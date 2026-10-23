Καταγγελίες για επιθέσεις αστυνομικών σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην Κολομβία

Στην Κολομβία, πέντε δημοσιογράφοι φέρεται να δέχθηκαν επιθέσεις και αυθαίρετες συλλήψεις από αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έλαβαν χώρα από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου. Τα περιστατικά αυτά καταγγέλθηκαν επίσημα από το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP) και σημειώθηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου, όπως αναφέρεται, χρησιμοποίησαν μέσα όπως βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα για τη διάλυση των συγκεντρώσεων, με τους επαγγελματίες του τύπου να βρίσκονται στο στόχαστρο.

Οι καταγγελίες του Ιδρύματος για την Ελευθερία του Τύπου

Το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου (FLIP) προχώρησε σε μια σοβαρή καταγγελία, δηλώνοντας ότι πέντε δημοσιογράφοι υπέστησαν επιθέσεις από αστυνομικούς. Οι επιθέσεις αυτές συνέβησαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν την Κολομβία, δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας για την ελευθερία του τύπου στη χώρα.

Η οργάνωση κατέγραψε με λεπτομέρεια περιστατικά που περιλαμβάνουν τόσο αυθαίρετες συλλήψεις όσο και βιαιοπραγίες. Αυτά τα περιστατικά στράφηκαν εναντίον δημοσιογράφων που είχαν ως καθήκον να καλύψουν τις κινητοποιήσεις, οι οποίες διήρκεσαν για αρκετές ημέρες, από τις 14 έως και τις 18 Οκτωβρίου. Το FLIP εξέφρασε έντονη ανησυχία για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης κατά την εκτέλεση των δημοσιογραφικών τους καθηκόντων, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Περιστατικά βίας και χρήση μέσων καταστολής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση και την καταγγελία του FLIP, οι επιθέσεις σε βάρος των δημοσιογράφων δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο τοποθεσία, αλλά καταγράφηκαν σε τρεις διαφορετικές και σημαντικές πόλεις της Κολομβίας. Συγκεκριμένα, τα περιστατικά σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Μπογκοτά, καθώς και στις πόλεις Μεδεγίν και Ιμπαγκέ, γεγονός που υποδηλώνει ένα ευρύτερο πρόβλημα.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις, και ειδικότερα η Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) της αστυνομίας της Κολομβίας, φέρεται να έκαναν χρήση διαφόρων μέσων για την καταστολή και τη διάλυση των συγκεντρώσεων. Μεταξύ αυτών των μέσων ήταν οι βομβίδες κρότου-λάμψης, τα δακρυγόνα, καθώς και η χρήση υδροφόρων οχημάτων, τα οποία επιστρατεύτηκαν για την απομάκρυνση των διαδηλωτών.

Το FLIP έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε ένα βίντεο, το οποίο, σύμφωνα με την οργάνωση, αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο. Το βίντεο αυτό καταγράφει έναν αστυνομικό στη Μεδεγίν να εκτοξεύει βομβίδα κρότου-λάμψης. Η ενέργεια αυτή στράφηκε ευθέως προς την κατεύθυνση δύο δημοσιογράφων, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί για να καλύψουν δημοσιογραφικά τις εξελίξεις, εκθέτοντας τους σε άμεσο κίνδυνο.

Η θέση και οι απαιτήσεις του FLIP για την προστασία του Τύπου

Σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X στις 22 Οκτωβρίου 2026, το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Τύπου εξέφρασε με σαφήνεια την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση. Η οργάνωση τόνισε: «Είναι ανησυχητικό ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την ασφάλεια, μετατρέπονται σε παράγοντα κινδύνου για όσους ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αντιστροφή των ρόλων και την απειλή που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι από αυτούς που θα έπρεπε να τους προστατεύουν.

Πέρα από την καταγγελία των περιστατικών, το FLIP απηύθυνε ένα σαφές αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές. Ζήτησε να ταυτοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικοί που φέρονται να εμπλέκονται στα καταγγελλόμενα περιστατικά βίας και αυθαίρετων συλλήψεων. Επιπλέον, ζήτησε να διερευνηθούν ενδελεχώς και με διαφάνεια οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι επιθέσεις σε βάρος των δημοσιογράφων, με στόχο την απόδοση ευθυνών και την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Ένταση στις σχέσεις κυβέρνησης και μέσων ενημέρωσης

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες για επιθέσεις σε δημοσιογράφους έρχονται σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και των μέσων ενημέρωσης χαρακτηρίζονται από αυξημένη ένταση. Ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της τεταμένης κατάστασης, με τις σχέσεις να δοκιμάζονται συχνά.

Οι εξελίξεις αυτές, με τις αναφορές για επιθέσεις και αυθαίρετες συλλήψεις επαγγελματιών του τύπου, προσθέτουν ένα επιπλέον και σοβαρό στοιχείο στην ήδη τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Η κατάσταση αυτή αφορά την ελευθερία του τύπου και τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσιογράφοι μπορούν να ασκήσουν απρόσκοπτα το επάγγελμά τους σε ένα περιβάλλον που φέρεται να γίνεται όλο και πιο εχθρικό.

Με πληροφορίες από: Enikos