Ρωσική επιδρομή με drones κοντά στο Χάρκοβο: Δύο νεκροί και υλικές ζημιές

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξε τη νύχτα το χωριό Κορότιτς. Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, προκαλώντας θανάτους και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Συγκεκριμένα, μία 81χρονη γυναίκα και ένας 83χρονος άνδρας βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ 11 κάτοικοι χρειάστηκε να λάβουν ιατρική φροντίδα λόγω του σοκ που υπέστησαν. Παράλληλα, καταγράφηκαν ζημιές σε 13 κατοικίες και ένα όχημα, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Η επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Το χωριό Κορότιτς, το οποίο βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, έγινε στόχος ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η επιδρομή αυτή προκάλεσε άμεσες και σοβαρές συνέπειες στην τοπική κοινότητα.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το χωριό, δημιουργώντας μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η επίθεση σημειώθηκε σε μια χρονική στιγμή που οι κάτοικοι βρίσκονταν στα σπίτια τους, εντείνοντας την τραγωδία και τον αντίκτυπο στην καθημερινότητά τους.

Απώλειες και ιατρική φροντίδα

Από την επίθεση των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Κορότιτς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για μία 81χρονη γυναίκα και έναν 83χρονο άνδρα, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μετά το πλήγμα. Οι απώλειες αυτές αποτελούν το πιο τραγικό αποτέλεσμα της νυχτερινής επιδρομής.

Πέραν των θανάτων, η επίθεση είχε ως συνέπεια και την ανάγκη για ιατρική φροντίδα 11 κατοίκων. Οι άνθρωποι αυτοί υπέστησαν σοκ από το συμβάν και τις επιπτώσεις του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να τους παρασχεθεί άμεση ιατρική βοήθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους.

Υλικές ζημιές στην περιοχή

Η επίθεση των ρωσικών drones στο Κορότιτς προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, επηρεάζοντας την περιουσία των κατοίκων. Συγκεκριμένα, οι αρχές κατέγραψαν ζημιές σε 13 κατοικίες, οι οποίες επλήγησαν από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτές οι ζημιές αφορούν δομικά στοιχεία των σπιτιών και την εσωτερική τους κατάσταση.

Εκτός από τις οικίες, ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν στην περιοχή επλήγη επίσης κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επιδρομής. Η καταστροφή του οχήματος προστίθεται στον κατάλογο των υλικών ζημιών, αναδεικνύοντας το εύρος των επιπτώσεων της επίθεσης στην καθημερινότητα των κατοίκων του Κορότιτς.

Οι δηλώσεις του περιφερειάρχη

Τις πληροφορίες σχετικά με τη ρωσική επιδρομή και τις συνέπειές της γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου, Όλεχ Σινιεχούμποφ. Ο κ. Σινιεχούμποφ παρείχε λεπτομερή στοιχεία για το τραγικό συμβάν, επιβεβαιώνοντας τον αριθμό των θυμάτων και των πληγέντων.

Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις του περιφερειάρχη, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων, την ιατρική φροντίδα για τους 11 κατοίκους που υπέστησαν σοκ, καθώς και τις ζημιές στις 13 κατοικίες και το ένα όχημα. Οι δηλώσεις του αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσης για το μέγεθος της καταστροφής στο Κορότιτς.

Με πληροφορίες από: Enikos