Ο πρίγκιπας Χάρι επιθυμεί συμφιλίωση με την οικογένειά του, αφήνοντας αιχμές για τον Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνοδευόμενος από την οικογένειά του, εκφράζοντας την επιθυμία του να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια. Παράλληλα, άφησε αιχμές για ορισμένα μέλη που, όπως υποστηρίζει, δεν επιθυμούν τη συμφιλίωση. Ο δούκας του Σάσεξ παραδέχτηκε τη στενοχώρια του για τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, και τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, με τον οποίο δεν έχει μιλήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο και δηλώσεις του Χάρι

Η πρόσφατη επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία έφερε ξανά στο προσκήνιο την οικογενειακή ρήξη που τον χωρίζει από τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, και τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο. Ο Χάρι αναφέρθηκε στις διαφωνίες μεταξύ αδελφών και στις χαλασμένες σχέσεις γονέων και παιδιών, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα με το οποίο μπορούν να ταυτιστούν πολλοί άνθρωποι.

Σε δηλώσεις του, ο πρίγκιπας Χάρι ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάποιοι δεν θέλουν να τα βρούμε. Εγώ θέλω να τα βρούμε». Πρόσθεσε δε ότι, μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, η συμφιλίωση αποτελεί το σημαντικότερο. Αυτή η ατάκα εκλήφθηκε από πολλούς ως ένα «καρφί» που απευθυνόταν στον αδελφό του, Γουίλιαμ.

Οι πληγές του παρελθόντος και το μήνυμα για συμφιλίωση

Ο Χάρι αναγνώρισε ότι τα τραύματα του παρελθόντος δεν εξαφανίζονται εύκολα. Όπως ανέφερε, οι πληγές μπορεί να παραμένουν για πάντα, ωστόσο υπογράμμισε ότι καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο κανείς αντιμετωπίζει όσα έχουν συμβεί. Επίσης, τόνισε τη σημασία της διάθεσης να αφήσει κανείς πίσω του το παρελθόν.

Το μήνυμα του πρίγκιπα Χάρι ήταν σαφές: «Υπάρχει ήδη αρκετό δράμα στον κόσμο και αρκετά προβλήματα στη ζωή των ανθρώπων, χωρίς να συνεχίζουμε τις οικογενειακές συγκρούσεις». Φαίνεται πως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφιλίωσης, ενώ την ίδια στιγμή δεν κρύβει την απογοήτευσή του για τη στάση που τηρούν άλλα μέλη της οικογένειας.

Η δυσαρέσκεια του πρίγκιπα Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ συγκαταλέγεται σε εκείνους που εξέφρασαν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόσφατη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στο Νότιγχαμ, η οποία είχε βασιλικό «άρωμα», προκάλεσε την έντονη αντίδραση του διαδόχου του βρετανικού θρόνου.

Σύμφωνα με πηγές, ο Γουίλιαμ θεωρεί ότι ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, πρέπει πλέον να θέσει οριστικά τέλος σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Η στάση του πρίγκιπα της Ουαλίας δείχνει μια σαφή διάσταση απόψεων σχετικά με τον ρόλο και τις δημόσιες εμφανίσεις του Χάρι και της Μέγκαν.

Αίτημα για τερματισμό των πρωτοβουλιών

Πηγές που επικαλείται περιοδικό αναφέρουν ότι «ο Γουίλιαμ και οι υποστηρικτές του λένε στον βασιλιά ότι αυτό πρέπει να είναι οριστικά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δυσκολεύεται να κατανοήσει γιατί ο βασιλιάς Κάρολος επιτρέπει στον Χάρι και τη Μέγκαν να πραγματοποιούν δημόσιες εμφανίσεις.

Κατά την άποψη του Γουίλιαμ, αυτές οι εμφανίσεις παραπέμπουν σε δραστηριότητες εν ενεργεία μελών της βασιλικής οικογένειας, κάτι που προφανώς δεν επιθυμεί να συνεχιστεί. Η ένταση στις σχέσεις των δύο αδελφών παραμένει, με τον Γουίλιαμ να ζητά πιο αποφασιστική στάση από τον πατέρα του.

Με πληροφορίες από: Newsit