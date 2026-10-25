Φοιτητικές διαμαρτυρίες στην Αλβανία: Σκληραίνει τη στάση του ο Ράμα, αντιδρά η αντιπολίτευση

Η διαμαρτυρία των φοιτητών στα Τίρανα ξεκίνησε σήμερα με ρίψη πετρών προς το κτίριο του υπουργείου Παιδείας, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Οι διαδηλωτές, φτάνοντας έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού, απέρριψαν την πρόσκληση διαλόγου του Έντι Ράμα, βάζοντας φωτιά σε ξύλινες καρέλες και χαρτιά που συμβόλιζαν τον διάλογο. Ο πρωθυπουργός, από την πλευρά του, σκλήρυνε τη στάση του, ανακοινώνοντας ένα πακέτο νομικών μέτρων κατά της βίας, γεγονός που πυροδότησε έντονη πολιτική κόντρα με την αντιπολίτευση.

Η έναρξη της διαμαρτυρίας και η απόρριψη του διαλόγου

Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες στην αλβανική πρωτεύουσα, τα Τίρανα, ξεκίνησαν νωρίτερα σήμερα με ρίψη πετρών προς το κτίριο του υπουργείου Παιδείας. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε υπό την έντονη παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί σε όλους τους δρόμους της πόλης.

Οι πρώτοι διαδηλωτές, φτάνοντας έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, έδωσαν τη δική τους απάντηση στο κάλεσμα διαλόγου που είχε απευθύνει ο πρωθυπουργός το πρωί. Συγκεκριμένα, κατέστρεψαν ξύλινες καρέκλες, τις οποίες έκαψαν μαζί με χαρτιά που συμβόλιζαν τον προτεινόμενο διάλογο. Αρκετοί διαδηλωτές επέλεξαν να μεταμφιεστούν σε χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, προσδίδοντας ένα ιδιαίτερο τόνο στην κινητοποίηση.

Η σκλήρυνση της στάσης του πρωθυπουργού Ράμα

Ο Έντι Ράμα, αντιμέτωπος με τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες, σκλήρυνε τη στάση του απέναντι στους διαδηλωτές, προχωρώντας σε σημερινές ανακοινώσεις που πυροδότησαν πολιτική κόντρα με την αντιπολίτευση. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την κατάσταση στα Τίρανα ως «αφύσικη καταστροφή» και δήλωσε βέβαιος ότι η «φλόγα» αυτής της κατάστασης θα σβήσει.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ράμα προχώρησε στην εξειδίκευση ενός νομικού πακέτου μέτρων, το οποίο επεξεργάστηκε η κυβέρνησή του, με στόχο την αντιμετώπιση της βίας και της αναρχίας. Τόνισε πως κάθε προτεινόμενο μέτρο είναι σύμφωνο τόσο με το Αλβανικό Σύνταγμα όσο και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Τα έξι μέτρα του κυβερνητικού πακέτου

Το πακέτο των έξι μέτρων που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας. Μεταξύ αυτών, προβλέπεται η επιβολή υψηλού χρηματικού προστίμου σε όσους συμμετέχουν σε πράξεις βίας και καταστροφές περιουσιών. Επίσης, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις στον Νόμο περί συγκεντρώσεων, με στόχο τη ρύθμιση των δημόσιων συναθροίσεων.

Ένα άλλο σημαντικό μέτρο είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για όσους εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα κατά του κράτους και της δημόσιας ασφάλειας. Τέλος, το πακέτο προβλέπει κυρώσεις σε βάρος εκπαιδευτικών οι οποίοι θα οργανώσουν ή θα συντονίσουν τη συμμετοχή μαθητών κάτω των 18 ετών σε συγκεντρώσεις που κρίνονται αντίθετες με το συμφέρον των παιδιών.

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Έντι Ράμα προκάλεσαν άμεσες και σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα χαρακτήρισε το πακέτο μέτρων ως αντισυνταγματικό και την ανακοίνωσή του ως «κήρυξη δικτατορίας».

Ο Γκάζμεντ Μπάρντι, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, αντέδρασε με ανάρτησή του, στην οποία ανέφερε ότι «αυτό που είδατε σήμερα είναι ο πραγματικός Έντι Ράμα, ένας κλέφτης δικτάτορας, έτοιμος να κάνει το μεγαλύτερο κακό στη χώρα για να διατηρήσει την έδρα του». Ο κ. Μπάρντι πρόσθεσε επίσης πως «η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Σαλί Μπερίσα, ο οποίος δήλωσε ότι το πακέτο που ανακοίνωσε ο Έντι Ράμα δεν θα μπορέσει να σταματήσει τη διαμαρτυρία. Ο κ. Μπερίσα άσκησε επίσης κριτική για τη χρήση πλαστικών σφαιρών και επανέλαβε το αίτημα για παραίτηση του πρωθυπουργού Ράμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki