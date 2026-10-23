Οκτώ νεκροί κρατούμενοι μετά από εξέγερση σε φυλακές του Ισημερινού

Συνολικά οκτώ κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους σε δύο διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα του Ισημερινού, έπειτα από εξέγερση που ξέσπασε την Πέμπτη. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε δύο ξεχωριστές φυλακές της χώρας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Περίπου δέκα ακόμη κρατούμενοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που σημειώθηκαν.

Οι ταραχές και οι απώλειες ζωών

Οι ταραχές που οδήγησαν στους οκτώ θανάτους ξεκίνησαν την Πέμπτη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την σωφρονιστική υπηρεσία του Ισημερινού, την SNAI. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στη φυλακή του Κοτοπάξι, όπου αναφέρθηκε ο θάνατος τεσσάρων κρατουμένων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα συγκεκριμένα άτομα ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, άλλοι τέσσερις κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε μια δεύτερη φυλακή, αυτή της Πιτσίντσα, η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, το Κίτο. Η ταυτόχρονη εκδήλωση εξεγέρσεων σε δύο διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα υποδεικνύει την έκταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σύστημα.

Τραυματισμοί και η αντίδραση των αρχών

Εκτός από τους οκτώ νεκρούς, οι ταραχές είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περίπου δέκα κρατουμένων. Οι τραυματίες δέχθηκαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά. Η σωφρονιστική υπηρεσία SNAI επιβεβαίωσε τον αριθμό των τραυματιών, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην εικόνα της βίας που επικράτησε.

Οι αρχές του Ισημερινού προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση των ατόμων που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση των ταραχών και των θανάτων. Αυτή η ταχεία αντίδραση αποτελεί μέρος των προσπαθειών για την αποκατάσταση της τάξης και την αποτροπή περαιτέρω επεισοδίων εντός των φυλακών.

Η νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας «El Encuentro»

Οι ταυτοποιημένοι υπεύθυνοι των εξεγέρσεων πρόκειται να μεταφερθούν σε μια νέα φυλακή υψίστης ασφαλείας, η οποία φέρει την ονομασία «El Encuentro». Το συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα κατασκευάστηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη χώρα.

Ο βασικός σκοπός της φυλακής «El Encuentro» είναι ο εγκλεισμός των πιο διαβόητων και επικίνδυνων εγκληματιών. Η δημιουργία της αποσκοπεί στον αυστηρότερο έλεγχο και την απομόνωση ατόμων που θεωρούνται ότι αποτελούν σημαντική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και την τάξη εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του εγκλήματος στις φυλακές

Η κυβέρνηση του Ισημερινού, υπό τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των εγκληματικών δικτύων που δρουν εντός των φυλακών. Στα μέσα Οκτωβρίου, ξεκίνησε ένα σχέδιο ταξινόμησης των κρατουμένων, το οποίο βασίζεται στην επικινδυνότητά τους. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής για τη βελτίωση της ασφάλειας.

Ο στόχος του σχεδίου είναι σαφής: η αποδυνάμωση των εγκληματικών δικτύων που έχουν αναπτύξει τη δράση τους εντός των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Μέσω της ταξινόμησης και της κατάλληλης τοποθέτησης των κρατουμένων, οι αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν την επιρροή των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και να αποκαταστήσουν τον έλεγχο στις φυλακές.

Με πληροφορίες από: Topontiki