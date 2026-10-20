Διαρροή φυσικού αερίου στα Εξάρχεια: Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δοξαπατρή

Διαρροή φυσικού αερίου εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε σπίτι στην περιοχή των Εξαρχείων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το περιστατικό οδήγησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρική οδό της περιοχής, για λόγους ασφαλείας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε ρυθμίσεις, ενώ πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το περιστατικό της διαρροής

Η διαρροή φυσικού αερίου σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης, 20 Οκτωβρίου 2026, σε οικία που βρίσκεται στην περιοχή των Εξαρχείων. Το συμβάν αυτό έθεσε σε άμεση εγρήγορση τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η διαρροή αερίου απαιτεί ταχεία και συντονισμένη δράση για την αποφυγή τυχόν κινδύνων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαρροή προήλθε από ένα σπίτι στην εν λόγω περιοχή, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να λάβουν μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών. Η φύση του περιστατικού, δηλαδή η διαρροή φυσικού αερίου, θεωρείται σοβαρή και απαιτεί άμεση και προσεκτική αντιμετώπιση από τα εξειδικευμένα συνεργεία που έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

Ως άμεσο μέτρο προστασίας και για την ασφάλεια των πολιτών, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε συγκεκριμένο σημείο της περιοχής των Εξαρχείων. Η απόφαση αυτή ελήφθη αμέσως μετά τον εντοπισμό της διαρροής φυσικού αερίου, με σκοπό την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών των σωστικών συνεργείων και την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Δοξαπατρή. Η απαγόρευση διέλευσης των οχημάτων εφαρμόζεται στο τμήμα της οδού Δοξαπατρή που ξεκινά από το ύψος της οδού Αποκαυκών. Οι οδηγοί που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία και ενημερώνοντας τους οδηγούς για τις εναλλακτικές οδούς. Η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δοξαπατρή, από το ύψος της οδού Αποκαυκών, θα παραμείνει σε ισχύ για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες αρχές για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας.

Επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της διαρροής και την αποκατάσταση της ασφάλειας, στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, τρεις πυροσβέστες με ένα πυροσβεστικό όχημα επιχειρούν ενεργά στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου εντοπίστηκε η διαρροή φυσικού αερίου.

Το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο της κατάστασης και την εξουδετέρωση του κινδύνου. Η παρουσία των τριών πυροσβεστών και του οχήματος υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για εξειδικευμένη παρέμβαση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων στην οδό Δοξαπατρή.

Η ώρα και η τοποθεσία του συμβάντος

Το περιστατικό της διαρροής φυσικού αερίου στα Εξάρχεια καταγράφηκε σήμερα το πρωί, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου του έτους 2026. Η άμεση αντίδραση των αρχών ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση της κατάστασης που προέκυψε σε σπίτι στην οδό Δοξαπατρή.

Η περιοχή των Εξαρχείων βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και η διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δοξαπατρή, από το ύψος της οδού Αποκαυκών, επηρεάζει τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ομαλότητας και την εξάλειψη κάθε κινδύνου από τη διαρροή φυσικού αερίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos