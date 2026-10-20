ΗΠΑ: Ορατός ο κίνδυνος ακούσιας στρατιωτικής σύγκρουσης Τουρκίας και Ισραήλ στη Συρία

Στον κίνδυνο μιας ακούσιας στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στη Συρία αναφέρθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Τομ Μπάρακ. Ο Αμερικανός διπλωμάτης έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Φόρουμ Ασφάλειας, το οποίο διεξήχθη στην Ντόχα του Κατάρ. Ο Μπάρακ τόνισε ότι, παρόλο που καμία από τις δύο χώρες δεν επιθυμεί πόλεμο, η κατάσταση στην περιοχή εγκυμονεί κινδύνους ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Εκτίμηση του Αμερικανού διπλωμάτη για τις προθέσεις των δύο χωρών

Ο διπλωματικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη Συρία και το Ιράκ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ούτε η Τουρκία ούτε το Ισραήλ επιθυμούν την έναρξη ενός πολέμου στα εδάφη της περιοχής. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο μιας πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο κρατών, ο Τομ Μπάρακ δήλωσε χαρακτηριστικά πως πιστεύει ότι το Ισραήλ είναι αρκετά έξυπνο ώστε να μην εμπλακεί σε πραγματική σύγκρουση με την Τουρκία.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρέσβης πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί πως το Ισραήλ επιθυμεί μια τέτοια εξέλιξη, ενώ παράλληλα γνωρίζει ότι ούτε η Τουρκία το θέλει. Υπογράμμισε ότι η παρούσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από μια πολύ σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, εκτιμώντας ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των συζητήσεων αποτελεί απλώς λόγια, υποδηλώνοντας την ύπαρξη έντασης που δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε επιθυμία για άμεση σύγκρουση.

Ο κίνδυνος της ακούσιας κλιμάκωσης

Παρά τις εκτιμήσεις του για τις προθέσεις των δύο χωρών, ο Τομ Μπάρακ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Αυγούστου. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως στόχο τη βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, η οποία βρίσκεται στη Συρία. Ο Αμερικανός διπλωμάτης προειδοποίησε με σαφήνεια για τον υπαρκτό κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες εξελίξεις.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα υπογράμμισε ότι τέτοια περιστατικά, ακόμη και αν δεν είναι αποτέλεσμα σκόπιμης πρόκλησης, μπορούν να οδηγήσουν σε μια επικίνδυνη αλυσίδα γεγονότων. Η προειδοποίησή του εστιάζει στην πιθανότητα ενός «ακούσιου ατυχήματος» που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση, παρά τις αρχικές προθέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

Αιφνιδιασμός από τις ισραηλινές επιδρομές

Σχετικά με τις αεροπορικές επιδρομές της 18ης Αυγούστου, ο Τομ Μπάρακ αποκάλυψε ότι η Τουρκία δεν είχε καμία προηγούμενη γνώση για την προσέλευση των ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών. Μάλιστα, τόνισε ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερωθεί για τις επερχόμενες αυτές επιχειρήσεις. Αυτή η έλλειψη ενημέρωσης και συντονισμού αναδεικνύει την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Ο Αμερικανός πρέσβης περιέγραψε ένα σενάριο όπου η Τουρκία θα μπορούσε να απογειώσει πολύ γρήγορα τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη ως απάντηση σε μια τέτοια απρόβλεπτη ενέργεια. «Ξαφνικά θα βρισκόμασταν σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τον άμεσο κίνδυνο. Ο Μπάρακ κατέληξε λέγοντας ότι «αυτό που όλοι φοβόμαστε είναι ένα ανεπιθύμητο ατύχημα στην πορεία», υπογραμμίζοντας την ευθραυστότητα της ισορροπίας στην περιοχή.

Έκκληση για τερματισμό των επιχειρήσεων

Αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία, ο Τομ Μπάρακ εξέφρασε την άποψη ότι «ήρθε πλέον η ώρα να σταματήσει αυτό». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνεχή στρατιωτική δράση που λαμβάνει χώρα στην περιοχή και την ανάγκη για αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης εξέφρασε επίσης την αμφιβολία του σχετικά με το αν έχει έρθει η στιγμή για τις ΗΠΑ να παρέμβουν ενεργά για να τερματίσουν αυτές τις επιχειρήσεις.

Η στάση αυτή του Μπάρακ αναδεικνύει τη σύνθετη διπλωματική ισορροπία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τις σχέσεις μεταξύ των συμμάχων τους και να αποτρέψουν μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η δήλωσή του αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το μέλλον των στρατιωτικών ενεργειών και τον ρόλο των διεθνών δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Newsit