Ασθενής πυροβόλησε και σκότωσε οδοντίατρο στο Μεξικό για χαλασμένο δόντι

Κόσμος
Ασθενής πυροβόλησε και σκότωσε οδοντίατρο στο Μεξικό για χαλασμένο δόντι

Ένα περιστατικό ακραίας βίας συγκλονίζει το Μεξικό, όπου ένας 42χρονος γναθοχειρουργός δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από ασθενή του, ο οποίος φέρεται να ήταν δυσαρεστημένος από προηγούμενη οδοντιατρική επέμβαση. Ο δράστης, ένας 30χρονος Αμερικανός, εντοπίστηκε και σκοτώθηκε από τις μεξικανικές αρχές λίγες ημέρες μετά το έγκλημα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης που εξελίχθηκε σε ένοπλη συμπλοκή.

Η δολοφονία του γιατρού

Ο 42χρονος γναθοχειρουργός Αμέντ ντε Χεσούς Πρεσιάδο Ερνάντες δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς στις 15 Οκτωβρίου. Η επίθεση σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης έξω από το ιατρείο του, στην πόλη Νογκάλες της πολιτείας Σονόρα του Μεξικού. Ο γιατρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη συνοικία Κένεντι της Νογκάλες, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, σύμφωνα με τον Κάρλος Αλμπέρτο Φλόρες, γενικό επίτροπο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της πολιτείας Σονόρα (AMIC).

Η διαφωνία και η επίθεση

Για τη δολοφονία καταζητούνταν ο 30χρονος Αμερικανός Ερνέστο Ρασκόν, με καταγωγή από την Πρέσκοτ Βάλεϊ της Αριζόνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των μεξικανικών αρχών, ο Ρασκόν είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν το οδοντιατρείο του Πρεσιάδο Ερνάντες, έχοντας κάνει αρκετές θεραπείες.

Το πρωί της 15ης Οκτωβρίου, ο 30χρονος επέστρεψε στο ιατρείο σε κατάσταση μανίας, απαιτώντας να εξεταστεί χωρίς να έχει προγραμματισμένο ραντεβού. Ο γιατρός δεν μπορούσε να τον δεχθεί εκείνη τη στιγμή, γεγονός που, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, προκάλεσε την οργή του ασθενούς.

Ο ύποπτος φέρεται να αποχώρησε από το ιατρείο, αλλά περίμενε τον γιατρό στον χώρο στάθμευσης. Όταν ο 42χρονος μπήκε στο αυτοκίνητό του, ο Ρασκόν τον πλησίασε και τον πυροβόλησε με πιστόλι αρκετές φορές.

Το πιθανό κίνητρο και το τέλος του δράστη

Ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας εξετάστηκε η δυσαρέσκεια του ασθενούς από προηγούμενη οδοντιατρική πράξη. Ειδικότερα, οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο Ρασκόν φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο τον οδοντίατρο, υποστηρίζοντας ότι μετά την παρέμβασή του ένα δόντι του είχε αρχίσει να κουνιέται.

Τέσσερις ημέρες μετά το περιστατικό, η υπόθεση πήρε νέα τροπή, όταν οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν τον δράστη σε κατοικία στην Άγουα Πριέτα, κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιχείρηση για τη σύλληψή του εξελίχθηκε σε ένοπλη συμπλοκή, κατά την οποία ο 30χρονος σκοτώθηκε.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr

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