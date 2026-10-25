Μισό εκατομμύριο διαδηλωτές στους δρόμους της Γαλλίας: Νέα επεισόδια και χίλιες συλλήψεις

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη τη Γαλλία συμμετείχαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 σε ένα δεύτερο κύμα μαζικών διαμαρτυριών. Οι κινητοποιήσεις αυτές στρέφονται κατά της επιδείνωσης των σχολικών συνθηκών και του αυξανόμενου κόστους ζωής, ενώ σε ορισμένες πόλεις ζητήθηκε η άμεση παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν. Παρά την ενισχυμένη παρουσία της αστυνομίας, επεισόδια ξέσπασαν προς το τέλος των διαδηλώσεων σε Παρίσι, Μασσαλία και Λυών, οδηγώντας σε περίπου 1.000 συλλήψεις.

Μαζική συμμετοχή και συγκρούσεις σε μεγάλες πόλεις

Οι διαδηλώσεις συγκέντρωσαν μισό εκατομμύριο πολίτες σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ το συνδικάτο CGT κατέγραψε 800.000 διαδηλωτές, αριθμός που αντιστοιχεί σε αυτόν της προηγούμενης εβδομάδας. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, ανακοίνωσε μικρότερο αριθμό, 410.000 διαδηλωτές, σε σύγκριση με τους 550.000 του περασμένου Σαββάτου. Στο Παρίσι, η αστυνομική διεύθυνση εκτίμησε τη συμμετοχή σε περίπου 110.000 άτομα.

Παρά τη γενική εικόνα ηρεμίας που επικράτησε στις περισσότερες πορείες, συγκρούσεις ξέσπασαν σε διάφορες πόλεις. Σε Παρίσι, Μασσαλία και Λυών, σημειώθηκαν επεισόδια με ρίψεις μολότοφ από διαδηλωτές, στις οποίες η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση. Από τις συγκρούσεις αναφέρθηκαν δύο τραυματίες.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και συλλήψεις

Οι γαλλικές αρχές, θέλοντας να αποφύγουν την επανάληψη των βίαιων εικόνων της προηγούμενης εβδομάδας, κινητοποίησαν σημαντικά ενισχυμένες δυνάμεις. Συνολικά, 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη κινητοποίηση. Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με «εξαιρετικά υψηλό επίπεδο βίας» από κουκουλοφόρους «υπεραριστερούς» εξτρεμιστές.

Ο κ. Νούνιες σχολίασε ότι «οι πορείες εξελίχθηκαν καλά» και ανακοίνωσε τη σύλληψη ή προσαγωγή περίπου 1.000 ατόμων σε όλη τη χώρα. Οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αυστηρότερων ελέγχων που εφαρμόστηκαν στις προγραμματισμένες πορείες, με στόχο την αποτροπή βιαιοπραγιών και λεηλασιών.

Σύγκριση με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι φετινές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε γενικές γραμμές σε κλίμα ηρεμίας, παρά τις μικροσυγκρούσεις, και ήταν μακριά από τις βιαιότητες που αμαύρωσαν τις διαδηλώσεις της προηγούμενης εβδομάδας. Η κυβέρνηση είχε εκφράσει την επιθυμία να μην επαναληφθούν οι εικόνες συγκρούσεων, πυρπολήσεων και λεηλασιών που είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η ενισχυμένη δύναμη των 70.000 αστυνομικών και χωροφυλάκων, καθώς και οι αυστηρότεροι έλεγχοι, συνέβαλαν στην πιο ήρεμη εξέλιξη των πορειών στις διάφορες πόλεις όπου είχαν επιτραπεί. Πολλά καταστήματα είχαν λάβει προληπτικά μέτρα, οχυρώνοντας τις προσόψεις τους για να αποφύγουν τυχόν επιδρομές και ζημιές.

Επεισόδια στο Παρίσι και επέμβαση ελικοπτέρου

Στην πρωτεύουσα, η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανέφερε ότι προς το τέλος της πορείας, περίπου 500 «ταραχοποιοί» επιτέθηκαν στις δυνάμεις της τάξης. Η ομάδα αυτή διαλύθηκε πλήρως αργά το βράδυ. Για την υποστήριξη των δυνάμεων στο έδαφος και τον εντοπισμό τυχόν εναπομεινάντων ομάδων ταραχοποιών, συμμετείχε και ένα ελικόπτερο της χωροφυλακής.

Οι δυνάμεις της τάξης έκαναν χρήση νερού υπό πίεση και δακρυγόνων για να αντιμετωπίσουν τους ταραχοποιούς που επιχείρησαν να προκαλέσουν επεισόδια. Οι αρχές είχαν λάβει αυστηρά μέτρα για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των διαδηλώσεων, αλλά η παρουσία των «ταραχοποιών» οδήγησε σε αναπόφευκτες συγκρούσεις σε συγκεκριμένα σημεία.

Με πληροφορίες από: Newsit