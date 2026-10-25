Η καταιγίδα Boelo προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία

Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο βυθίστηκαν στο σκοτάδι σήμερα, μετά το πέρασμα της καταιγίδας Boelo, η οποία έπληξε τη χώρα με θυελλώδεις ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις. Τα προβλήματα στις μετακινήσεις ήταν εκτεταμένα, ενώ σημειώθηκαν και ακυρώσεις πτήσεων σε αεροδρόμια της Βρετανίας και της Ολλανδίας. Η κακοκαιρία επηρέασε σημαντικά τη Σκωτία, τη βόρεια Αγγλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και το Άμστερνταμ.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Σύμφωνα με το Energy Networks Association (ENA), περίπου 82.000 νοικοκυριά στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα γύρω στις 08:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδας). Οι διακοπές αυτές οφείλονται στο πέρασμα της καταιγίδας Boelo, η οποία διαδέχθηκε την καταιγίδα Austen που είχε πλήξει το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας την Παρασκευή.

Το δίκτυο ΕΝΑ ανακοίνωσε ότι η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε 345.000 πελάτες συνολικά, μετά το πέρασμα τόσο της καταιγίδας Austen όσο και της Boelo. Στη Βόρεια Ιρλανδία, περίπου 7.000 άνθρωποι παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, γύρω στις 10:30 τοπική ώρα, σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Θυελλώδεις άνεμοι και προειδοποιήσεις

Η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office ανέφερε ότι σήμερα το πρωί, ριπές ανέμου ταχύτητας έως και 135 χιλιομέτρων την ώρα σάρωσαν το βόρειο τμήμα της χώρας, με τη Σκωτία να είναι μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές. Οι αρχές είχαν εκδώσει πορτοκαλί συναγερμό για θυελλώδεις ανέμους, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ έως τις 21:00 τοπική ώρα στη Σκωτία και σε ένα τμήμα της βόρειας Αγγλίας.

Παράλληλα, κίτρινος συναγερμός για πλημμύρες βρισκόταν σε ισχύ στη Σκωτία έως τις 15:00 τοπική ώρα. Οι υπηρεσίες περιβάλλοντος της Βρετανίας και της Σκωτίας εξέδωσαν δεκάδες προειδοποιήσεις για πιθανές υπερχειλίσεις ποταμών και πλημμύρες, υπογραμμίζοντας την ένταση των φαινομένων.

Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις

Οι επιπτώσεις της καταιγίδας ήταν ιδιαίτερα αισθητές στις μεταφορές. Στη Σκωτία, καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα, καθώς πτώσεις δέντρων, καλωδίων και πλημμύρες οδήγησαν στο κλείσιμο δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Network Rail Scotland. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις και διακοπές στα δρομολόγια.

Επιπλέον, ακυρώθηκαν δρομολόγια φέρι μποτ που συνδέουν το Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Σκωτία και την Αγγλία, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες μεταφορές. Οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τις αλλαγές στα δρομολόγια.

Ακυρώσεις πτήσεων σε Βρετανία και Ολλανδία

Τα αεροδρόμια επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά από την κακοκαιρία. Περίπου 15 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα το πρωί στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπέλφαστ. Επιπλέον, ακυρώθηκαν και άλλες πτήσεις από και προς το Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Λιντς, στο αεροδρόμιο George Best του Μπέλφαστ, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Η καταιγίδα Boelo επηρέασε και άλλους ευρωπαϊκούς κόμβους. Το αεροδρόμιο Σίπχολ στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, ένα από τα κυριότερα της Ευρώπης, προχώρησε στην ακύρωση δεκάδων πτήσεων. Οι ακυρώσεις αυτές οφείλονται στους θυελλώδεις ανέμους που συνοδεύουν την καταιγίδα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki