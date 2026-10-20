Οι αποτυχημένες προσπάθειες της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να σώσει τη θέση της στην Αθήνα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απομακρύνθηκε από τη θέση της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μετά από απόφαση του πατέρα του πρώην αρραβωνιαστικού της, ο οποίος δήλωσε στον Τύπο ότι «δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου» και ότι «έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό». Η αποπομπή της ήρθε αμέσως μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων που αφορούσαν τη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα.

Μέχρι και την ημέρα της απομάκρυνσής της, η Γκίλφοϊλ φέρεται να δήλωνε στους συνεργάτες της ότι θα κατάφερνε να επιβιώσει από το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει.

Οι κατηγορίες που οδήγησαν στην αποπομπή

Τα δημοσιεύματα που προκάλεσαν την αποπομπή της Γκίλφοϊλ περιλάμβαναν διάφορες κατηγορίες. Μεταξύ άλλων, αναφερόταν η προώθηση μιας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας, με τον κορυφαίο λομπίστα της εταιρείας να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της. Επίσης, γινόταν λόγος για αποδοχή μετακινήσεων με ιδιωτικό τζετ και διαμονών σε πολυτελή ξενοδοχεία από έναν εφοπλιστή.

Μια άλλη σοβαρή κατηγορία ήταν το αίτημα προς έναν δωρητή του Τραμπ να καλύψει τον λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας, ύψους 100.000 δολαρίων, με αντάλλαγμα την παροχή πρόσβασης. Η Κέιτι Ζακαράια, σε συνέντευξη Τύπου, ανακοίνωσε ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτηση της Γκίλφοϊλ, κάτι που τελικά συνέβη, ενώ η ίδια απέρριψε τις κατηγορίες ως «ψευδείς».

Οι ανεπιτυχείς προσπάθειες να διατηρήσει τη θέση της

Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Magazine, η Γκίλφοϊλ κατέβαλε αρκετές προσπάθειες για να διατηρήσει τη θέση της. Όταν η Wall Street Journal δημοσίευσε μηνύματα μεταξύ της Γκίλφοϊλ και του δωρητή του Τραμπ, Έρικ Ντίτερς – συμπεριλαμβανομένου ενός μηνύματος που έγραφε «Αγάπη μου, σε παρακαλώ, θέλω να το τακτοποιήσεις αυτό για μένα σήμερα», καθώς και οδηγίες για τη μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό της στην American Express – η Γκίλφοϊλ ισχυρίστηκε στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ότι τα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, κανείς δεν την πίστεψε.

Η Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι νωρίτερα τον ίδιο μήνα, η Γκίλφοϊλ ρώτησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν θα μπορούσε να επιτύχει την αφαίρεση ενός άρθρου της Daily Mail από το διαδίκτυο. Το άρθρο αυτό ανέφερε ότι δεν είχε πληρώσει έναν λογαριασμό ύψους 1.768 δολαρίων για δείπνο και δύο κιβώτια σαμπάνιας. Όταν αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ της ζήτησαν αποδείξεις ότι η είδηση ήταν ψευδής, εκείνη δεν προσκόμισε καμία.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με την Daily Mail, η Γκίλφοϊλ ανέφερε σε άτομα του στενού της κύκλου ότι τηλεφώνησε απευθείας στον Ρούπερτ Μέρντοχ, τον επίτιμο πρόεδρο της Fox Corporation και της News Corp, σχετικά με την κάλυψη των άρθρων της Wall Street Journal από τα μέσα ενημέρωσης. Παρόλο που προσπάθησε να πετύχει την αφαίρεση των άρθρων, ο Μέρντοχ δεν υπέκυψε στις απαιτήσεις της. Επιπλέον, φέρεται να ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, «ηθικ».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr