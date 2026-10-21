Η Getty Images υπήχθη σε πτώχευση για αναδιάρθρωση χρέους

Σε διαδικασία πτώχευσης υπήχθη η Getty Images, ένας από τους κορυφαίους παρόχους φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού παγκοσμίως. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους της εταιρείας και την αποχώρησή της από το χρηματιστήριο, όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία πτώχευσης και το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Η αμερικανική εταιρεία ξεκίνησε εθελοντικά διαδικασία προστασίας από τους πιστωτές, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 της αμερικανικής πτωχευτικής νομοθεσίας. Η αίτηση κατατέθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Ντέλαγουερ, με στόχο την εφαρμογή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης που είχε ήδη συμφωνηθεί στις 12 Οκτωβρίου.

Το σχέδιο αυτό προβλέπει σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και τα 533 εκατομμύρια δολάρια. Οι επενδύσεις θα προέλθουν από επενδυτικά σχήματα που συνδέονται άμεσα με την οικογένεια Getty, καθώς και από την Koch Equity Development. Παράλληλα, βασικός στόχος του σχεδίου είναι η ουσιαστική μείωση του συνολικού χρέους της εταιρείας, ενισχύοντας έτσι τη βιωσιμότητά της.

Το πλαίσιο των εξελίξεων

Η απόφαση για την υπαγωγή σε πτώχευση έρχεται μετά την αποτυχία μιας σχεδιαζόμενης συγχώνευσης με την ανταγωνίστρια εταιρεία Shutterstock. Αυτή η εξέλιξη τοποθετείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Getty Images αντιμετωπίζει αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις στην αγορά.

Επιπλέον, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με εντεινόμενο ανταγωνισμό, κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης και διάδοσης εικόνων που δημιουργούνται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει το τοπίο στον κλάδο του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τους παραδοσιακούς παρόχους.

Διασφάλιση της λειτουργίας και των θέσεων εργασίας

Παρά την υπαγωγή σε διαδικασία πτώχευσης, η Getty Images διευκρίνισε ότι θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της. Η εταιρεία τόνισε ότι δεν αναμένονται επιπτώσεις ούτε στους εργαζομένους της, ούτε στους φωτογράφους και τους συνεργάτες της, αλλά ούτε και στους πελάτες της.

Η διαβεβαίωση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση της ομαλότητας στις δραστηριότητες της εταιρείας και στην καθησύχαση όλων των εμπλεκόμενων μερών, διασφαλίζοντας ότι η παροχή υπηρεσιών και η συνεργασία θα συνεχιστούν απρόσκοπτα καθ' όλη τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr