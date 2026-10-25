Η πορτογαλική αστυνομία διέλυσε καταυλισμό διαδηλωτών στη Λισαβόνα

Ένας καταυλισμός διαδηλωτών κατά της ακριβής στέγης στην πλατεία Rossio της Λισαβόνας διαλύθηκε από την πορτογαλική αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες. Η επιχείρηση περιλάμβανε χτυπήματα σε διαδηλωτές και συλλήψεις, ενώ υπάρχουν αναφορές για ελαφρούς τραυματισμούς, αν και δεν είναι διαθέσιμα σχετικά στοιχεία. Οι κινητοποιήσεις αυτές διεξάγονται σε ένα πλαίσιο οξείας στεγαστικής κρίσης στη χώρα, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει την εντελώς δυσανάλογη βία που χρησιμοποιήθηκε.

Η επιχείρηση της αστυνομίας

Λίγο μετά τις 2.00 π.μ., δεκάδες αστυνομικοί, ορισμένοι εκ των οποίων συνοδεύονταν από αστυνομικούς σκύλους, εισέβαλαν στον καταυλισμό που είχε στηθεί στην πλατεία Rossio. Πριν από την επέμβαση, οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τους διαδηλωτές να απομακρύνουν τις σκηνές τους, απειλώντας ότι θα απαγγελθούν κατηγορίες για απείθεια κατά της αρχής σε όσους προέβαλλαν αντίσταση. Παρά τις προειδοποιήσεις, η αστυνομία προχώρησε στη διάλυση του καταυλισμού, με αναφορές για χτυπήματα και συλλήψεις.

Η δράση της αστυνομίας χαρακτηρίστηκε ως «εντελώς δυσανάλογη» από στελέχη της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση περιλάμβανε τη χρήση αστυνομίας επέμβασης, ενώ αναφέρθηκαν και «μπάλες από καουτσούκ» και η παρουσία σκύλων. Οι διαδηλωτές, παρά το «υπερβολικό» αστυνομικό μέσο, επέδειξαν «αξιοσημείωτη» τόλμη, μη υποχωρώντας άμεσα.

Η οξεία στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία

Οι διαδηλώσεις αυτές αποτελούν μέρος ευρύτερων κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα στην Πορτογαλία, μια χώρα που αντιμετωπίζει μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις στην Ευρώπη όσον αφορά την οικονομικά προσιτή στέγη. Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, οι τιμές των κατοικιών έχουν διπλασιαστεί και πλέον από το 2017, καθιστώντας την απόκτηση στέγης όλο και πιο δύσκολη για τους πολίτες.

Παράλληλα, τα ενοίκια για νέες μισθώσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι νέοι είναι μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από αυτή την κατάσταση, καθώς δυσκολεύονται να βρουν οικονομικά προσιτή στέγη. Η κρίση αυτή έχει ενταθεί και από ένα νομοσχέδιο που διευκολύνει τις εξώσεις και καταργεί τα ανώτατα όρια ενοικίων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις.

Μαρτυρίες και αντιδράσεις

Ένας από τους διαδηλωτές, ο Βιτόρ Γκόμες, 21 ετών, φοιτητής πολυμεσικών επικοινωνιών, εξέφρασε την αποφασιστικότητά του δηλώνοντας: «Έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε για αυτό που πιστεύουμε». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κερδοσκοπία στη στέγη, η συγκέντρωση του πλούτου και οι αυξανόμενες ανισότητες τον καθιστούν απαισιόδοξο για το μέλλον.

Από την πλευρά της πολιτικής, στελέχη της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν την αστυνομική επέμβαση, κάνοντας λόγο για «εντελώς δυσανάλογη» βία. Οι αντιδράσεις αυτές υπογραμμίζουν την ένταση που επικρατεί στην πορτογαλική κοινωνία σχετικά με το ζήτημα της στέγης και τον τρόπο διαχείρισης των διαδηλώσεων από τις αρχές.

Το πολιτικό παρασκήνιο και οι επιπτώσεις

Τα γεγονότα στη Λισαβόνα, όπως και στο Πόρτο, θεωρούνται σημάδι της απροετοιμασίας της Πορτογαλίας να διαχειριστεί συγκρούσεις αυτής της φύσης. Παρόλο που υπήρξαν κάποιες αναταραχές από ορισμένους διαδηλωτές, η τακτική της πορτογαλικής αστυνομίας δεν έχει αποδειχθεί πανομοιότυπη, όσον αφορά τη βία και τις υπερβολές, με αυτήν που παρατηρείται σε χώρες όπως η Γαλλία ή η Ιταλία.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι η Πορτογαλία ενδεχομένως θέλησε να μιμηθεί μια ισχυρή αστυνομική επέμβαση για να γίνει αντιληπτή στις Βρυξέλλες, ακολουθώντας το παράδειγμα των διαδηλώσεων που αναπαράγονται σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια ενδέχεται να αποβεί «ακριβή για την κυβέρνηση», δεδομένης της κριτικής για τη δυσανάλογη χρήση βίας.

Με πληροφορίες από: Enikos