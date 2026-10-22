Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ σε Αθήνα και Αττική σήμερα 22 Οκτωβρίου

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) έχει προγραμματίσει διακοπές ρεύματος για σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών της Αττικής. Οι διακοπές αυτές αφορούν σημαντικό αριθμό δήμων και συνοικιών, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, οι προγραμματισμένες αυτές εργασίες είναι απαραίτητες για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Οι πολίτες καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την περίοδο που θα διαρκέσουν οι διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι περιοχές που επηρεάζονται στην καρδιά της Αττικής

Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνουν την πόλη της Αθήνας, καθώς και άλλες κεντρικές και νότιες περιοχές της Αττικής. Ειδικότερα, μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν είναι το Αιγάλεω, η Καλλιθέα και η Ηλιούπολη. Αυτές οι περιοχές είναι γνωστές για την πυκνή τους δόμηση και τον μεγάλο πληθυσμό τους.

Επιπλέον, η ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ αφορά και τη Νέα Σμύρνη, μια ακόμη πυκνοκατοικημένη περιοχή των νοτίων προαστίων. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις προγραμματισμένες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, και θα οδηγήσουν σε προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Διακοπές ρεύματος στον Πειραιά και τις γύρω περιοχές

Στον κατάλογο των περιοχών που θα αντιμετωπίσουν διακοπές ρεύματος σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, περιλαμβάνεται και ο Πειραιάς. Η πόλη του Πειραιά, ως ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας και σημαντικό αστικό κέντρο, θα επηρεαστεί από τις προγραμματισμένες εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ.

Πέρα από τον Πειραιά, οι διακοπές αφορούν και γειτονικές περιοχές, όπως ο Άλιμος και η Νίκαια. Και οι δύο αυτές περιοχές, με τον δικό τους αστικό χαρακτήρα, θα βρεθούν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για το διάστημα που έχει οριστεί από τον Διαχειριστή. Οι προγραμματισμένες αυτές ενέργειες είναι μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του ΔΕΔΔΗΕ για το δίκτυο της Αττικής.

Προγραμματισμένες εργασίες σε ανατολική Αττική και βόρεια προάστια

Οι διακοπές ρεύματος δεν περιορίζονται μόνο στις κεντρικές και νότιες περιοχές, αλλά επεκτείνονται και στην ανατολική Αττική. Συγκεκριμένα, η Ραφήνα και το Κορωπί περιλαμβάνονται στις περιοχές όπου ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει διακοπές για σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026. Αυτές οι περιοχές έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, με τη Ραφήνα να είναι λιμάνι και το Κορωπί να συνδυάζει αστικές και αγροτικές ζώνες.

Επιπλέον, το Μαρούσι, ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και επιχειρηματικά κέντρα των βορείων προαστίων, θα αντιμετωπίσει επίσης προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Οι εργασίες αυτές, όπως έχει ανακοινωθεί, είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Διακοπές σε Λαύριο και Σαλαμίνα

Στον κατάλογο των περιοχών της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ για σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, περιλαμβάνονται και το Λαύριο και η Σαλαμίνα. Το Λαύριο, μια ιστορική πόλη στο νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής, θα βρεθεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για το καθορισμένο διάστημα.

Αντίστοιχα, η Σαλαμίνα, το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού κόλπου, αποτελεί μία ακόμη περιοχή όπου ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει παρεμβάσεις στο δίκτυο. Οι κάτοικοι και των δύο αυτών περιοχών καλούνται να λάβουν υπόψη τους την ανακοίνωση του Διαχειριστή και να προετοιμαστούν για την προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Με πληροφορίες από: Enikos