Η ανάρτηση Νετανιάχου με εικόνα AI πυρηνικής έκρηξης προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στο Ισραήλ

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο Ισραήλ μια ανάρτηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X. Η ανάρτηση αυτή απεικονίζει μια πυρηνική έκρηξη πάνω από το Τελ Αβίβ, και δημοσιεύτηκε μόλις 48 ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Η εικόνα, η οποία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, συνοδεύει άρθρο που υιοθετεί πλήρως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η επίμαχη ανάρτηση του πρωθυπουργού

Η επίμαχη εικόνα, η οποία δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, δείχνει μια πυρηνική έκρηξη πάνω από την πόλη του Τελ Αβίβ. Αυτή η οπτική αναπαράσταση δημοσιεύτηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον επίσημο λογαριασμό του στο X, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή για το Ισραήλ, λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές.

Η εικόνα συνοδεύει ένα άρθρο του δεξιού πολιτικού αναλυτή και συγγραφέα Γιουβάλ Μπλούμπεργκ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υιοθέτησε πλήρως το περιεχόμενο του άρθρου, προτρέποντας τους χρήστες να «Διαβάστε τα σημαντικά λόγια του Γιουβάλ Μπλούμπεργκ».

Το μήνυμα περί «δεύτερου Ολοκαυτώματος»

Στο κείμενο που αναδημοσιεύει ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο Γιουβάλ Μπλούμπεργκ εκφράζει την άποψη ότι το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια «πραγματική και απτή υπαρξιακή απειλή» από το Ιράν. Μέσα από το άρθρο του, ο Μπλούμπεργκ προειδοποιεί για τον κίνδυνο ενός «δεύτερου Ολοκαυτώματος».

Αυτή η προειδοποίηση συνδέεται άμεσα με την εκλογική διαδικασία, καθώς ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος αυτός θα υλοποιηθεί αν η κάλπη εκλέξει έναν ηγέτη που θα φανεί ανίκανος να αντιμετωπίσει την Τεχεράνη. Η υιοθέτηση αυτού του αφηγήματος από τον πρωθυπουργό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Η χρήση της εν λόγω εικόνας και του συνοδευτικού κειμένου προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση του Ισραήλ. Πολιτικοί αντίπαλοι του Νετανιάχου έκαναν λόγο για «υστερική απόπειρα τρομοκράτησης» των ψηφοφόρων, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για εκφοβισμό ενόψει των εκλογών.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό, δηλώνοντας ότι ο Νετανιάχου επιστρατεύει τον τρόμο και τον πανικό προκειμένου να διασωθεί πολιτικά. Ο Γκολάν τόνισε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να κρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, κυρίως, μακριά από το τιμόνι της χώρας».

Από την πλευρά του, ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού και πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου, Γκάντι Άιζενκοτ, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «κίνηση υστερίας», υπογραμμίζοντας την ένταση που επικρατεί στην πολιτική σκηνή.

Αντιφάσεις και πολιτικό κλίμα

Πολιτικοί αναλυτές έχουν επισημάνει μια σοβαρή αντίφαση στο αφήγημα που προωθεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Υπενθυμίζουν ότι σε προηγούμενες τοποθετήσεις του, ο Νετανιάχου είχε ισχυριστεί πως οι ισραηλινές επιχειρήσεις είχαν εξουδετερώσει την ιρανική πυρηνική απειλή. Αυτή η διαφορά στις δηλώσεις του αποτελεί σημείο τριβής και κριτικής.

Το πολιτικό θερμόμετρο στο Ισραήλ χτυπά «κόκκινο» καθώς πλησιάζουν οι κάλπες, με την κοινωνία να είναι βαθιά πολωμένη. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία και τη διάδοση αποκαλυπτικών εικόνων στην τελική ευθεία προς τις εκλογές ανοίγει μια νέα, επικίνδυνη σελίδα στην πολιτική επικοινωνία της χώρας, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας και αντιπαράθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki