεταξύ των κατοίκων της πόλης, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Οι τοπικές αρχές προχώρησαν άμεσα σε ανακοινώσεις σχετικά με τον τραγικό απολογισμό της νυχτερινής επίθεσης.

Δυστυχώς, ο αριθμός των νεκρών από τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Μπέλγκοροντ αυξήθηκε, καθώς ένας από τους τραυματίες άνδρες υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη νοσηλεία του. Ο δήμαρχος της πόλης, Βαλεντίν Ντεμίντοφ, επιβεβαίωσε την αύξηση του απολογισμού, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων MAX, ο κ. Ντεμίντοφ χαρακτήρισε το γεγονός ως «μεγάλη τραγωδία για τους κατοίκους όλης της πόλης», τονίζοντας την απώλεια που βιώνει η τοπική κοινωνία.

Εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και οχήματα

Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, οι ουκρανικές επιθέσεις στο Μπέλγκοροντ προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε ένα ευρύ φάσμα υποδομών. Ο τοπικός κυβερνήτης, Αλεξάντερ Σουβάγιεφ, παρείχε λεπτομερή αναφορά για τις καταστροφές που καταγράφηκαν στην πόλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τριάντα πολυκατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές, επηρεάζοντας σημαντικό αριθμό κατοίκων και τις περιουσίες τους.

Οι καταστροφές επεκτάθηκαν και στον τομέα των μεταφορών και των ιδιωτικών περιουσιών, με τριάντα πέντε αυτοκίνητα να έχουν υποστεί βλάβες ή να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Επιπλέον, τέσσερα σπίτια επλήγησαν άμεσα από τα χτυπήματα. Οι επιθέσεις δεν άφησαν ανεπηρέαστα και τα δημόσια και εμπορικά κτίρια, καθώς τρία διοικητικά κτίρια, οκτώ εμπορικές εγκαταστάσεις και τρεις εγκαταστάσεις κοινωνικών υπηρεσιών δέχθηκαν πλήγματα, υπογραμμίζοντας την ευρεία κλίμακα των υλικών καταστροφών.

Δεύτερο πλήγμα σε γειτονικό χωριό

Εκτός από την επίθεση στο Μπέλγκοροντ, η περιοχή βίωσε ένα ακόμη θανατηφόρο περιστατικό νωρίς το πρωί. Ένας ουκρανικός δρόμος, ο οποίος αναφέρεται ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έπληξε ένα αυτοκίνητο στο χωριό Βοζνεσένοφκα. Το χωριό αυτό βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την πόλη Σεμπέκινο, γεγονός που καταδεικνύει τη γεωγραφική έκταση των επιθέσεων στα ρωσικά σύνορα.

Το χτύπημα στο αυτοκίνητο είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενώ ένας δεύτερος πολίτης τραυματίστηκε. Αυτό το ξεχωριστό επεισόδιο προσθέτει στον συνολικό απολογισμό των θυμάτων και των τραυματιών από τις ουκρανικές ενέργειες στην περιοχή. Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες των συνεχόμενων επιθέσεων και προσπαθώντας να διαχειριστούν την κατάσταση ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki