Γαλλία και Ιταλία σε αναβρασμό: Νέα μέτρα ασφαλείας και κινητοποιήσεις μετά τα επεισόδια

Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτεταμένα κύματα διαμαρτυριών και βίαιων επεισοδίων που συγκλόνισαν τις χώρες το Σαββατοκύριακο. Σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης, επιβάλλονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας και ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας, ωστόσο η κοινωνική ένταση παραμένει υψηλή. Ενώ στη Γαλλία καταγράφονται προφυλακίσεις και οικονομικοί κραδασμοί, η Ιταλία προχωρά σε ανάπτυξη στρατού και αυστηροποίηση των κανόνων για ανηλίκους, καθώς νέες κινητοποιήσεις βρίσκονται προ των πυλών και στις δύο χώρες.

Γαλλία: Προσωρινή ηρεμία και οικονομικές συνέπειες

Οι νυχτερινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν σε περιοχές του Παρισιού και άλλων μεγάλων πόλεων έδωσαν μια προσωρινή ανάσα στη γαλλική κυβέρνηση, μετά το κύμα βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν. Οι Αρχές ενίσχυσαν την αστυνομική παρουσία στις πληγείσες περιοχές, με τις τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας να συμβάλλουν στον περιορισμό των επεισοδίων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο κέντρο του Παρισιού, αστυνομικές δυνάμεις εκκένωσαν και φρουρούσαν την πλατεία Δημοκρατίας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ένα ελικόπτερο επιτηρούσε την περιοχή από αέρος. Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, αναφέροντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι «οι στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας συνέβαλαν στην ηρεμία της χθεσινής νύχτας». Ο Λεκορνί ευχαρίστησε τους αστυνομικούς, τους χωροφύλακες και τους νομάρχες για την εφαρμογή των μέτρων, διευκρινίζοντας ότι νέες απαγορεύσεις θα αποφασιστούν από τους νομάρχες σε συνεργασία με τους δημάρχους, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Την ίδια ώρα, η πολιτική αβεβαιότητα προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στην οικονομία της Γαλλίας. Το κόστος δανεισμού της χώρας εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Συνολικά, 149 άνθρωποι έχουν προφυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια, καθώς η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί επιχειρεί να αποκαταστήσει την ηρεμία μετά τις εκτεταμένες λεηλασίες και καταστροφές που ακολούθησαν τις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου.

Νέες κινητοποιήσεις προ των πυλών στη Γαλλία

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η ηρεμία μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη. Η κοινωνική ένταση παραμένει αισθητή, με μαθητές, φοιτητές και «Κίτρινα Γιλέκα» να προετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Ο Γάλλος πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των περιορισμών και τις επόμενες ημέρες, όπου η κατάσταση το απαιτεί.

Ιταλία: Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας και ανάπτυξη στρατού

Αντίστοιχα, η Ιταλία ετοιμάζεται να εγκρίνει νέα μέτρα ασφαλείας, μετά από κύματα διαμαρτυριών που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει την αποστολή 500 στρατιωτών στο Μιλάνο, μετά από λεηλασίες και συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και, κυρίως, νεαρών διαδηλωτών. Ορισμένες μάρκες πολυτελείας αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους στην πόλη.

Σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, πρόκειται να δοθεί το πράσινο φως για την ανάπτυξη των στρατιωτών και να εγκριθούν οι αστυνομικές εξουσίες για το προσωπικό του στρατού που θα υποστηρίξει προσωρινά την επιβολή του νόμου στο Μιλάνο.

Αυστηροποίηση κανόνων για ανηλίκους και δημόσιες συγκεντρώσεις

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της καταστολής, η αστυνομία θα έχει τη δυνατότητα να κρατάει άτομα κάτω των 18 ετών σε αστυνομικά τμήματα για 12 ώρες. Αυτό θα ισχύει ακόμη και αν δεν έχουν διαπράξει έγκλημα, εφόσον υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι αποτελούν κίνδυνο. Ο Σαλβίνι τόνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL την πρόθεση της κυβέρνησης να «παρέμβει γρήγορα στους νέους» ενόψει της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου για την έγκριση των μέτρων.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης μια ευρύτερη καταστολή, η οποία περιλαμβάνει περιορισμούς στις δημόσιες συγκεντρώσεις, χαλάρωση των κανόνων για την κράτηση ανηλίκων και αυστηρότερες κυρώσεις για τους γονείς τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταστολή των μέτρων ασφαλείας θα περιλαμβάνει και την απαγόρευση συγκεντρώσεων για άτομα που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη.

Ο «υβριδικός πόλεμος» και οι αιτίες των διαμαρτυριών

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκίντο Κροσέτο, προειδοποίησε ότι οι πρόσφατες ταραχές στο Μιλάνο και σε άλλα μέρη της Ιταλίας αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου «υβριδικού πολέμου» εναντίον της Δύσης. Ο Κροσέτο περιέγραψε αυτή τη μορφή σύγκρουσης ως διεξαγόμενη μέσω μη συμβατικών εργαλείων, όπως το TikTok, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το YouTube, εκφράζοντας την άποψη ότι η Δύση δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει αυτή την απειλή ούτε έχει λάβει ουσιαστική δράση ως απάντηση.

Οι διαμαρτυρίες στην Ιταλία είχαν ποικίλες αιτίες. Χιλιάδες φοιτητές βγήκαν στους δρόμους της Φλωρεντίας για να διαμαρτυρηθούν για την εκπαιδευτική πολιτική και τις στρατιωτικές δαπάνες, ζητώντας «περισσότερα σχολεία, λιγότερα χρήματα για τον πόλεμο» και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Επιπλέον, η Ιταλία έχει ενταχθεί στο κύμα διαμαρτυριών κατά της αύξησης των τιμών, υπογραμμίζοντας την ευρύτερη δυσαρέσκεια για το κόστος διαβίωσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki