Ο αντιδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Βοϊδονικόλας, τραυματίστηκε από πυροβολισμό

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο αντιδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Βοϊδονικόλας, μετά από τραυματισμό του στο αριστερό πόδι από πυροβολισμό. Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, ενώ ο αντιδήμαρχος βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Παλαμηδίου 54 στον Πειραιά. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός του 55χρονου παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Το περιστατικό στον Πειραιά

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 2:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 24 Οκτωβρίου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην οδό Παλαμηδίου 54, στην περιοχή του Πειραιά. Ο Γιάννης Βοϊδονικόλας, ο οποίος κατέχει τη θέση του αντιδημάρχου Πειραιά, τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο αριστερό του πόδι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 55χρονος άνδρας, γεννημένος το 1971, βρισκόταν εντός του καταστήματος όταν συνέβη ο τραυματισμός. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών υγείας ήταν απαραίτητη για την παροχή βοήθειας στον τραυματία.

Η διακομιδή στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά τον τραυματισμό, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο του περιστατικού. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρέλαβε τον τραυματισμένο αντιδήμαρχο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Γιάννης Βοϊδονικόλας έχει τραυματιστεί στη μηριαία αρτηρία του αριστερού ποδιού. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Οι συνθήκες του τραυματισμού

Οι πρώτες ενδείξεις και οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι ο αντιδήμαρχος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε. Ο τραυματισμός προκλήθηκε από πιστόλι το οποίο κατείχε νόμιμα ο ίδιος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές.

Παρόλα αυτά, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο αυτοτραυματισμός δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως μέχρι στιγμής. Το συμβάν παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στον τραυματισμό του 55χρονου.

Ευρήματα στον τόπο του συμβάντος

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήχθη στον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σημαντικά ευρήματα. Συγκεκριμένα, βρέθηκε μία βολίδα, καθώς και ένας κάλυκας πυροβόλου όπλου. Τα ευρήματα αυτά είναι κρίσιμα για την πορεία της διερεύνησης.

Από την εξέταση των ευρημάτων προέκυψε ότι τόσο η βολίδα όσο και ο κάλυκας ήταν διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Τα στοιχεία αυτά έχουν παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές που έχουν αναλάβει την υπόθεση, προκειμένου να αξιοποιηθούν περαιτέρω στην προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τραυματισμού.

Τα στοιχεία του αντιδημάρχου

Ο Γιάννης Βοϊδονικόλας, ο οποίος τραυματίστηκε, είναι ο αντιδήμαρχος Πειραιά. Πρόκειται για έναν 55χρονο άνδρα, καθώς έχει γεννηθεί το έτος 1971. Η θέση του στην τοπική αυτοδιοίκηση του Πειραιά τον καθιστά δημόσιο πρόσωπο.

Η είδηση του τραυματισμού του έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς αφορά ένα πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην τοπική πολιτική σκηνή. Οι εξελίξεις σχετικά με την πορεία της υγείας του και τη διερεύνηση του περιστατικού αναμένονται με προσοχή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki