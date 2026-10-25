Στους 54 οι νεκροί από επιδρομή τζιχαντιστών σε καταυλισμούς στη Μενακά του Μάλι

Οι έρευνες που ακολούθησαν τις επιθέσεις του περασμένου Σαββατοκύριακου σε καταυλισμούς στην περιφέρεια Μενακά, στο βορειοανατολικό Μάλι, οδήγησαν στην ανεύρεση 54 νεκρών, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ο νέος αυτός απολογισμός αυξάνει κατά έξι τον επίσημο αριθμό των θυμάτων που είχαν αναφερθεί αρχικά από άλλες πηγές. Οι επιθέσεις, οι οποίες φέρονται να διαπράχθηκαν από το παράρτημα της τζιχάντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Μεγάλη Σαχάρα (ΙΚΜΣ), στοχοποίησαν κυρίως μέλη της κοινότητας των Νταουσαάκ, σε μια περιοχή που πλήττεται από παρατεταμένη αστάθεια.

Η τραγική ανακάλυψη των θυμάτων

Μετά τις βίαιες επιθέσεις, οι περιπολίες που διεξήγαγαν οι ένοπλες δυνάμεις του Μάλι (ΕΔΜα) στην ευρύτερη περιοχή εντόπισαν «54 άψυχα σώματα σε καταυλισμό στην Ταγκανταγιάτ». Αυτή η ανακάλυψη επιβεβαιώθηκε μέσω ανακοίνωσης των ΕΔΜα, η οποία έκανε λόγο για έναν σημαντικά αυξημένο αριθμό θυμάτων σε σύγκριση με τις αρχικές πληροφορίες. Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) είχαν αναφέρει την Τρίτη ότι ο αριθμός των νεκρών ανερχόταν τουλάχιστον στους 48, πριν από την επίσημη ανακοίνωση των 54.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον στρατό, τα θύματα θάφτηκαν επιτόπου, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις για λόγους υγιεινής και σεβασμού. Παράλληλα, εννιά άτομα που επέζησαν των επιθέσεων διακομίστηκαν άμεσα στην πόλη Μενακά, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Οι καταυλισμοί που αποτέλεσαν στόχο των επιθέσεων βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης Μενακά, καθιστώντας την πρόσβαση και την παροχή βοήθειας ιδιαίτερα δύσκολη.

Οι δράστες και η κοινότητα των Νταουσαάκ

Οι επιθέσεις, όπως προκύπτει από μαρτυρίες που συνέλεξαν οι αρχές, διαπράχθηκαν από το παράρτημα της τζιχάντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Μεγάλη Σαχάρα (ΙΚΜΣ). Οι δράστες έφτασαν στην περιοχή των καταυλισμών χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτες και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως εναντίον των διαμενόντων. Τα θύματα ήταν κυρίως μέλη της κοινότητας των Νταουσαάκ, μιας εθνοτικής ομάδας που κατοικεί στην περιοχή.

Η κοινότητα των Νταουσαάκ έχει άμεση σχέση με την ίδρυση του ένοπλου «Κινήματος για τη Σωτηρία του Αζαουάντ» (ΚΣΑ). Το ΚΣΑ αποτελεί μια οργάνωση που, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές από τον μηχανισμό ασφαλείας και την ίδια την κοινότητα, έχει συμμαχήσει με τη στρατιωτική χούντα που βρίσκεται σήμερα στην εξουσία στο Μάλι. Αυτή η συμμαχία ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο στην επιλογή των στόχων από τους τζιχαντιστές.

Το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις

Οι μαρτυρίες και οι πληροφορίες από τον μηχανισμό ασφαλείας υποδεικνύουν ότι η σφαγή διαπράχθηκε ως αντίποινα. Συγκεκριμένα, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρίσκεται στον μηχανισμό ασφαλείας στην πόλη Γκαό είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι οι επιθέσεις αποτελούσαν «αντίποινα για στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν πρόσφατα στην περιοχή». Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι οι επιθέσεις του ΚΣΑ, της οργάνωσης που συνδέεται με τους Νταουσαάκ, αποτέλεσαν επίσης κίνητρο για την τζιχαντιστική επίθεση.

Αυτή η εκδοχή υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των συγκρούσεων που μαίνονται στην περιοχή του Μάλι, όπου διάφορες ένοπλες ομάδες δρουν και αλληλεπιδρούν, συχνά με αιματηρά αποτελέσματα για τον άμαχο πληθυσμό. Η στρατηγική των αντιποίνων αποτελεί δυστυχώς ένα συχνό φαινόμενο σε περιοχές με παρατεταμένη αστάθεια και ένοπλη βία, όπως είναι η δυτική Αφρική.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας

Αντιδρώντας στις πρόσφατες επιθέσεις και την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών, οι ένοπλες δυνάμεις του Μάλι έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΕΔΜα, οι περιπολίες και οι ευρύτερες επιχειρήσεις που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή της Μενακά συνεχίζονται αδιάκοπα. Σκοπός είναι η προστασία του πληθυσμού και η αποτροπή περαιτέρω ενεργειών από τις τζιχαντιστικές ομάδες.

Η κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Αφρικής παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με συχνά κρούσματα βίας και επιθέσεων. Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται στην εδραίωση της τάξης και την αντιμετώπιση των απειλών, ώστε να διασφαλιστεί μια στοιχειώδης σταθερότητα για τους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών.

Με πληροφορίες από: Enikos