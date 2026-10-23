Δημοσιογράφος και πολίτης έσωσαν οδηγό από βυθιζόμενο όχημα στην Αυστραλία

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν πρόσφατα στην Αυστραλία, όπου ένας δημοσιογράφος του δικτύου ABC, ο Γουίλ Μάρεϊ, μαζί με έναν περαστικό πολίτη, τον Ντάνιελ Χέινι, έσωσαν έναν οδηγό από ένα φορτηγάκι που βυθιζόταν. Το περιστατικό συνέβη σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο στο Μόρεϊφιλντ, μια περιοχή κοντά στο Μπρίσμπεϊν, στην πολιτεία Κουίνσλαντ. Ο ρεπόρτερ κάλυπτε τις εκτεταμένες πλημμύρες που πλήττουν την περιοχή, όταν αναγκάστηκε να επέμβει άμεσα για να απεγκλωβίσει τον άνδρα, λίγο πριν το όχημά του χαθεί εντελώς κάτω από τα νερά.

Η κρίσιμη επέμβαση στην Κουίνσλαντ

Η διάσωση έλαβε χώρα την Πέμπτη, καθώς ο Γουίλ Μάρεϊ βρισκόταν στην περιοχή του Μόρεϊφιλντ για να καλύψει τις σοβαρές πλημμύρες που έχουν πλήξει την πολιτεία Κουίνσλαντ. Ενώ εκτελούσε το δημοσιογραφικό του καθήκον για λογαριασμό του ABC, παρατήρησε ένα όχημα να προσπαθεί να διασχίσει έναν δρόμο που είχε κατακλυστεί από τα νερά της βροχής.

Το φορτηγάκι, αφού επιχείρησε να περάσει μέσα από τον πλημμυρισμένο δρόμο, ακινητοποιήθηκε και άρχισε να βυθίζεται γρήγορα. Ο δημοσιογράφος, χωρίς δεύτερη σκέψη, αποφάσισε να παρέμβει, αντιλαμβανόμενος τον άμεσο κίνδυνο στον οποίο βρισκόταν ο οδηγός του οχήματος.

Δύο άνδρες ενώνουν τις δυνάμεις τους

Στην προσπάθεια διάσωσης του οδηγού, ο Γουίλ Μάρεϊ δεν ήταν μόνος. Ένας περαστικός πολίτης, ο Ντάνιελ Χέινι, έσπευσε επίσης να προσφέρει τη βοήθειά του. Οι δύο άνδρες βούτηξαν στα νερά, κολύμπησαν προς το βυθιζόμενο αυτοκίνητο και συνεργάστηκαν για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Η επέμβασή τους ήταν καθοριστική και έγινε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς κατάφεραν να βγάλουν τον άνδρα από το φορτηγάκι λίγο προτού αυτό εξαφανιστεί εντελώς κάτω από την επιφάνεια των ορμητικών νερών. Η άμεση αντίδραση και η συνεργασία τους απέτρεψαν τα χειρότερα.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του ρεπόρτερ

Περιγράφοντας τη διάσωση στο Reuters, ο Γουίλ Μάρεϊ εξέφρασε τα έντονα συναισθήματα που βίωσε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. «Ήταν τρομακτικό! Όπως και η σκέψη να δεις κάποιον να πνίγεται… Ξέρετε, καταλαβαίνω γιατί ορισμένοι μπορεί να παγώσουν, καθώς είναι πραγματικά φρικτό να βλέπεις κάποιον σε τέτοιον κίνδυνο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Ο Μάρεϊ υπογράμμισε τη μοναδική αίσθηση που προκαλεί η διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής, τονίζοντας την ψυχολογική πίεση και την ταχύτητα με την οποία έπρεπε να δράσουν. Η εμπειρία αυτή τον σημάδεψε βαθιά, όπως ο ίδιος ανέφερε.

Στιγμές ανακούφισης και ανθρωπιάς

Αφού κατάφεραν να βγάλουν τον οδηγό σώο και αβλαβή από το όχημα, ο Γουίλ Μάρεϊ δήλωσε ότι αγκαλιάστηκαν. Αν και δεν έμαθε το όνομα του διασωθέντος άνδρα, εξέφρασε την ελπίδα ότι είναι καλά στην υγεία του και ότι η περιπέτεια αυτή δεν του άφησε σοβαρές συνέπειες.

Ο δημοσιογράφος περιέγραψε τη στιγμή αυτή ως μία από τις καλύτερες της ζωής του. «Μόνο και μόνο η ανακούφιση (που ένιωσα) βλέποντάς τον σώο κι ασφαλή… Αυτό ήταν αρκετό για εμένα», είπε ο Μάρεϊ, αναδεικνύοντας την αξία της ανθρώπινης ζωής και την ικανοποίηση που προέρχεται από την προσφορά βοήθειας σε μια κρίσιμη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Enikos