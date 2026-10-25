Η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για έρευνες φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Τουρκία προχώρησε σε νέα κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο, εκδίδοντας τη NAVTEX 1049/26, η οποία αφορά υποθαλάσσιες έρευνες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα. Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή τεσσάρων ερευνητικών πλοίων σε συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, σηματοδοτώντας μια κλιμάκωση των μονομερών ενεργειών της Άγκυρας.

Η νέα τουρκική NAVTEX και το χρονοδιάγραμμα των ερευνών

Η NAVTEX με αριθμό 1049/26, που εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας στις 23 Οκτωβρίου 2026, προβλέπει τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών και υποθαλάσσιων μελετών. Οι εργασίες αυτές θα καλύψουν το διάστημα από τις 26 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που επικαλείται το TRT Haber. Η χρονική αυτή διάρκεια υπογραμμίζει τη δέσμευση της Τουρκίας για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη αναγγελία έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης τουρκικής NAVTEX, της 0953/26, η οποία κάλυπτε την περίοδο από την 1η έως τις 25 Οκτωβρίου και στην οποία συμμετείχε το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Oruç Reis». Η νέα NAVTEX αποτελεί ουσιαστικά παράταση του χρονικού διαστήματος των δραστηριοτήτων έως το τέλος του έτους, δεδομένου ότι και οι δύο αφορούν την ίδια θαλάσσια περιοχή, κάτι που αναδεικνύει τη συνεχή παρουσία της Τουρκίας.

Στόχος ο αγωγός φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Ο πρωταρχικός στόχος των υποθαλάσσιων ερευνών είναι η «δρομολόγηση του σχεδιαζόμενου έργου μεταφοράς φυσικού αερίου» από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος. Αυτός ο αγωγός φυσικού αερίου θα συνδέει τις νότιες τουρκικές ακτές με τα Κατεχόμενα, αποτελώντας ένα σημαντικό έργο για την Άγκυρα, η οποία επιδιώκει την ενίσχυση των δεσμών της με την περιοχή.

Η έκδοση της NAVTEX για αυτές τις έρευνες αποκαλύπτει την κλιμάκωση των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται ως προκλητική, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεκδικήσεων και ενεργειών που αμφισβητούν την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή.

Η περιοχή των ερευνών και τα συμμετέχοντα πλοία

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε θαλάσσια περιοχή που οριοθετείται από 12 καθορισμένες συντεταγμένες στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η περιοχή δραστηριοποίησης των πλοίων εκτείνεται από τις νότιες ακτές της Τουρκίας προς την Κύπρο, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στα στοιχεία της NAVTEX. Αυτή η γεωγραφική έκταση καθορίζει το εύρος των επιχειρήσεων.

Στην επιχείρηση έρευνας και στις υποθαλάσσιες μετρήσεις και καταγραφές θα συμμετάσχουν συνολικά τέσσερα πλοία. Πρόκειται για τα σκάφη «R/V Denar Pathfinder», «Denar Echo», «Denar Explorer» και «Kırıcı». Αυτά τα πλοία θα εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργασίες στην περιοχή δικαιοδοσίας που δεσμεύει η Άγκυρα, συλλέγοντας τα απαραίτητα δεδομένα για τον σχεδιασμό του αγωγού.

Αυστηρή προειδοποίηση προς τα διερχόμενα πλοία

Παράλληλα με την ανακοίνωση των ερευνών, η τουρκική πλευρά εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση προς τα διερχόμενα πλοία. Η τουρκική Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών ζητά ρητά από τους ναυτιλλομένους που διέρχονται από την περιοχή να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα ερευνητικά πλοία, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν περιστατικά.

Αυτή η προειδοποίηση έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο των εργασιών όσο και της ναυσιπλοΐας στην περιοχή όπου θα δραστηριοποιούνται τα τέσσερα ερευνητικά σκάφη. Η τήρηση ασφαλούς απόστασης κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των υποθαλάσσιων μετρήσεων και καταγραφών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki