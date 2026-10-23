Η Ταϊβάν σε κατάσταση συναγερμού ενόψει του τυφώνα Τσάμπι

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη η Ταϊβάν, καθώς αναμένεται το πέρασμα του τυφώνα Τσάμπι. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για δυνατούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές που θα συνοδεύουν το μετεωρολογικό φαινόμενο. Παρά το γεγονός ότι ο τυφώνας έχει εξασθενήσει, υπάρχει η πιθανότητα να πλήξει την Ταϊβάν με ορμή.

Η ισχύς του τυφώνα Τσάμπι

Ο τυφώνας Τσάμπι έχει χαρακτηριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως ένα από τα πιο ισχυρά μετεωρολογικά φαινόμενα που έχουν εμφανιστεί στον Ειρηνικό Ωκεανό για τη φετινή χρονιά. Παρά την αναφερόμενη εξασθένηση της έντασής του, οι αρχές της Ταϊβάν διατηρούν την επιφυλακή τους, καθώς η πιθανότητα να πλήξει το νησί με ορμή παραμένει υπαρκτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα η Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA), οι άνεμοι που αναπτύσσονται κοντά στο μάτι του τυφώνα φτάνουν περίπου τα 191 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η ταχύτητα των ανέμων υπογραμμίζει την επικινδυνότητα του φαινομένου και δικαιολογεί τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των κατοίκων και των υποδομών. Η CWA συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του Τσάμπι, παρέχοντας ενημερώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η θέση και η προβλεπόμενη πορεία

Τη δεδομένη στιγμή, ο τυφώνας Τσάμπι εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 320 χιλιομέτρων ανατολικά από το νότιο άκρο της Ταϊβάν. Η συγκεκριμένη θέση, όπως έχει ανακοινωθεί από την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA), τον καθιστά άμεση απειλή για την περιοχή, προκαλώντας την κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για την πορεία του φαινομένου αναφέρουν ότι ο τυφώνας αναμένεται να περάσει αρχικά στα ανοιχτά της βορειοανατολικής Ταϊβάν. Στη συνέχεια, η πορεία του προβλέπεται να αλλάξει, στρίβοντας βόρεια και ακολουθώντας τις κινεζικές ακτές. Τελικός προορισμός, σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, θα είναι η νότια Ιαπωνία. Αυτή η διαδρομή απαιτεί την ετοιμότητα όχι μόνο της Ταϊβάν αλλά και των γειτονικών χωρών που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Ακυρώσεις πτήσεων και επιπτώσεις στις μεταφορές

Οι επιπτώσεις από την αναμενόμενη άφιξη του τυφώνα Τσάμπι είναι ήδη ορατές στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών της Ταϊβάν. Το υπουργείο Μεταφορών της χώρας προχώρησε στην ανακοίνωση της ακύρωσης ενός σημαντικού αριθμού πτήσεων για σήμερα, ως προληπτικό μέτρο για την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των 262 εσωτερικών πτήσεων που είχαν προγραμματιστεί για την ημέρα αυτή ακυρώθηκε, επηρεάζοντας τις μετακινήσεις εντός του νησιού. Παράλληλα, επηρεάστηκαν και οι διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις, με την ακύρωση 669 διεθνών πτήσεων. Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν με γνώμονα την αποφυγή κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως οι δυνατοί άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές που αναμένονται.

Η λειτουργία των σιδηροδρόμων

Εν μέσω των εκτεταμένων ακυρώσεων στις αεροπορικές μεταφορές, η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τον βορρά με τον νότο της Ταϊβάν συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Αυτή η πληροφορία ανακοινώθηκε από τις αρμόδιες αρχές, προσφέροντας μια σταθερή εναλλακτική επιλογή μετακίνησης για τους πολίτες και διατηρώντας ένα επίπεδο λειτουργικότητας στο δίκτυο μεταφορών.

Η απρόσκοπτη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της κινητικότητας εντός της χώρας, παρά την κατάσταση συναγερμού που έχει κηρυχθεί λόγω της επικείμενης άφιξης του τυφώνα Τσάμπι. Οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς, καθώς δεν έχει επηρεαστεί από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τις αεροπορικές συνδέσεις, διασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα μετακίνησης σε βασικούς άξονες της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki