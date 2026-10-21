Οι βίαιες ταραχές που συγκλονίζουν τη Γαλλία, με εκτεταμένες λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις με την αστυνομία, έχουν προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα. Τα επεισόδια εκτυλίσσονται έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, εντείνοντας την πόλωση. Η κυβέρνηση κατηγορεί οργανώσεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς για τον σχεδιασμό των γεγονότων, ενώ άλλοι πολιτικοί κάνουν λόγο για προσπάθεια εκμετάλλευσης της κρίσης.

Οι κατηγορίες και οι πολιτικές διαστάσεις

Στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης βρίσκεται το ερώτημα ποιοι βρίσκονται πίσω από τις ταραχές. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οργανώσεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς ευθύνονται για τον σχεδιασμό των επεισοδίων. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι πολιτικοί καταγγέλλουν ότι γίνεται προσπάθεια εκμετάλλευσης της κρίσης, με τη Μαρίν Λεπέν να αναφέρεται ως μία από τους πολιτικούς που ενδέχεται να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα εκλογικά οφέλη από την κατάσταση.

Εικόνες καταστροφής και ερωτήματα

Οι εικόνες από το Παρίσι είναι χαρακτηριστικές, με σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και θραύσματα γυαλιών σκορπισμένα στον δρόμο. Στους τοίχους εμφανίστηκαν συνθήματα κατά της γαλλικής αστυνομίας, γραμμένα με κόκκινα γράμματα και συνοδευόμενα από την ημερομηνία των ταραχών, 17 Οκτωβρίου. Μια γυναίκα, η Ελιζαμπέτ, περιέγραφε την οργή και τη θλίψη της μπροστά σε αυτή την καταστροφή, εκφράζοντας την αμφιβολία της για την ερμηνεία των γεγονότων. «Ο φίλος μου πιστεύει ότι πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία, αλλά εγώ διαφωνώ. Το Σάββατο αφορά κάτι εντελώς διαφορετικό», ανέφερε.

Το ερώτημα για το τι ακριβώς συνέβη το Σάββατο παραμένει ανοιχτό. Ποιοι βρίσκονταν πίσω από τις ταραχές, γιατί εκδηλώθηκε η βία με αυτόν τον τρόπο και ποιος είχε συμφέρον από τις καταστροφές, έπειτα από εβδομάδες φοιτητικών διαδηλώσεων; Αν και μεγάλο μέρος των λεηλασιών φαίνεται να πραγματοποιήθηκε από άτομα που εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία, οι επιθέσεις έδωσαν την εντύπωση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν σχεδιαστεί εκ των προτέρων. Οι απόψεις που διατυπώνονται στη Γαλλία και στο εξωτερικό είναι πολλές, καθώς η πραγματικότητα φαίνεται να είναι πιο σύνθετη από τις απλές εξηγήσεις που αναζητούν ορισμένοι.

Έρευνα και στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών

Η πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, πρότεινε τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικής έρευνας, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο τα επεισόδια όσο και ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν. Κυβερνητικοί κύκλοι είχαν ενημερωθεί νωρίτερα μέσα στον μήνα από τις γαλλικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι στις φοιτητικές κινητοποιήσεις συμμετείχαν αναρχικές ομάδες της Αριστεράς.

Ως ενδεικτικό της παρουσίας τους θεωρείται το σύμβολο του κεφαλαίου Α μέσα σε μαύρο κύκλο, το οποίο εμφανίστηκε με σπρέι σε πολλά κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν επανειλημμένα βίντεο από το Σάββατο, στα οποία εμφανίζονται ομάδες νεαρών ανδρών ντυμένων στα μαύρα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr