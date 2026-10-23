Ένταση στη Βουλγαρία: Άνδρας ασφαλείας έσπρωξε δημοσιογράφο

Ένταση σημειώθηκε στη Βουλγαρία, όταν άνδρας της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας (NSO) έσπρωξε τη δημοσιογράφο Σόνια Κολτουκλίεβα. Το περιστατικό συνέβη έξω από τα γραφεία του κόμματος «Προοδευτική Βουλγαρία», καθώς η δημοσιογράφος επιχείρησε να κάνει ερωτήσεις στην πρόεδρο της Βουλής, Μιχαέλα Ντότσοβα. Η υποβολή ερωτήσεων προς την εξουσία δεν είναι έγκλημα, αλλά θεμέλιο της δημοκρατίας.

Το περιστατικό και ο τραυματισμός της δημοσιογράφου

Η Σόνια Κολτουκλίεβα προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του υπηρεσιακού οχήματος στο οποίο είχε επιβιβαστεί η πρόεδρος της Βουλής. Σκοπός της ήταν να απευθύνει ερωτήσεις στην Μιχαέλα Ντότσοβα, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που είχε αναλάβει. Τότε, άνδρας της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας (NSO) την έσπρωξε με δύναμη, με αποτέλεσμα η δημοσιογράφος να πέσει στο πεζοδρόμιο.

Από την πτώση, η Σόνια Κολτουκλίεβα τραυματίστηκε στο κεφάλι και υπέστη εξάρθρωση στον ώμο της. Μετά το περιστατικό, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε την απαιτούμενη φροντίδα. Αργότερα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι της για ανάρρωση. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στη Στρατιωτική Εισαγγελία, όπου κατέθεσε σχετικά με το συμβάν. Βίντεο που απεικονίζει το περιστατικό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η άμεση αντίδραση της προέδρου της Βουλής

Η πρόεδρος της Βουλής, Μιχαέλα Ντότσοβα, ζήτησε την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Προανήγγειλε τη λήψη αυστηρών μέτρων και τον έλεγχο των χειρισμών της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας (NSO). Δήλωσε ότι θα απευθυνθεί προσωπικά στον επικεφαλής της υπηρεσίας, ζητώντας να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση, να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν και να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διερεύνησης.

Η ίδια η Ντότσοβα επισκέφθηκε τη δημοσιογράφο στη Στρατιωτική Εισαγγελία, προκειμένου να της ζητήσει προσωπικά συγγνώμη για όσα συνέβησαν. Χαρακτήρισε το περιστατικό «απολύτως απαράδεκτο» και τόνισε την ανάγκη να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Θα ζητήσω από τον επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας να λάβει τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα, γιατί αυτό δεν πρέπει να συμβεί ξανά».

Καταδίκη από την πρόεδρο της χώρας και πολιτικές αντιδράσεις

Την αντίδραση του υπαλλήλου της NSO καταδίκασε και η πρόεδρος της χώρας, Ιλιάνα Γιότοβα. Η Γιότοβα χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του υπαλλήλου «απαράδεκτη και υπερβολική». Υπογράμμισε ότι η άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους συμπεριφορά και τόνισε τη σημασία της ελεύθερης και ανεμπόδιστης εργασίας των δημοσιογράφων. Επιπλέον, η πρόεδρος Γιότοβα απαίτησε τη διερεύνηση του περιστατικού. Πολύ έντονη ήταν και η αντίδραση από ηγέτες της αντιπολίτευσης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr