«Παραγωγικές» συνομιλίες για την Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ συναντά τον Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη

Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία εντείνονται, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εξεύρεση λύσης. Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν «πολύ παραγωγικές» συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, αναμένεται κρίσιμη συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, θα παρουσιάσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μια επικαιροποιημένη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι «παραγωγικές» συνομιλίες με τον Ζελένσκι

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποίησαν συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «πολύ παραγωγικές» από Αμερικανό αξιωματούχο στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών, διαπιστώθηκε μια «ισχυρή ευθυγράμμιση μεταξύ των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης σχετικά με τα επόμενα βήματα» για την επίτευξη ειρήνης.

Πριν από τη μετάβασή του στη Ρωσία, ο Στιβ Γουίτκοφ συμμετείχε την Τρίτη σε συνομιλίες στο Όσλο. Εκεί, συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, καθώς και εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συμφωνίας για την ειρήνη, με Αμερικανό αξιωματούχο να κάνει λόγο για ουσιαστική πρόοδο και σημαντική σύγκλιση μεταξύ των ομάδων εργασίας, μετά την κατάθεση νέων προτάσεων από την ουκρανική πλευρά.

Η κρίσιμη συνάντηση Γουίτκοφ – Πούτιν

Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. Η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα στη διπλωματική προσπάθεια της Ουάσιγκτον να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου θα παρουσιάσει στον Ρώσο πρόεδρο μια επικαιροποιημένη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Axios, στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι οι πρόσφατες κινήσεις της, μεταξύ των οποίων η άρση των κυρώσεων στις πωλήσεις ρωσικού ντίζελ και άλλες κινήσεις που έγιναν θετικά δεκτές από το Κρεμλίνο, ενδέχεται να ενισχύσουν τη διάθεση της Μόσχας για συμβιβασμό.

Οι στόχοι της αμερικανικής πρωτοβουλίας

Στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η νέα πρόταση να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για άμεσες τριμερείς και ευρύτερες πολυμερείς διαπραγματεύσεις. Αυτή η νέα διπλωματική πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να επαναφέρει τη διαπραγματευτική διαδικασία, εκτιμώντας ότι η Μόσχα ενδέχεται να εμφανιστεί περισσότερο διατεθειμένη να προχωρήσει σε συμβιβασμούς.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Τζάρεντ Κούσνερ επανέλαβε την απαίτηση του προέδρου Τραμπ να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Ο πρόεδρος Ζελένσκι εμφανίστηκε πρόθυμος να αναστείλει αυτές τις επιθέσεις, θέτοντας ως προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή του Πούτιν και του Τραμπ, μια πρόταση που η Μόσχα δεν έχει αποδεχθεί μέχρι στιγμής.

Οι εκτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ρωσία επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο αμφισβήτησε παράλληλα τις προθέσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης ότι η αποτυχία των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω τη θέση της Ουκρανίας, εντείνοντας την πίεση για την εξεύρεση μιας οριστικής λύσης στη σύγκρουση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis