Ασθενής πυροβόλησε και σκότωσε οδοντίατρο στο Μεξικό για χαλασμένο δόντι

Ένα περιστατικό ακραίας βίας συγκλονίζει το Μεξικό, όπου ένας 42χρονος γναθοχειρουργός δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από ασθενή του, ο οποίος φέρεται να ήταν δυσαρεστημένος από προηγούμενη οδοντιατρική επέμβαση. Ο δράστης, ένας 30χρονος Αμερικανός, εντοπίστηκε και σκοτώθηκε από τις μεξικανικές αρχές λίγες ημέρες μετά το έγκλημα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης που εξελίχθηκε σε ένοπλη συμπλοκή.

Η δολοφονία του γιατρού

Ο 42χρονος γναθοχειρουργός Αμέντ ντε Χεσούς Πρεσιάδο Ερνάντες δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς στις 15 Οκτωβρίου. Η επίθεση σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης έξω από το ιατρείο του, στην πόλη Νογκάλες της πολιτείας Σονόρα του Μεξικού. Ο γιατρός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη συνοικία Κένεντι της Νογκάλες, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, σύμφωνα με τον Κάρλος Αλμπέρτο Φλόρες, γενικό επίτροπο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της πολιτείας Σονόρα (AMIC).

Η διαφωνία και η επίθεση

Για τη δολοφονία καταζητούνταν ο 30χρονος Αμερικανός Ερνέστο Ρασκόν, με καταγωγή από την Πρέσκοτ Βάλεϊ της Αριζόνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των μεξικανικών αρχών, ο Ρασκόν είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν το οδοντιατρείο του Πρεσιάδο Ερνάντες, έχοντας κάνει αρκετές θεραπείες.

Το πρωί της 15ης Οκτωβρίου, ο 30χρονος επέστρεψε στο ιατρείο σε κατάσταση μανίας, απαιτώντας να εξεταστεί χωρίς να έχει προγραμματισμένο ραντεβού. Ο γιατρός δεν μπορούσε να τον δεχθεί εκείνη τη στιγμή, γεγονός που, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, προκάλεσε την οργή του ασθενούς.

Ο ύποπτος φέρεται να αποχώρησε από το ιατρείο, αλλά περίμενε τον γιατρό στον χώρο στάθμευσης. Όταν ο 42χρονος μπήκε στο αυτοκίνητό του, ο Ρασκόν τον πλησίασε και τον πυροβόλησε με πιστόλι αρκετές φορές.

Το πιθανό κίνητρο και το τέλος του δράστη

Ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας εξετάστηκε η δυσαρέσκεια του ασθενούς από προηγούμενη οδοντιατρική πράξη. Ειδικότερα, οι ερευνητές ανέφεραν ότι ο Ρασκόν φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο τον οδοντίατρο, υποστηρίζοντας ότι μετά την παρέμβασή του ένα δόντι του είχε αρχίσει να κουνιέται.

Τέσσερις ημέρες μετά το περιστατικό, η υπόθεση πήρε νέα τροπή, όταν οι μεξικανικές αρχές εντόπισαν τον δράστη σε κατοικία στην Άγουα Πριέτα, κοντά στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιχείρηση για τη σύλληψή του εξελίχθηκε σε ένοπλη συμπλοκή, κατά την οποία ο 30χρονος σκοτώθηκε.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr