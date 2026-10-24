Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους ευρωπαϊκών πόλεων: Επεισόδια σε Γαλλία και Αλβανία

Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους ευρωπαϊκών πόλεων το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, με τις διαδηλώσεις να αποκτούν νέα δυναμική, καθώς η δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, την εκπαίδευση, τις συντάξεις και τις κυβερνητικές πολιτικές πυροδοτεί μαζικές κινητοποιήσεις. Από το Παρίσι μέχρι τα Τίρανα και τη Μαδρίτη, οι διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή τους, ενώ στη Γαλλία και την Αλβανία σημειώθηκαν επεισόδια και συγκρούσεις με την Αστυνομία.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία: Μεγάλες αποκλίσεις στα στοιχεία συμμετοχής και εκτεταμένα επεισόδια

Η Γαλλία βρέθηκε στο επίκεντρο ενός νέου κύματος κινητοποιήσεων, με τις διαδηλώσεις να συνεχίζονται για τέταρτο διαδοχικό Σαββατοκύριακο και την κυβέρνηση του Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, να δέχεται έντονες κοινωνικές πιέσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με τον αριθμό να φτάνει τους 410.000. Στο Παρίσι, το Υπουργείο Εσωτερικών και το αρχηγείο της αστυνομίας ανέφεραν 110.000 διαδηλωτές, αριθμό αντίστοιχο με εκείνον της προηγούμενης εβδομάδας.

Από την πλευρά του, το συνδικάτο CGT εκτίμησε ότι η συμμετοχή πλησίασε τους 800.000 διαδηλωτές σε όλη τη Γαλλία, καταγράφοντας σημαντική απόκλιση από τα επίσημα στοιχεία. Στην πρωτεύουσα, το CGT κατέγραψε 250.000 διαδηλωτές στους δρόμους. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από κάλεσμα ευρέος συνασπισμού συνδικαλιστικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων οι CGT, CFDT, FSU και Solidaires, καθώς και φοιτητικών συλλόγων.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με επίκεντρο τα προβλήματα στην εκπαίδευση, αλλά σταδιακά διευρύνθηκαν, καθώς μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι ένωσαν τις φωνές τους για τις ελλείψεις προσωπικού, τις σχολικές υποδομές, τους χαμηλούς μισθούς και το αυξανόμενο κόστος ζωής. Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται η πρόσληψη περισσότερων εκπαιδευτικών, η βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων, η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών και η δημιουργία 250.000 επιπλέον θέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση. Διαδηλωτές ζήτησαν επίσης την κατάργηση της πλατφόρμας εισαγωγής στα πανεπιστήμια Parcoursup, καθώς και μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και προάσπιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Συγκρούσεις και συλλήψεις στο Παρίσι

Στο Παρίσι, η πορεία ξεκίνησε γύρω στις 2 το μεσημέρι από την Πορτ ντ’ Ιταλί και έφτασε στην Πορτ ντε Βενσέν περίπου τρεις ώρες αργότερα, ακολουθώντας την προκαθορισμένη διαδρομή των 1,5 χιλιομέτρων. Η αστυνομία ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 3.000 έλεγχοι και 65 άτομα προσήχθησαν. Η γαλλική κυβέρνηση κινητοποίησε περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, επιβάλλοντας περιορισμούς στις διαδρομές των πορειών και λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε κεντρικά σημεία.

Η ένταση αυξήθηκε όταν η πορεία έφτασε στην Πορτ ντε Βενσέν, όπου ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να συνεχίσει προς την Πλας ντε λα Νασιόν, παρά την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων που απέκλειαν την πρόσβαση. Συγκρούσεις ξέσπασαν μπροστά από το λύκειο Hélène Boucher στο 20ο διαμέρισμα του Παρισιού, καθώς και στην περιοχή Cours de Vincennes, στα νοτιοανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας, περίπου στις 18:30 ώρα Ελλάδας. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και εκτοξευτήρες νερού. Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, «περισσότεροι από 500 ταραξίες επιτέθηκαν στην αστυνομία στην Cours de Vincennes». Οι διαδηλωτές, οι οποίοι φορούσαν κυρίως μάσκες, απάντησαν με το σύνθημα «Όλοι μισούν την αστυνομία».

Σοβαρά επεισόδια και στη Νάντη – Τραυματισμός στην Τουλούζη

Σοβαρότερα επεισόδια της ημέρας καταγράφηκαν στη Νάντη, όταν αρκετές χιλιάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να εισέλθουν στο κέντρο της πόλης, παρά την απαγόρευση συγκεντρώσεων που είχε επιβάλει η νομαρχία. Η πορεία ξεκίνησε από το νησί της Νάντης, ωστόσο η προσπάθεια των συμμετεχόντων να διασχίσουν τον ποταμό Λίγηρα συνάντησε την αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες χρησιμοποίησαν υδροβόλο και δακρυγόνα. Ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν μικροαντικείμενα προς τους αστυνομικούς.

Στη συνέχεια, η πορεία άλλαξε διαδρομή και κατάφερε να φτάσει στην απαγορευμένη ζώνη μέσω άλλης γέφυρας. Ακολούθησαν νέες συγκρούσεις, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα. Λίγο πριν από τις 16:00, οι διαδηλωτές έφτασαν στο κέντρο της πόλης, όπου σημειώθηκε νέα αστυνομική επέμβαση. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τουλάχιστον εννέα συλλήψεις σε σχέση με τα επεισόδια. Επεισόδια καταγράφηκαν επίσης στη Μασσαλία, τη Λυών, τη Νίκαια και τη Μπορντό, ενώ στην Τουλούζη ένας διαδηλωτής υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο χέρι. Συνολικά, το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο για σχεδόν 1.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί.

Κινητοποιήσεις σε Αλβανία και Ισπανία

Στην Αλβανία, η απαίτηση για παραίτηση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, εξακολουθεί να κυριαρχεί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στα Τίρανα. Εκεί, καταγράφηκαν επεισόδια και συγκρούσεις με την Αστυνομία, καθώς οι πολίτες εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για τις κυβερνητικές πολιτικές.

Παράλληλα, στην Ισπανία, χιλιάδες συνταξιούχοι και εργαζόμενοι πραγματοποίησαν μαζική πορεία στη Μαδρίτη, ζητώντας την προστασία του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι κινητοποιήσεις αυτές αναδεικνύουν τις πιέσεις που δέχονται τα κοινωνικά συστήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Κοινά σημεία και κοινωνικές πιέσεις στην Ευρώπη

Οι κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις δεν αποτελούν μέρος ενός ενιαίου, οργανωμένου πανευρωπαϊκού κινήματος. Ωστόσο, η χρονική τους σύμπτωση αναδεικνύει τις αυξανόμενες κοινωνικές πιέσεις σε αρκετές χώρες.

Το κόστος διαβίωσης, η κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών και η δυσπιστία απέναντι στις κυβερνήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των αιτημάτων των διαδηλωτών, οι οποίοι εκφράζουν την οργή τους για μια σειρά από ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos