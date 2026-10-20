Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καλεσμένη στην τηλεοπτική εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, μίλησε για την πορεία της στην τηλεόραση, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει και τα δημοσιεύματα που την αφορούν. Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι ουδέποτε μετάνιωσε για κάποια από τις επαγγελματικές της επιλογές, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε αδικίες που έχει βιώσει. Τόνισε επίσης την επιλογή της να μην απαντά δημόσια σε όσα γράφονται για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Η πορεία από τη Νέα Υόρκη στην ελληνική τηλεόραση

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στην αρχή της τηλεοπτικής της διαδρομής στην Ελλάδα, επισημαίνοντας πως ήρθε το 2018 από τη Νέα Υόρκη με συγκεκριμένα δεδομένα. Όπως εξήγησε, βρισκόταν στο εξωτερικό για επτά χρόνια, πηγαινοερχόμενη, και έκανε casting κάθε μέρα. Την ίδια εμπειρία, όπως είπε, μετέφερε και στο GNTM, όπου συμμετείχε αρχικά.

Η παρουσιάστρια δήλωσε πως στην αρχή της καριέρας της είχε «άγνοια κινδύνου» και έλεγε τα πράγματα «όπως τα λέμε σε ένα τραπέζι». Πλέον, όπως σημείωσε, έχει «γνώση κινδύνου». Παρόλα αυτά, δεν θα άλλαζε κάτι στην πορεία της, καθώς πιστεύει ότι «ο κόσμος γνώρισε εμένα, με γνώρισε αληθινά, με αγάπησε που είπα την αλήθεια, δεν είπα ψέματα, που δεν προσπάθησα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι». Θεωρεί αυτό πολύ σημαντικό, καθώς ο κόσμος την αγαπάει όπως είναι, χωρίς να φέρει το βάρος ότι είναι κάτι άλλο.

Η εμπειρία του Pop Up και οι επαγγελματικές επιλογές

Σχετικά με την εκπομπή «Pop Up», η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δήλωσε ότι όταν την έκανε, βρισκόταν ακόμα στην «άγνοια κινδύνου», αλλά το απόλαυσε. Εξέφρασε την επιθυμία να την ξαναέκανε «με την ίδια χαρά και αυτοπεποίθηση». Υπογράμμισε ότι και σε αυτή την εκπομπή είπε την αλήθεια, αναφέροντας πως είχε δηλώσει ότι δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, αλλά οι συνεργάτες της της είπαν ότι θα το ρισκάρουν.

Καταλήγοντας σε αυτό το σημείο, η παρουσιάστρια σημείωσε πως «με τα σημερινά δεδομένα δεν πήγε και άσχημα» η συγκεκριμένη εκπομπή. Η συνολική της στάση απέναντι στις επαγγελματικές της επιλογές παραμένει σταθερή, καθώς, όπως τόνισε, ουδέποτε μετάνιωσε για κάποια από αυτές.

Η στάση της απέναντι στα δημοσιεύματα

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρθηκε εκτενώς στα δημοσιεύματα που έχουν γραφτεί για εκείνη, εξηγώντας ότι «πολλά έχουν γραφτεί και είναι λάθος και δεν ισχύουν και είναι άδικα». Παρά το γεγονός αυτό, η ίδια έχει επιλέξει να μην απαντά δημόσια σε αυτά. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, «όταν οι άνθρωποι δεν ξέρουν και εσύ δεν τους λες, γιατί έχεις επιλέξει να μη λες, πρέπει να το υποστείς».

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι έχουν συμβεί αδικίες, αλλά η ίδια δεν πρόκειται να πάρει τηλέφωνο, να απαντήσει ή να σχολιάσει. «Μένω τελείως εκτός και ας γίνει ό,τι θέλει», τόνισε, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της να διατηρήσει μια διακριτική στάση απέναντι σε όσα γράφονται για την προσωπική της ζωή και την καριέρα της.

Η εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις

Στη συζήτηση για την εμπιστοσύνη που δείχνει στους ανθρώπους, έπειτα από διάφορες συμπεριφορές που έχει αντιμετωπίσει, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σημείωσε ότι «θέλει ισορροπία αυτό». Επεσήμανε πως υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη, καθώς «θα έρθουν κοντά σου και δίπλα σου και θα σε απειλήσουν, καταστάσεις και συμπεριφορές».

Ωστόσο, τόνισε τη σημασία του να σκέφτεται κανείς και να έχει ανθρώπους δίπλα του «που θα σου πουν αυτό είναι το σωστό». Η φιλοσοφία της επικεντρώνεται στην ανάγκη να παραμένει πιστή στον εαυτό της, ακόμα και όταν αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις ή συμπεριφορές από άλλους.

Η φιλοσοφία της απέναντι στις προκλήσεις

Η παρουσιάστρια έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα σχετικά με την αλλαγή του χαρακτήρα κάποιου λόγω των συμπεριφορών που αντιμετωπίζει: «Αν αλλάξεις και γίνεις και εσύ σαν αυτό που έρχεται απέναντι σου, είσαι εσύ μετά; Είσαι κάτι άλλο;». Αυτό, όπως εξήγησε, είναι ένα θέμα που την απασχολεί συχνά, ειδικά όταν έρχονται νέοι συνεργάτες.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναρωτιέται αν θα γίνει «ένας κρίκος σε αυτή την άσχημη αλυσίδα ή θα το σπάσω και θα ξεκινήσω μια νέα». Για εκείνη, το πιο σημαντικό είναι να μην αλλάζει κανείς. Πιστεύει ότι δεν μπορεί να μην είναι καλοπροαίρετος και καλοσυνάτος μόνο και μόνο επειδή κάποιος δεν σεβάστηκε τα όριά του. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι πρέπει να συνεχίζει να πιστεύει.

Με πληροφορίες από: Topontiki