Πανελλαδικές κινητοποιήσεις για τη δημόσια παιδεία: Απεργία και συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

Με διήμερο δράσεων κλιμακώνονται από σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών, με επίκεντρο τη δημόσια παιδεία. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων αναμένεται την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, με την πανεκπαιδευτική απεργία και συλλαλητήρια σε τρεις μεγάλες πόλεις της χώρας. Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επαγρύπνηση σε ολόκληρη τη χώρα ενόψει των προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Διήμερο δράσεων και κορύφωση της απεργίας

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με φοιτητική συγκέντρωση στο Σύνταγμα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, έχουν προγραμματιστεί συναυλία και κατασκήνωση με σκηνές, ακολουθώντας το παράδειγμα προηγούμενων ημερών.

Οι δράσεις συνεχίζονται αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής εκπαιδευτικής απεργίας. Στην απεργία συμμετέχουν και οι καθηγητές της ΟΛΜΕ, ενώ προβλέπεται και τρίωρη στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί συλλαλητήρια σε τρεις πόλεις: στην Αθήνα στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη στις 11:30 το πρωί στο άγαλμα Βενιζέλου και στην Πάτρα στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου.

Αιτήματα εκπαιδευτικών και συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων

Οι εκπαιδευτικοί, μέσω των κινητοποιήσεων, διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς τους, την κάλυψη των κενών θέσεων και τη διασφάλιση ασφαλών σχολείων. Ταυτόχρονα, ζητούν την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν ενεργά φοιτητικοί σύλλογοι από διάφορα ιδρύματα της χώρας. Μεταξύ αυτών είναι σύλλογοι του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς και πολλοί άλλοι.

Αυξημένη επαγρύπνηση της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει των κινητοποιήσεων, με την κορύφωση να αναμένεται την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα σημαντικό μέρος της δύναμης της Ελληνικής Αστυνομίας θα βρίσκεται επί ποδός σε όλες τις πόλεις όπου θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις.

Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρακολουθούν με προσοχή και τις εξελίξεις σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Αλβανία. Έχουν προγραμματιστεί προέλεγχοι, αντίστοιχοι με εκείνους που εφαρμόζονται στις μεγάλες ετήσιες συγκεντρώσεις, ενώ έχει τεθεί σε λειτουργία το πληροφοριακό δίκτυο της ΕΛΑΣ. Ο στόχος του δικτύου είναι ο εντοπισμός ύποπτων κινήσεων από χώρους που συχνά προκαλούν επεισόδια. Βασική επιδίωξη της Αστυνομίας είναι να διασφαλιστεί το δικαίωμα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών να διαδηλώσουν και να εκφράσουν τα αιτήματά τους με ασφάλεια.

Προειδοποίηση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη σχετικά με τις επικείμενες κινητοποιήσεις. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που κάποιοι επιχειρήσουν να αμαυρώσουν τις συγκεντρώσεις με επεισόδια, θα επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις.

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένα σημεία συνάντησης για τις συγκεντρώσεις τους σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα κεντρικά σημεία έχουν οριστεί στα Προπύλαια στην Αθήνα και στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις την Τετάρτη

Για όσους πολίτες θα χρειαστεί να μετακινηθούν την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, τίθεται το βασικό ερώτημα σχετικά με το αν θα υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Οι πληροφορίες σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ αναμένονται.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis