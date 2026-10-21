Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρετούσε ανύπαρκτους ανθρώπους

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά από ένα περιστατικό που καταγράφηκε κατά την προετοιμασία του για επιβίβαση στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One. Ο Τραμπ φάνηκε να χαιρετάει επανειλημμένα σε ανύπαρκτους ανθρώπους, γεγονός που έχει πυροδοτήσει ποικίλα σχόλια από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ιδίως όσον αφορά την πνευματική του κατάσταση.

Το περιστατικό στον Λευκό Οίκο

Η σκηνή εκτυλίχθηκε στον Λευκό Οίκο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One. Ο πρώην πρόεδρος βγήκε από το κτίριο και κατευθυνόταν προς το ελικόπτερο, ενώ σε κάποια απόσταση τον ακολουθούσαν οι συνεργάτες του. Η πορεία του προς το ελικόπτερο διακόπηκε από μια ασυνήθιστη ενέργεια που τράβηξε την προσοχή.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ κοντοστάθηκε ξαφνικά και γύρισε στ' αριστερά του, κάνοντας μια κίνηση χαιρετισμού. Λίγα βήματα αργότερα, συνεχίζοντας την πορεία του προς το Marine One, επανέλαβε τον χαιρετισμό. Η κάμερα που κατέγραφε το περιστατικό έκανε ζουμ στην περιοχή όπου ο πρώην πρόεδρος απευθυνόταν, αποκαλύπτοντας ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Ουδείς άνθρωπος βρισκόταν στο σημείο που ο Τραμπ χαιρετούσε, γεγονός που προκάλεσε άμεσα ερωτήματα.

Σχόλια και προβληματισμοί των ΜΜΕ

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε άμεσα σχόλια και προβληματισμούς στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Οι αναλύσεις των ΜΜΕ έδειξαν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να ερμηνευθεί με δύο τρόπους. Ο ένας ήταν ότι ο πρώην πρόεδρος ενδεχομένως έπαιζε θέατρο, εκτελώντας μια προσχεδιασμένη κίνηση. Ο άλλος, και πιο ανησυχητικός, ήταν ότι το περιστατικό ενδεχομένως να αποτελεί ένδειξη ανησυχητικών σημείων για την πνευματική του κατάσταση.

Όπως σχολιάστηκε, η ψυχική του κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται. Το βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή αυτή, δείχνει τον Τραμπ να σταματάει την πορεία του και να χαιρετάει στο κενό, ενώ η κάμερα απομακρύνεται για να επιβεβαιώσει την απουσία οποιουδήποτε προσώπου στο σημείο. Αυτή η εικόνα έχει ενισχύσει τις συζητήσεις γύρω από τη διαύγεια και την πνευματική κατάσταση του πρώην προέδρου, με ορισμένα σχόλια να κάνουν λόγο για «πνευματική παρακμή».

Οι προηγούμενες επικρίσεις στον Τζο Μπάιντεν

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ φέρνει στην επιφάνεια προηγούμενες δηλώσεις και επικρίσεις του ίδιου προς τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν. Ο Τραμπ είχε στο παρελθόν λοιδορήσει και κοροϊδέψει σε μεγάλο βαθμό τον Μπάιντεν για παρόμοια περιστατικά, στα οποία ο τότε πρόεδρος φαινόταν αποπροσανατολισμένος και εκτός τόπου και χρόνου.

Συγκεκριμένα, ο Τζο Μπάιντεν, ειδικά κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας του στον Λευκό Οίκο, είχε εμφανιστεί σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι καθόλου ακμαίος. Είχε παρατηρηθεί να χαιρετάει τον κανέναν σε συνόδους κορυφής, καθώς και σε εγχώριες υποχρεώσεις, δίνοντας την εντύπωση ότι βρισκόταν εκτός τόπου και χρόνου. Οι τότε επικρίσεις του Τραμπ προς τον Μπάιντεν για αυτά τα ζητήματα ήταν έντονες και συχνές, με τον ίδιο να τον χλευάζει ασταμάτητα.

Η ηλικία του πρώην προέδρου

Ένα επιπλέον στοιχείο που έχει προστεθεί στις συζητήσεις γύρω από το περιστατικό είναι η ηλικία του Ντόναλντ Τραμπ. Αν και η ηλικία δεν αποτελεί πάντα τον καθοριστικό παράγοντα σε τέτοια ζητήματα, ο πρώην πρόεδρος έχει κλείσει αισίως τα 80 του χρόνια. Το γεγονός αυτό προστίθεται στο πλαίσιο των προβληματισμών που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με την πνευματική του κατάσταση και τη διαύγειά του.

Οι παρατηρήσεις των αμερικανικών ΜΜΕ και οι ανησυχίες που εκφράζονται για τη διαύγεια του Ντόναλντ Τραμπ, αποκτούν μια επιπλέον διάσταση λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του. Η σύγκριση με τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επίσης είχε αντιμετωπίσει παρόμοιες επικρίσεις για την πνευματική του κατάσταση και την εμφάνισή του ως «εκτός τόπου και χρόνου», εντείνει τις συζητήσεις για την καταλληλότητα των ηλικιωμένων ηγετών σε θέσεις ευθύνης, ειδικά όταν οι ίδιοι έχουν στο παρελθόν επικρίνει άλλους για παρόμοια ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Newsit