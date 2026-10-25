Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτηρίζει «προκλητική» την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε εκ νέου την αντίθεσή του στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «μη εποικοδομητική» και «προκλητική». Η ανακοίνωση της επικύρωσης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης έχει αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή, με το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών επί του ζητήματος παραμένει αμετάβλητη.

Η αμετάβλητη θέση των ΗΠΑ

Σύμφωνα με τη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου κατανόησης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών αποτελεί μια «μη εποικοδομητική και προκλητική εξέλιξη». Η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι αυτή η ενέργεια έχει οδηγήσει σε αύξηση των εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει με σαφήνεια ότι η θέση των ΗΠΑ επί του συγκεκριμένου ζητήματος δεν έχει αλλάξει από την αρχική του τοποθέτηση. Η πάγια αυτή στάση αποτελεί μήνυμα προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για την ανάγκη τήρησης των διεθνών κανόνων και την αποφυγή μονομερών ενεργειών.

Έκκληση για ειρηνική επίλυση διαφορών

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενθαρρύνει όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων στην Ανατολική Μεσόγειο, να επιλύουν τις διαφορές τους σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες μέσω διαπραγματεύσεων καλής πίστης. Η αμερικανική πλευρά καλεί τις χώρες να αποφεύγουν κάθε προκλητική συμπεριφορά που θα μπορούσε να υπονομεύσει την περιφερειακή σταθερότητα.

Η ειρηνική επίλυση τέτοιων διαφορών θεωρείται κρίσιμη, καθώς ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες. Αυτές οι δραστηριότητες, όπως αναφέρεται, θα μπορούσαν να ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή, δημιουργώντας συνθήκες συνεργασίας και ευημερίας.

Διμερής διάλογος Ελλάδας και Τουρκίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη για διμερή διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπενθυμίζει ότι και οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ και τις ενθαρρύνει να διεξάγουν συνομιλίες για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημείων διαφωνίας μεταξύ τους.

Η έκκληση αυτή για διάλογο υπογραμμίζει την προσπάθεια των ΗΠΑ να συμβάλουν στην εκτόνωση των εντάσεων και στην εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Ο διμερής διάλογος θεωρείται το κατάλληλο μέσο για την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή της Συμμαχίας.

Οι παρεμβάσεις και η χρονική αλληλουχία

Η πρόσφατη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία δόθηκε ως απάντηση στην εφημερίδα «Καθημερινή», αποτελεί συνέχεια προηγούμενης τοποθέτησης της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου. Στην αρχική του παρέμβαση, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ενθαρρύνει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση των θαλάσσιων διαφορών, υπογραμμίζοντας τα οικονομικά οφέλη μιας τέτοιας διευθέτησης.

Στη δεύτερη αυτή παρέμβασή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προσθέτει τη ρητή αποδοκιμασία της ανακοίνωσης της επικύρωσης του μνημονίου, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την έκκληση για διμερή διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διάστημα μεταξύ των δύο δηλώσεων, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) είχε αποστείλει επιστολή προς τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ζητώντας από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να λάβει μια σαφή δημόσια θέση κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki