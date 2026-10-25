Μαζικές κινητοποιήσεις δημοσιογράφων στην Τουρκία κατά της λογοκρισίας

Δημοσιογραφικές ενώσεις και συνδικαλιστικοί φορείς στην Τουρκία πραγματοποίησαν μαζικές κινητοποιήσεις σε δέκα πόλεις και επαρχίες το Σάββατο, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για την εντεινόμενη πίεση στην ελευθερία του Τύπου. Οι κινητοποιήσεις αυτές έλαβαν χώρα μετά την προφυλάκιση δύο γνωστών δημοσιογράφων και την επιβολή κρατικού ελέγχου στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV. Οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης διαμαρτύρονται για τις διώξεις, τη δικαστική λογοκρισία χιλιάδων δημοσιευμάτων και τους αποκλεισμούς ιστοσελίδων.

Οι λόγοι των κινητοποιήσεων

Η αφορμή για τις μαζικές αυτές κινητοποιήσεις ήταν οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι Μουράτ Αϊρέλ και Ισμαήλ Αρέ προφυλακίστηκαν εν αναμονή της δικαστικής τους διαδικασίας, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση των δημοσιογραφικών οργανώσεων.

Μία εβδομάδα πριν από τις προφυλακίσεις, η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει επιχείρηση στο Halk TV, με τις αρχές να θέτουν τον τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος θεωρείται αντιπολιτευόμενος, υπό κρατικό έλεγχο. Αυτή η ενέργεια, σε συνδυασμό με τις προφυλακίσεις, ενέτεινε τις ανησυχίες για την ελευθερία του Τύπου στη χώρα.

Μαζική συμμετοχή και μηνύματα

Οι διαμαρτυρίες συγκέντρωσαν πλήθος εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Συνομοσπονδίας Δημοσιογράφων της Τουρκίας (TGS) και της Ένωσης Δημοσιογράφων. Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον δέκα πόλεις και επαρχίες της χώρας, μεταξύ των οποίων η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και η Σμύρνη, σηματοδοτώντας ένα ευρύ μέτωπο διαμαρτυρίας.

Στην περιοχή Καντικιόι της Κωνσταντινούπολης, οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα που εξέφραζαν την αντίθεσή τους στη λογοκρισία και ζητούσαν την ελευθερία της ενημέρωσης. Μεταξύ των συνθημάτων που ακούστηκαν ήταν το «Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε!» και το «Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα», αναδεικνύοντας την ασφυκτική κατάσταση που βιώνουν οι δημοσιογράφοι.

Ευρύτερο πλαίσιο πιέσεων

Οι δημοσιογραφικές οργανώσεις συνδέουν τις πρόσφατες διώξεις με ένα ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην Τουρκία. Το πλαίσιο αυτό αφορά την αντιμετώπιση της λεγόμενης παραπληροφόρησης, καθώς και διατάξεις που αφορούν την προσβολή του προέδρου και δημόσιων ή θρησκευτικών αξιών. Αυτές οι διατάξεις, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, χρησιμοποιούνται για την καταστολή της ελεύθερης έκφρασης.

Σε διάστημα δύο μηνών, έντεκα ρεπόρτερ έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ το κορυφαίο ειδησεογραφικό κανάλι έχει τεθεί υπό κρατικό έλεγχο. Οι εργαζόμενοι στον Τύπο καταγγέλλουν επίσης τη δικαστική λογοκρισία χιλιάδων δημοσιευμάτων και τους αποκλεισμούς ιστοσελίδων, γεγονότα που περιορίζουν σημαντικά την πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Η θέση της κυβέρνησης

Από την πλευρά της, η τουρκική κυβέρνηση αρνείται ότι παρεμβαίνει στις δικαστικές διαδικασίες. Παρά τις κατηγορίες των δημοσιογραφικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών φορέων για πίεση στην ελευθερία του Τύπου, η κυβέρνηση διατηρεί τη θέση ότι οι ενέργειες που γίνονται είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία και δεν αποτελούν παρέμβαση.

Οι διαμαρτυρίες, ωστόσο, συνεχίζονται, με τους δημοσιογράφους να επιμένουν στην ανάγκη για προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης, θεωρώντας ότι οι τρέχουσες πρακτικές δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Με πληροφορίες από: Enikos