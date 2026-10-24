Νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία: Χιλιάδες στους δρόμους, 135 συλλήψεις και ισχυρή αστυνομική παρουσία

Σε νέα ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων βρίσκεται το Σάββατο 24 Οκτωβρίου η Γαλλία, με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν σε διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Οι διαμαρτυρίες αφορούν την ακρίβεια, την κατάσταση στην εκπαίδευση και την κυβερνητική πολιτική. Οι γαλλικές Αρχές έχουν κινητοποιήσει έως και 70.000 αστυνομικούς σε ολόκληρη τη χώρα, επιχειρώντας να αποτρέψουν την επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 135, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και αστυνομική παρουσία

Η νέα κινητοποίηση πραγματοποιείται μία εβδομάδα μετά τις βίαιες συγκρούσεις του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου, όταν διαδηλώσεις σε πολλές γαλλικές πόλεις συνοδεύτηκαν από λεηλασίες καταστημάτων, καταστροφές δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, καθώς και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτή τη φορά, η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν έχει επιλέξει να ενισχύσει δραστικά την αστυνομική παρουσία, επιβάλλοντας περιορισμούς στις διαδρομές των διαδηλώσεων και, σε ορισμένες περιοχές, απαγορεύσεις συγκεντρώσεων.

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, 24 σταθμοί του μετρό της γαλλικής πρωτεύουσας έκλεισαν, ενώ σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους καταστηματάρχες είχαν καλύψει τις βιτρίνες τους με ξύλινες επιφάνειες, φοβούμενοι νέες καταστροφές. Η αστυνομική παρουσία στους δρόμους του Παρισιού ήταν εξαιρετικά έντονη, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν έρευνες και ελέγχους τόσο στους δρόμους όσο και στα μέσα μαζικών μεταφορών πέριξ της πλατείας της Ιταλίας.

Αλλαγές στις διαδρομές των πορειών και αντιδράσεις

Στο Παρίσι, η μεγάλη διαδήλωση ξεκίνησε από την Πύλη της Ιταλίας, με προορισμό την Πύλη της Βενσέν. Αυτή η διαδρομή ήταν διαφορετική από εκείνη που είχαν αρχικά συμφωνήσει οι διοργανωτές με τις Αρχές. Η απόφαση της Αστυνομίας να μεταφέρει την κινητοποίηση μακριά από το κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες κατήγγειλαν ότι η αλλαγή επιβλήθηκε μονομερώς.

Αρχικά, η πορεία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από την Πλατεία της Βαστίλης έως την Πλατεία του Έθνους. Ωστόσο, η Αστυνομία επικαλέστηκε σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη, επισημαίνοντας ότι η αρχική διαδρομή περνούσε από εμπορικές περιοχές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των επεισοδίων της 17ης και 18ης Οκτωβρίου. Οι διοργανωτές προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να ακυρωθεί η αλλαγή, ωστόσο το Διοικητικό Δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε το αίτημά τους, το πρωί του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, διατηρώντας ως μοναδική εγκεκριμένη διαδρομή εκείνη που είχε ορίσει η Αστυνομία. Εκατοντάδες διαδηλωτές στην Πλας ντ’Ιταλί δήλωσαν ότι έμαθαν την αλλαγή διαδρομής την τελευταία στιγμή, ενώ διαπίστωσαν ότι η διαδρομή συμπίπτει με γραμμές του τραμ τις οποίες και διέσχισαν.

Απολογισμός συλλήψεων και συμμετοχής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 135 συλλήψεις στο πλαίσιο των σημερινών κινητοποιήσεων. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, έκανε λόγο για 35.000 διαδηλωτές σε ένα από τα πρώτα διαθέσιμα στάδια της κινητοποίησης, αριθμός που δεν αποτελεί τελικό απολογισμό της συμμετοχής. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι σήμερα βρίσκονται στους δρόμους του Παρισιού περίπου 35.000 άτομα, ενώ το Σάββατο την ίδια ώρα ήταν περίπου 60.000 άτομα. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο Σάββατο είχαν πραγματοποιηθεί 264 προσαγωγές, ενώ σήμερα, ως τις 13:00 ώρα Γαλλίας, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 136 προσαγωγές.

Παρά τη σχετική ηρεμία, δεν έλειψαν κάποια μεμονωμένα επεισόδια, με δακρυγόνα να χρησιμοποιούνται στο Παρίσι, τη Λυών, τη Λιλ, την Τουλούζη και τη Νάντη. Τα βασικά συνθήματα των διαδηλωτών αφορούσαν τη χρηματοδότηση των σχολείων και την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

Δηλώσεις αξιωματούχων και πολιτικών

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε ότι «δεν θα ανεχτούμε διαταράξεις της δημόσιας τάξης». Ο ίδιος έκανε λόγο για ακροαριστερές οργανώσεις και κινήματα που είναι έτοιμα να προσφύγουν σε πράξεις βίας, επικαλούμενος τις υπηρεσίες πληροφοριών και καλέσματα μέσω του διαδικτύου «να συνεχιστεί η εξέγερση στους δρόμους».

Από την άλλη πλευρά, ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας και υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύτηκε την «κατάσταση σοκ» που ακολούθησε τη χθεσινή ρατσιστική δολοφονική επίθεση στο Τραπ για να ακυρώσει τη συμφωνία για τη διαδρομή της διαδήλωσης στο Παρίσι. Ο Μελανσόν χαρακτήρισε την ακύρωση ύποπτη και επικίνδυνη, υποστηρίζοντας ότι «για άλλη μια φορά, δημιουργούν τις συνθήκες για αταξία». Επαίνεσε την «μεγαλοπρεπή μαζική αντίδραση συλλογικής πειθαρχίας και αυτοσυγκράτησης», χαρακτηρίζοντάς την «μια πραγματικά όμορφη στιγμή στην ιστορία των λαών». Κατά τη διάρκεια της πομπής ακούστηκε το σύνθημα «siamo tutti antifascisti» από την αριστερή πτέρυγα, όπου ήταν εμφανείς πολλές μωβ σημαίες της «Ανυπότακτης Γαλλίας». Στην πρώτη γραμμή της πορείας βρέθηκαν η ηθοποιός Τζούντιθ Γκοντρές, η Σαμπρίν Χάρμπαχ, εκπρόσωπος της Φοιτητικής Ένωσης, και ο Ριάντ Ράνι, πρόεδρος της Ένωσης Λυκείων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki