Ο Έντι Ράμα καλεί ξανά σε διάλογο τους διαδηλωτές στην Αλβανία εν μέσω ανησυχίας για την κατάσταση

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα στην Αλβανία, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα κάλεσε και πάλι σε διάλογο τους διαδηλωτές. Ο Αλβανός πρωθυπουργός τοποθέτησε εκ νέου καρέκλες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, συνοδευόμενες από την επιγραφή-πρόσκληση «διάλογος».

Νέα πρόσκληση σε διάλογο και προειδοποιήσεις

Ο Έντι Ράμα επανέλαβε την πρόσκληση για διάλογο και μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, απευθυνόμενος στους πολίτες. Στο μήνυμά του, κάλεσε τους διαδηλωτές να αποστασιοποιηθούν από πράξεις βίας, προειδοποιώντας τους παράλληλα ότι θα κληθούν να λογοδοτήσουν νομικά και οικονομικά για οποιαδήποτε βίαιη ενέργεια.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η βία είναι αξιόποινη πράξη. Χθες ο διάλογος έλαβε την απάντηση της βίας. Σήμερα ο διάλογος είναι ξανά εδώ. Όποιος καταστρέφει δημόσια περιουσία θα πληρώσει, όποιος καταστρέφει την περιουσία κάποιου άλλου θα πληρώσει. Η Αλβανία ανήκει σε όλους».

Η ιστορία των καρεκλών που καταστράφηκαν

Οι κόκκινες καρέκλες που είχε βγάλει ο πρωθυπουργός από το κυβερνητικό κτίριο την Τρίτη, ως ένδειξη διαλόγου, καταστράφηκαν από τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με τον ιστορικό Μαρένγκλεν Κάσμι, οι καρέκλες αυτές χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1930.

Είχαν επιβιώσει από σημαντικές ιστορικές περιόδους, όπως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η ναζιστική κατοχή και η περίοδος του κομμουνισμού, γεγονός που προσδίδει συμβολική αξία στην καταστροφή τους.

Έντονα επεισόδια και αστυνομική παρουσία στα Τίρανα

Μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν την Τρίτη στην καρδιά των Τιράνων, η αστυνομική παρουσία στην αλβανική πρωτεύουσα είναι ιδιαίτερα έντονη. Η κατάσταση στα Τίρανα χαρακτηρίζεται ως απρόβλεπτη, με τις εντάσεις να παραμένουν υψηλές.

Εικόνες από την κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη της αλβανικής πρωτεύουσας το βράδυ της Τρίτης έδειξαν μάχες μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών. Οι διαδηλωτές εκτόξευαν αδιάκοπα πυροτεχνήματα και μολότοφ, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούσαν με δακρυγόνα και αύρες. Στην κεντρική λεωφόρο των Μαρτύρων του Έθνους, η εικόνα ήταν πολεμική, καθώς οι διαδηλωτές είχαν ξηλώσει κυβόλιθους και μάρμαρα, χρησιμοποιώντας τα ως όπλα εναντίον των αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, η αστυνομία προχώρησε και σε συλλήψεις.

Απρόσμενες αντιδράσεις των διαδηλωτών

Παρά τη βία και την έντονη αστυνομική παρουσία, παρατηρήθηκαν και απρόσμενες αντιδράσεις από ορισμένες ομάδες διαδηλωτών, όταν έρχονταν αντιμέτωποι με την αστυνομία. Φοιτητές και φοιτήτριες επέδειξαν συμβολικές κινήσεις.

Συγκεκριμένα, αγκαλιασμένοι, σχημάτιζαν μία «γροθιά» μπροστά στα κανόνια ρίψης νερού που τους στοχεύαν. Άλλοι πάλι, πιάνονταν σε κύκλο και χόρευαν, όταν τους πλησίαζαν οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο.

Διεθνής αντίδραση για τη βία

Αντίδραση για τις βίαιες διαδηλώσεις τόσο στην Αλβανία όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε από τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο Φόλκερ Τούρκ καταδίκασε όλες τις πράξεις βίας.

Κάλεσε επίσης τα εμπλεκόμενα μέρη να προβούν σε αποκλιμάκωση των εντάσεων, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της κατάστασης. Επιπλέον, προέτρεψε σε έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, ως μέσο επίλυσης των διαφορών.

Με πληροφορίες από: Newsit