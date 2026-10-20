Η Γαλλία αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις ενόψει διαδηλώσεων, σκληραίνουν τα μέτρα και στην Ιταλία

Η Γαλλία ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων ενόψει των προγραμματισμένων διαδηλώσεων του Σαββάτου, με στόχο την ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ιταλίας προσανατολίζεται σε αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κράτησης ανηλίκων, μετά από κύμα διαδηλώσεων και βίαιων επεισοδίων σε διάφορες πόλεις. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται εν μέσω αυξημένης κοινωνικής δυσαρέσκειας και κινητοποιήσεων για την ακρίβεια στις δύο χώρες.

Γαλλία: Ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων ενόψει διαδηλώσεων

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων ενόψει των νέων διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026. Η κυβέρνηση προανήγγειλε μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, με στόχο την έμμεση ενίσχυση της αστυνομίας.

Μιλώντας στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, ο υπουργός διευκρίνισε ότι θα ενεργοποιηθεί η δύναμη Sentinelle. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στο να αναλάβει καθήκοντα που θα επιτρέψουν στην αστυνομία και τη χωροφυλακή να επικεντρωθούν αποκλειστικά στη διατήρηση της δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Ο ρόλος της δύναμης Sentinelle

Ο Λοράν Νουνιέζ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «θα αναπτύξουμε τη δύναμη Sentinelle, προφανώς για να υποκαταστήσει δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, κυρίως ώστε να αποδεσμευτούν αστυνομικοί και χωροφύλακες για την αποστολή τους στη διατήρηση της τάξης». Πρόσθεσε επίσης ότι «θα αναβαθμίσουμε το σύστημα», υπογραμμίζοντας την πρόθεση για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Η ενεργοποίηση της δύναμης Sentinelle αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της γαλλικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, οι οποίες έχουν λάβει εκτεταμένες διαστάσεις και έχουν οδηγήσει σε επεισόδια βίας σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Δηλώσεις του πρωθυπουργού για τη βία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έκανε λόγο για έναν πρωτοφανή «τρόπο δράσης» πίσω από τη βία που εκδηλώθηκε στις 17 Οκτωβρίου στη Γαλλία, εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων για την ακρίβεια. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι για πρώτη φορά η βία ξεκίνησε στην αρχή της πορείας και όχι στο τέλος της.

Ο Λεκορνί ανέφερε ότι στη Μασσαλία, από το πρωί, «μια σειρά από βίαια άτομα από την ακροαριστερά λειτουργούσαν ως σμήνος για να σπείρουν συστηματικά βία». Επίσης, αναφέρθηκε στον «σχεδιασμό μιας εξέγερσης υπό την ηγεσία ακροαριστερών ομάδων», δίνοντας ως παράδειγμα την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ. Διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά αυτά.

Ιταλία: Σκληρά μέτρα και κράτηση ανηλίκων

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζει σκληρά μέτρα ασφαλείας, καθώς το κύμα διαδηλώσεων για την ακρίβεια και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης εξαπλώνεται στη χώρα, με ορισμένες κινητοποιήσεις να καταλήγουν σε βίαια επεισόδια, λεηλασίες καταστημάτων και συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα είναι η πρόβλεψη που θα επιτρέπει στις αστυνομικές αρχές να κρατούν ανηλίκους έως και 12 ώρες σε αστυνομικά τμήματα, ακόμη και χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, επιβεβαίωσε την πρόθεση αυτή, δηλώνοντας ότι «θέλουμε να παρεμβαίνουμε γρήγορα στους νέους».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού Τύπου, το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης απαγορεύσεις συγκεντρώσεων για πρόσωπα που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, καθώς και αυστηρότερες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της δράσης νεανικών συμμοριών.

Η κατάσταση στο Μιλάνο και οι κινητοποιήσεις

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη στο Μιλάνο, όπου η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε την αποστολή 500 στρατιωτών, στον απόηχο εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Περισσότεροι από 5.000 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη, διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Αν και η κινητοποίηση ξεκίνησε ειρηνικά, ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν στη συνέχεια με τις αστυνομικές δυνάμεις, προχώρησαν σε πυρπολήσεις κάδων απορριμμάτων και λεηλασίες εμπορικών καταστημάτων. Οι ταραχές επεκτάθηκαν σε κεντρικά εμπορικά σημεία της πόλης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναγκάζοντας επιχειρήσεις να κατεβάσουν ρολά.

Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι στο Μιλάνο προσήχθησαν 271 νεαρά άτομα, ενώ 32 συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και 23 ανήλικοι. Το κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες πόλεις της βόρειας Ιταλίας, υποδεικνύοντας μια ευρύτερη αναταραχή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis