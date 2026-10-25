Αποκαλύψεις για τα μαθητικά χρόνια του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ελβετία

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τα μαθητικά χρόνια του Κιμ Γιονγκ Ουν στην Ελβετία, προσφέροντας μια εικόνα για την προσωπικότητά του προτού αναλάβει την ηγεσία της Βόρειας Κορέας. Παρά την απομόνωση της χώρας του, ο σημερινός ηγέτης πέρασε ένα σημαντικό μέρος της παιδικής του ηλικίας στο εξωτερικό για τις σπουδές του. Οι μαρτυρίες πρώην συμμαθητών του σκιαγραφούν έναν έφηβο με χιούμορ και κοινωνικότητα, ενώ ένας πρώην σωματοφύλακας του πατέρα του μεταφέρει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, μιλώντας για οξύθυμη και εκρηκτική συμπεριφορά. Αυτές οι αποκαλύψεις φωτίζουν πτυχές της ζωής του Βορειοκορεάτη ηγέτη πριν την ανάληψη των καθηκόντων του.

Τα χρόνια της μαθητικής ζωής στην Ευρώπη

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φοίτησε σε ένα γερμανόφωνο σχολείο, το οποίο βρισκόταν κοντά στην πόλη της Βέρνης στην Ελβετία. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με την εποχή που η Βόρεια Κορέα βρισκόταν ακόμα υπό την διακυβέρνηση του πατέρα του, Κιμ Γιονγκ Ιλ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της ταυτότητάς του κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό, ο νεαρός Κιμ χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Πακ Ουν».

Η επίσημη δικαιολογία για την παρουσία του στην Ελβετία ήταν ότι αποτελούσε παιδί ενός εργαζομένου στην πρεσβεία της Βόρειας Κορέας. Μέσω αυτής της κάλυψης, διατηρήθηκε η μυστικότητα γύρω από την πραγματική του καταγωγή και τον μελλοντικό του ρόλο, επιτρέποντάς του να ζήσει μια, φαινομενικά, πιο φυσιολογική μαθητική ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας του.

Οι αναμνήσεις των συμμαθητών του από την Ελβετία

Πρώην συμμαθητές του Κιμ Γιονγκ Ουν από εκείνη την περίοδο μίλησαν για την προσωπικότητά του, περιγράφοντας έναν έφηβο που φαινόταν να κάνει εύκολα φίλους και να διαθέτει χιούμορ. Ο Ζοάο Μικαέλο, ένας από τους συμμαθητές του, θυμάται χαρακτηριστικά τον χρόνο που περνούσαν μαζί παίζοντας μπάσκετ, μια δραστηριότητα που τους ένωνε.

Ο Μικαέλο περιέγραψε τον Κιμ ως ένα «καλό παιδί» και υπογράμμισε ότι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο σχολείο, γεγονός που δείχνει την ικανότητά του να ενσωματώνεται και να γίνεται αποδεκτός από τους συνομηλίκους του. Αυτές οι μαρτυρίες σκιαγραφούν μια εικόνα ενός κοινωνικού και αγαπητού μαθητή, ο οποίος ενσωματώθηκε στην σχολική κοινότητα παρά την ιδιαίτερη καταγωγή του και το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε.

Ένας άλλος μαθητής, ο Μάρκο Ίμχοφ, επιβεβαίωσε την αίσθηση του χιούμορ του Κιμ, αναφέροντας: «Ήταν αστείος, αλλά δεν του άρεσε καθόλου να χάνει». Ο Ίμχοφ πρόσθεσε ότι για τον Κιμ, «η νίκη είχε τεράστια σημασία», τονίζοντας την ανταγωνιστική του φύση και την επιθυμία του για επικράτηση. Παράλληλα, οι συζητήσεις τους, όπως ανέφερε ο Ίμχοφ, δεν αφορούσαν ποτέ την πολιτική, δείχνοντας ότι ο νεαρός Κιμ κρατούσε την πολιτική του ταυτότητα μακριά από τις σχολικές του επαφές και την καθημερινότητά του στην Ελβετία.

Η αντίθετη μαρτυρία του πρώην σωματοφύλακα

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τον νεαρό Κιμ Γιονγκ Ουν μεταφέρει ο Λι Γιονγκ-Γκουκ, ο οποίος υπήρξε πρώην σωματοφύλακας του πατέρα του. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του, ο σημερινός ηγέτης διακατεχόταν από έντονο στρες κατά την παιδική του ηλικία, μια κατάσταση που επηρέαζε σημαντικά τη συμπεριφορά του.

Ο Λι Γιονγκ-Γκουκ ανέφερε ότι ο Κιμ δεν είχε συνομήλικους για να παίξει, γεγονός που τον καθιστούσε ιδιαίτερα εκρηκτικό και οξύθυμο. Περιέγραψε τον νεαρό Κιμ ως άτομο που δεν νοιαζόταν για τη γνώμη των άλλων και φώναζε συχνά στο προσωπικό, δείχνοντας μια τάση για αυταρχική συμπεριφορά από μικρή ηλικία.

Αυτή η συμπεριφορά, όπως την περιέγραψε ο πρώην σωματοφύλακας, θυμίζει περισσότερο το προφίλ με το οποίο τον γνωρίζει η διεθνής κοινότητα σήμερα. Η μαρτυρία του Λι Γιονγκ-Γκουκ παρουσιάζει μια πιο σκληρή και αυταρχική πτυχή της προσωπικότητας του Κιμ Γιονγκ Ουν, η οποία φαίνεται να είχε διαμορφωθεί ήδη από τα νεανικά του χρόνια, σε αντίθεση με την πιο προσιτή εικόνα που μεταφέρουν οι συμμαθητές του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta