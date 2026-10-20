Η Αλβανία σε αναβρασμό: Ο Ράμα απειλεί φοιτητές και επιβραβεύει αστυνομικούς εν μέσω διαδηλώσεων

Για όγδοη συνεχόμενη ημέρα, η Αλβανία βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς τα Τίρανα «φλέγονται» από διαδηλώσεις και επεισόδια. Εκατοντάδες πολίτες, κυρίως νεαρής ηλικίας, έχουν βγει στους δρόμους, ασκώντας πίεση στον Αλβανό πρωθυπουργό, Έντι Ράμα, και απαιτώντας την παραίτησή του. Οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας έχουν ενταθεί, με τον πρωθυπουργό να εξαπολύει απειλές και κατηγορίες, ενώ παράλληλα προχωρά σε κινήσεις στήριξης των αστυνομικών δυνάμεων.

Εντάσεις στα Τίρανα για όγδοη μέρα

Οι διαδηλώσεις στα Τίρανα συνεχίζονται αμείωτες για όγδοη ημέρα, με τους νεαρούς συμμετέχοντες να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους της πρωτεύουσας, φωνάζοντας συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας και της κυβέρνησης του Έντι Ράμα. Η κλιμάκωση των εντάσεων έχει οδηγήσει σε συγκρούσεις, μετατρέποντας τους δρόμους σε πεδίο αντιπαράθεσης.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Οι εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν νέους ανθρώπους με πλακάτ, οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού και εκφράζουν την αντίθεσή τους στις κυβερνητικές πολιτικές.

Η αντίδραση της αστυνομίας και οι κατηγορίες για βία

Από την πλευρά της, η αστυνομία απάντησε στις ενέργειες των διαδηλωτών κάνοντας χρήση δακρυγόνων, κανονιών νερού και πλαστικών σφαιρών. Οι συγκρούσεις αυτές έχουν εγείρει κατηγορίες για δυσανάλογη χρήση βίας εκ μέρους των αστυνομικών αρχών εναντίον των διαδηλωτών.

Παρά τις κατηγορίες αυτές, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα υποστήριξε τις ενέργειες της κρατικής αστυνομίας. Σε συνάντηση που είχε με τους επικεφαλής της αστυνομίας, ο Ράμα προχώρησε στην υπόσχεση για χορήγηση μπόνους ύψους 2.500 ευρώ στους αστυνομικούς, ως αναγνώριση του έργου τους εν μέσω των διαδηλώσεων.

Οι δηλώσεις του Έντι Ράμα για τους διαδηλωτές

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, προέβη σε δηλώσεις την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, αναφέροντας ότι ορισμένοι από τους φοιτητές που συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες στα Τίρανα έχουν πολιτικά εξτρεμιστικές απόψεις. Η δήλωση αυτή έγινε μετά από μία εβδομάδα φοιτητικών διαδηλώσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας, όπως είχε αναφερθεί.

Σε συνάντηση που πραγματοποίησε με διευθυντές δευτεροβάθμιων σχολείων των Τιράνων και την υπουργό Παιδείας, Μιρέλα Κουμπάρο, ο Ράμα ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα δεν είναι η άσκηση του δικαιώματος διαμαρτυρίας από τους μαθητές. Ωστόσο, τόνισε ότι το ζήτημα που προκύπτει δεν αφορά το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αλλά τη βία που εκδηλώνεται κατά τη διάρκειά της.

Κατηγορίες για υποκίνηση από «ξένους παράγοντες»

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Έντι Ράμα επανέλαβε τις κατηγορίες του, υποστηρίζοντας ότι οι διαμαρτυρίες φέρεται να υποκιμήθηκαν από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Αλβανός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι η Ρωσία, την οποία χαρακτήρισε «κράτος-επιτιθέμενο», και το Ιράν φέρονται να επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της Αλβανίας.

Επιπλέον, ο Ράμα κατηγόρησε και την αλβανική αντιπολίτευση για εμπλοκή στην υποκίνηση των διαδηλώσεων. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται να εντείνουν το κλίμα έντασης, καθώς ο πρωθυπουργός προσπαθεί να αποδώσει ευθύνες για τις συνεχιζόμενες αναταραχές.

Προειδοποιήσεις για συνέπειες στους συμμετέχοντες

Πέραν των κατηγοριών και των υποσχέσεων προς την αστυνομία, ο Έντι Ράμα προειδοποίησε και για τις πιθανές συνέπειες που θα αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες στις βίαιες διαμαρτυρίες. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε οικονομικές και διοικητικές συνέπειες για όσους εμπλέκονται σε τέτοιου είδους ενέργειες.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι οικογένειες των ανηλίκων που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις ενδέχεται να θεωρηθούν υπεύθυνες για τις ζημιές που προκαλούνται. Αυτή η προειδοποίηση σηματοδοτεί μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση της βίας και να θέσει ένα πλαίσιο ευθυνών για τις ενέργειες των διαδηλωτών.

Με πληροφορίες από: Newsit